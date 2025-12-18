Edición limitada: un giro frutal y sofisticado llega al universo de los licores de crema

Recetas originales invitan a descubrir alternativas creativas en la mesa de las próximas celebraciones (Amarula)

La llegada de las fiestas suele estar acompañada de lanzamientos diseñados para quienes buscan originalidad y sofisticación. En ese escenario, Amarula presentó en la Argentina su nueva edición limitada: Amarula Raspberry, el primer licor de crema con perfil frutal.

En una época de encuentros y celebraciones, las propuestas exclusivas ganan espacio y se valoran como opciones distintivas. Esta propuesta irrumpe en las mesas y bares del país como una alternativa innovadora, que suma elegancia y frescura a la categoría de licores de crema.

El producto reúne la tradición de la marca con una mirada contemporánea, enfocándose en experiencias sensoriales que capturan la atención de los consumidores exigentes.

Nuevos sabores para un público que busca experiencias

Su receta combina ingredientes exóticos y crea una armonía inesperada. La fusión de la clásica fruta de marula, frambuesa, chocolate blanco y extracto de baobab da forma a un licor cremoso que se distingue por su suavidad. En boca, los matices de melón y plátano se perciben gracias al aporte cítrico y maduro del baobab, los cuales realzan el perfil frutal del producto y consolidan su carácter sofisticado.

Amarula Raspberry introduce un perfil frutal innovador en la categoría de licor de crema (Amarula)

Al tratarse de una edición limitada, esta variedad acentúa el concepto de exclusividad y suma valor para quienes valoran novedades a la hora de celebrar. La marca apunta a quienes prefieren propuestas diferentes y se inclinan por licores versátiles, aptos tanto para disfrutar solos como para protagonizar cócteles inéditos.

“Con Amarula Raspberry seguimos ampliando el universo de la marca con una propuesta innovadora que combina la cremosidad característica de Amarula con un tono frutal, fresco y sofisticado. Esta edición limitada refleja nuestra búsqueda constante de sabores distintos y experiencias nuevas que sorprendan al consumidor en distintas ocasiones”, señaló Manuel Peña Coqueugniot, Head de Marketing para la Argentina, Uruguay y Chile en Grupo Cepas.

Cócteles y recetas para celebrar con estilo

La versatilidad de esta propuesta lo convierte en un aliado para la coctelería moderna. Desde la marca recomiendan algunas recetas que diseñaron para descubrir el potencial de esta edición:

Shot Amarula

• 45 ml Amarula Raspberry

• Método: Directo

• Copa: Shot de hielo

• Ideal para el post cena

Pink Cream

• 60 ml Amarula Raspberry

• 1 bocha de helado de limón

• Método: Directo sobre el helado

• Copa: Trago corto

• Puede licuarse para una versión frappé

Ingredientes exóticos y un carácter contemporáneo distinguen a las nuevas tendencias en coctelería premium (Amarula)

Pink Lake

• 45 ml Amarula Raspberry

• 15 ml bourbon

• 45 ml leche de almendras

• Método: Directo, integrar

• Copa: Trago largo

• Decorar con menta fresca

Espresso Raspberry

• 22 ml Amarula Raspberry

• 30 ml vodka

• 30 ml café cold brew

• 5 ml miel

• Método: Batido

• Copa: Cocktail

El nuevo sabor de Amarula es ideal para degustarse solo, bien frío, o con hielo, además de una gran opción para regalar en fechas especiales.

Edición limitada: un detalle de distinción para estas fiestas

Amarula Raspberry llega al mercado argentino en un momento en el que los consumidores priorizan la calidad y la originalidad. Su envase de 750 ml, disponible en supermercados, autoservicios y puntos de venta de todo el país, representa una invitación para quienes desean renovar sus elecciones en materia de licores.

La propuesta está diseñada para quienes buscan sorprender con regalos premium o acompañar celebraciones con amigos. El espíritu africano y los ingredientes seleccionados cuidadosamente otorgan un diferencial que destaca tanto en copas como en reuniones sociales, consolidando la marca como referente en innovación dentro de su segmento.

Esta nueva variante amplía las alternativas en la coctelería contemporánea y acompaña la tendencia hacia sabores diferenciados. Propone opciones para quienes privilegian las presentaciones cuidadas y buscan nuevas experiencias al momento de celebrar.

Para conocer más sobre Amarula se puede visitar su página web o Instagram oficial de la marca.