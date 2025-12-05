Cómo invertir en la bolsa de los Estados Unidos desde una app argentina

Invertir en la bolsa de Estados Unidos, ahora está al alcance de todos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a empresas internacionales líderes en sectores como inteligencia artificial, salud, energía y tecnología, y que coticen en el mayor mercado bursátil del mundo, dejó de ser una misión compleja o reservada solo a ahorristas sofisticados.

Una nueva función de IOL Inversiones permite a usuarios argentinos operar acciones e instrumentos en Estados Unidos de manera ágil, digital y transparente. El servicio no tiene tickets mínimos y fue pensado para quienes buscan administrar su dinero con mayor libertad y posibilidades de diversificación.

Una app que simplifica el acceso al mercado bursátil global

El mercado bursátil de los Estados Unidos funciona como termómetro de la economía mundial y concentra empresas de prestigio internacional como Apple, Google y Tesla. Tradicionalmente, invertir en Wall Street desde la Argentina implicaba barreras técnicas, costos elevados y procesos burocráticos.

A partir de esta integración en la app de IOL Inversiones, una plataforma moderna, intuitiva y 100% en español, comprar acciones estadounidenses, ETFs y otros activos como los ADRs, se volvió accesible para cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos previos ni de abrir cuentas en el exterior.

“Queremos que invertir en la bolsa de Estados Unidos deje de ser un misterio o un privilegio para pocos. Por eso, diseñamos un producto simple y fácil de usar, donde todo el mundo puede operar en el mercado más grande del mundo con solo tres clics”, expresó Diego Pizzulli, CEO de la compañía.

IOL Inversiones permite abrir e ingresar el dinero en pesos o dólares, sin mínimos y sin papeles (IOL)

Operaciones ágiles y sin mínimos

Hoy, cualquier persona con un teléfono móvil puede gestionar todo el proceso desde la app de esta fintech, sin requerir experiencia previa. El usuario tiene la posibilidad de abrir una cuenta, ingresar dinero en pesos o dólares y realizar transacciones en más de 5.000 empresas e industrias globales.

“Desde su lanzamiento, más de 10.000 personas lo utilizaron y queremos que más argentinos puedan invertir en sus empresas favoritas directamente en la bolsa donde cotizan. Es una experiencia sencilla y transparente, donde cualquier persona con capacidad de ahorro puede hacer crecer su dinero en pocos pasos”, sostuvo Pizzulli.

Diversificar el ahorro y ampliar horizontes

Invertir a través de la app permite acceder a una oferta de activos mucho más amplia que la del mercado local. Los usuarios pueden adquirir acciones de empresas listadas en Wall Street y, también, operar con ADRs, ETFs y otros instrumentos no disponibles en la plaza argentina.

Otro elemento que aseguraron desde la compañía es que comprar acciones de compañías globales mejora las chances de diversificar riesgos y acceder a sectores con proyección internacional.

“Invertir en Estados Unidos ya no es exclusivo de grandes jugadores o expertos: es para todos los que quieran hacer crecer sus ahorros con las herramientas que brinda la tecnología, de forma simple, segura y sin costos ocultos”, aseguró el CEO de IOL Inversiones.

La app permite administrar en un solo lugar operaciones en la Argentina y en el exterior, visualizando movimientos en tiempo real y gestionando la totalidad del dinero desde cualquier sitio, sin salir del entorno mobile.

IOL permite invertir en más de 5.000 empresas e industrias líderes a nivel global (IOL)

Ingresar dinero y operar, en pocos pasos

Un punto clave de la nueva función es que el usuario no necesita contar con una cuenta bancaria en el exterior. El ingreso y egreso de fondos se realiza por la app, en pesos o en dólares, usando el mecanismo de contado con liquidación (CCL Simple).

El proceso se resume así:

Se puede ingresar dinero en pesos o dólares desde la opción “Enviar dinero a Estados Unidos”, en la app de IOL se hace con un solo clic. Se selecciona la moneda y el monto a transferir a la cuenta de Estados Unidos. Si se ingresan pesos, el monto se convierte automáticamente en dólares. Se confirma la operación. Los fondos quedan acreditados y listos para invertir en la cuenta de Estados Unidos, en una gran diversidad de empresas y sectores internacionales.

Esta secuencia digitaliza por completo la experiencia bursátil internacional para quienes usan la plataforma, eliminando trámites complejos y papelería.

Más de dos décadas de experiencia y una comunidad en crecimiento

Con este desarrollo, IOL Inversiones refuerza su objetivo de acercar oportunidades globales a cada vez más personas en la Argentina. Con más de 25 años de trayectoria, la compañía hoy cuenta con 2 millones de clientes que administran su patrimonio desde una plataforma simple e intuitiva.

En un contexto en el que la tecnología permite democratizar el acceso a los principales mercados del mundo, el usuario puede operar con empresas internacionales, diversificar carteras y elegir una estrategia de ahorro con opciones hasta ahora reservadas a segmentos reducidos o bancos internacionales.

La integración de inversiones locales e internacionales, la facilidad para fondear la cuenta y la transparencia del proceso digital forman parte de las características más valoradas del servicio. Por eso, la posibilidad que brinda esta app se presenta como un avance en el acceso y la inclusión financiera.