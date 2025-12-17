Llegan los aires acondicionados que detectan presencia humana y ajustan el flujo de aire para un máximo confort

El LG DUALCOOL AI Air redefine el confort doméstico con inteligencia artificial y gestión térmica personalizada (LG)

En un escenario doméstico donde los avances tecnológicos marcan nuevas pautas, crece el interés por soluciones capaces de mejorar la vida diaria con precisión y facilidad. Desde esa visión, el LG DUALCOOL AI Air aparece como un dispositivo que supera la regulación térmica tradicional, donde la tecnología siente, aprende y se adapta a las personas.

El equipo está diseñado con innovación e inteligencia artificial para transformar la forma en que se entiende el confort. Se presenta como un centro de bienestar integral, preparado para ajustar cada ambiente de manera automática. Su diseño apunta a unir gestión inteligente, purificación profunda y ahorro energético dentro de un único sistema.

Además, el producto toma como eje central la función AI Air, desarrollada para ofrecer un nivel de personalización superior. Este recurso elimina ajustes continuos y brinda una experiencia adaptada a cada usuario.

Gestión inteligente: modos AI y sensores avanzados

En particular, esta tecnología funciona mediante tres modos: rápido, Buffer y Soft Air. Cada uno modifica dirección, velocidad y flujo con criterios propios para lograr climas equilibrados. Su comportamiento parte de la acción de un sensor de presencia humana y de configuraciones habilitadas por ThinQ, que detectan ubicación y necesidades térmicas.

La tecnología AI Air ajusta automáticamente el ambiente según la presencia y las necesidades del usuario (LG)

Asimismo, el sistema integra procesos de aprendizaje profundo que analizan hábitos y condiciones del entorno. Esa capacidad permite determinar momentos adecuados para aplicar “Buffer Mode”, lo que genera continuidad en el enfriamiento y un nivel mayor de estabilidad ambiental. El resultado es una regulación progresiva que se ajusta a rutinas cotidianas.

Desde LG sostienen que la eficiencia energética ocupa un lugar central en el LG DUALCOOL AI Air. Su gestión proactiva del consumo busca evitar incrementos inesperados en los gastos de electricidad. El sensor de presencia y la detección de ventana abierta actúan de inmediato para reducir el uso de energía cuando la habitación queda vacía o pierde hermeticidad.

Además, AI kW Manager permite configurar niveles de consumo y capacidad de enfriamiento desde un único comando. Esa función brinda control total sobre los recursos utilizados en cada período. La tecnología DUAL Inverter complementa la propuesta con un rendimiento eficiente.

Purificación profunda y cuidado interno

La calidad del aire ocupa un rol esencial dentro del sistema. El proceso de filtración incluye varias etapas destinadas a mejorar la respiración dentro del hogar. El prefiltro captura partículas grandes de polvo como primer paso. En tanto, el filtro de alergias elimina sustancias flotantes que pueden afectar a los usuarios.

Las funciones Freeze Cleaning y Auto Clean+ mantienen el aire acondicionado libre de suciedad, olores y bacterias (LG)

Por su parte, la función Plasmaster Ionizer++ se ocupa de mantener el ambiente más seguro al eliminar el 99,9% de bacterias adheridas, según verificaciones de TUV e Intertek. La suma de estos procesos ofrece una purificación exhaustiva que actúa sobre agentes presentes en el interior. De este modo, cada espacio gana en limpieza y bienestar.

En paralelo, el equipo incorpora sistemas internos destinados a conservar su estructura libre de suciedad y olores. Freeze Cleaning utiliza hielo en fase sólida para desprender polvo y contaminantes responsables de aromas desagradables, lo que reduce la presencia de bacterias. Este mecanismo se complementa con Auto Clean+, que actúa luego del uso del aire acondicionado y elimina humedad interna para impedir la formación de moho.

Además, All Cleaning reúne cada etapa dentro de un proceso completo activado con un solo toque. El objetivo es asegurar una superficie interna cuidada y un rendimiento constante en el tiempo. La limpieza profunda favorece la durabilidad y protege el funcionamiento del equipo.

Confort personalizado y funciones orientadas al bienestar

El dispositivo integra funciones que refuerzan el confort diario. Soft Air modifica la dirección del flujo para evitar corrientes directas. DUAL Vane impulsa aire frío o cálido hacia puntos más alejados de la habitación. El Control de Humedad contribuye a sostener un nivel adecuado dentro del hogar.

Por último, Sleep Timer+ analiza hábitos de uso con el fin de crear un modo sueño personalizado y más confortable. Esta herramienta se suma a las capacidades automáticas que distinguen al LG DUALCOOL AI Air. El producto está disponible en capacidades de 3517 W, 5275 W y 6448 W (Watts), lo que permite adaptarlo a diversas superficies.

A través de sus diferentes características, el LG DUALCOOL AI Air pretende lograr una transformación del confort doméstico en la Argentina. Los usuarios podrán disfrutar de un equipo que ofrece precisión térmica, eficiencia energética y purificación profunda.