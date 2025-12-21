In House

Una noche de magia y tecnología en Malvinas Argentinas: el gran show navideño reúne a cientos de familias

El municipio presenta “Un mágico viaje a la casa de Papá Noel”, una producción con acceso libre, música en vivo y efectos especiales

El municipio bonaerense preparó un diciembre con diversas actividades culturales. La propuesta culminará con un espectáculo a gran escala

La celebración navideña toma hoy el corazón de Malvinas Argentinas, donde los vecinos se reúnen frente al Palacio Municipal para participar de la actividad central del mes: el show “Un mágico viaje a la casa de Papá Noel”.

Desde temprano, cientos de familias se acercan al predio de Av. Presidente Perón 4276 para sumarse a una propuesta que conjuga música en vivo, teatro, tecnología y sorpresas, en un entorno cuidado y con acceso completamente gratuito.

Este domingo 21, el distrito apuesta a un despliegue artístico pocas veces visto en la zona norte: más de 100 artistas en escena, escenografías que recrean el Polo Norte y el mítico taller de juguetes, tecnología de última generación y una experiencia de inmersión que apunta a renovar el encanto de la Navidad.

El show central reúne a más de cien artistas, tecnología y música para crear una noche única en la zona norte (Malvinas Argentinas)

La historia principal sigue los pasos de un adolescente malvinense, quien, acompañado de un personaje enigmático que más tarde se revela como Papá Noel, atraviesa seis escenarios: living, cocina, correo del Polo Norte, diferentes espacios musicales y la legendaria fábrica mágica.

A lo largo del espectáculo, el público recorre junto a los intérpretes la preparación de la Nochebuena, alternando cuadros musicales reversionados, segmentos de acrobacia, danzas colectivas y juegos de luces sincronizadas en tiempo real. Diferentes generaciones se conectan a partir de escenas teatrales con humor y emoción, en una dinámica que busca integrar a niños, jóvenes y adultos en una misma experiencia.

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche lo aporta la aparición de Papá Noel volando junto a sus renos y su trineo sobre el escenario, en una puesta que combina efectos especiales, maquinaria aérea y una coordinación precisa de sonido e iluminación.

El uso de máquinas de nieve y humo bajo refuerza el clima invernal, mientras que la pirotecnia fría implementada elimina los ruidos molestos y protege la experiencia de quienes conviven con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores y familias con mascotas.

La invitación municipal propone experiencias inclusivas, actividades gratuitas y espectáculos al aire libre para que la comunidad celebre la Navidad (Malvinas Argentinas)

El evento cuida cada aspecto para fomentar la accesibilidad y el confort: existen sectores con sillas dispuestas en el predio, espacios reservados para personas con discapacidad y amplias zonas de estacionamiento gratuito muy próximas al área de ingreso. Al tratarse de un espectáculo al aire libre, la circulación resulta más ágil y las familias pueden permanecer juntas sin obstáculos.

La propuesta incluye también la posibilidad de compartir la vivencia en tiempo real a través de redes sociales, invitando a quienes participan a subir imágenes y videos que se multiplican bajo los hashtags oficiales y en las cuentas institucionales. De este modo, la fiesta amplía su alcance y convierte a Malvinas Argentinas en protagonista de la agenda cultural y comunitaria del Conurbano.

Servicios y detalles para el público

La organización prioriza la experiencia del público, con acceso libre, un predio seguro y múltiples servicios para asegurar la comodidad. Los asistentes encuentran personal municipal orientando el ingreso, información clara sobre los horarios de cada segmento y atención permanente en sectores prioritarios.

No se necesita retirar entradas anticipadas ni solicitar acreditación; la invitación es abierta para todo público y se destaca la facilidad de acceso desde diferentes puntos de la ciudad y del Conurbano.

Papá Noel sobrevuela el escenario en Malvinas Argentinas y marca el momento más esperado de la celebración navideña (Malvinas Argentinas)

Las familias pueden optar por llegar temprano y disfrutar de los food trucks y puestos gastronómicos que rodean la plaza, así como participar de juegos previos organizados en los paseos y espacios lúdicos junto al Palacio Municipal. Los más chicos esperan con entusiasmo el recorrido de Papá Noel, mientras que grupos de jóvenes y adultos encuentran en la musicalización y las coreografías motivos para sumarse al festejo.

Un diciembre lleno de actividades en Malvinas Argentinas

El evento central de hoy corona un mes de propuestas diversas en el municipio. Desde el encendido del árbol de Navidad el 8 de diciembre, la agenda del distrito contempló más de 35 actividades en plazas, peatonales, auditorios y centros comerciales de Los Polvorines y Grand Bourg.

Papá Noel ya visitó distintos barrios, compartiendo fotos, recibiendo cartas y sumando personajes como el Grinch para animar a chicos y grandes. Para conocer más sobre toda la propuesta, se puede visitar el sitio web de Malvinas Argentinas o en su cuenta oficial de Instagram.

