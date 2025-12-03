Una experiencia de conducción renovada llega con el lanzamiento de un sedán deportivo y elegante

El Peugeot 408 GT introduce un diseño innovador y tecnología avanzada en el segmento de sedanes alta gama (Stellantis)

Con una industria en permanente evolución, la llegada de un nuevo vehículo que combina la sofisticación de un sedán, la robustez de un SUV y el estilo deportivo de un coupé marca un hito en el segmento de alta gama nacional.

Peugeot Argentina puso en marcha la comercialización del nuevo Peugeot 408 GT, un modelo que se distingue por su silueta innovadora y su equipamiento premium, buscando atraer tanto a quienes valoran el diseño como a los usuarios exigentes en materia de tecnología y confort.

Diseño: identidad visual y precisión aerodinámica

Este flamante vehículo toma como base la plataforma EMP2, lo que aporta flexibilidad y eficiencia estructural. Su diseño exterior se caracteriza por líneas definidas y fluidas que otorgan una presencia distintiva y elegante, mientras que el frontal se destaca por la integración del capó con el guardabarros en una superficie continua. Esta decisión no es meramente estética, sino que contribuye a una mejor aerodinámica, ya que minimiza interrupciones en el flujo de aire.

Los diseñadores y los ingenieros aerodinámicos de Peugeot trabajaron juntos para optimizar detalles como paragolpes, portón del baúl y retrovisores. Las ruedas también forman parte de este planteo, ya que su diseño geométrico favorece la eficiencia aerodinámica y mejora el rendimiento global del vehículo.

Entre los elementos visuales más llamativos, los faros Matrix LED permiten lograr líneas muy finas y suman dos bandas de LED con forma de colmillo que refuerzan la identidad de la marca en el frontal. La parrilla presenta el nuevo emblema fundido con el color de la carrocería, mientras que el radar de los sistemas de ayuda a la conducción permanece discretamente integrado.

La parte trasera revela un enfoque especial. El diseño de “orejas de gato” en el techo guía el flujo aerodinámico hacia el alerón, maximizando tanto la performance como la originalidad visual. Las llantas de 20 pulgadas realzan la apariencia disruptiva del vehículo y generan un efecto visual atractivo aún a baja velocidad.

Con respecto a los colores, hay cuatro alternativas que forman parte del lanzamiento: azul “Obsession”, blanco “Okenite”, gris “Selenium” y negro “Perla Nera”.

La aerodinámica optimizada del Peugeot 408 GT contribuye a una experiencia de manejo dinámica y eficiente (Stellantis)

Tecnología, ergonomía y performance

El nuevo 408 GT se lanza en la Argentina en su versión más equipada. Este modelo incorpora un motor turbo nafta 1.6 que entrega 215 caballos de fuerza y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Este conjunto mecánico apunta a un balance entre performance, eficiencia y comodidad, con el foco en una experiencia de manejo que consolida el ADN de Peugeot.

En el habitáculo, el sistema Peugeot i-Cockpit 3D ocupa un lugar central. Se trata de un conjunto de soluciones de ergonomía y tecnología, conformado por un volante calefaccionado de diseño compacto que concentra mandos clave y una instrumentación digital de 10 pulgadas ubicada por encima del volante en línea de visión directa. Esta pantalla ofrece distintos modos de visualización, adaptables a las preferencias del conductor.

Sistema de conectividad y confort

El nuevo Peugeot 408 integra el sistema Peugeot i-Connect Advanced, que lleva la conectividad y el entretenimiento a un plano más intuitivo. Cada conductor puede personalizar su experiencia y memorizar hasta ocho perfiles distintos, lo que resulta útil en contextos familiares o de uso compartido del vehículo.

El equipamiento incluye compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, integrando el contenido del smartphone al sistema multimedia en pocos pasos. Es posible vincular simultáneamente dos celulares por Bluetooth y disponer de cuatro tomas USB-C estratégicamente ubicadas.

El Peugeot 408 GT suma equipamiento de seguridad y motorización eficiente en la gama de autos Peugeot (Stellantis)

Seguridad: protección pasiva y asistencia activa

La seguridad constituye uno de los pilares de este vehículo. La protección de los ocupantes está garantizada por seis airbags (frontales, laterales y de cortina), capot activo y alerta de cinturones no abrochados para todos los asientos.

En materia de seguridad activa, el modelo trae control de estabilidad, ABS y más de diez sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que ofrecen asistencia en situaciones de manejo complejas y refuerzan la tranquilidad a bordo. El desbloqueo y bloqueo manos libres, la apertura automática del baúl y la alarma volumétrica complementan el abordaje integral de la seguridad diaria.

Bienestar a bordo y detalles prácticos

La propuesta de habitabilidad sitúa al Peugeot 408 entre las opciones más espaciosas del segmento C. Los asientos delanteros cuentan con certificación AGR, garantía de confort y salud postural reconocida internacionalmente. La tapicería combina cuero Alcantara y tela, con detalles puntuales en color verde Adamite.

La consola central aloja múltiples soluciones para la vida cotidiana, como recarga inalámbrica del teléfono, dos portavasos grandes, tomas USB-C y hasta 33 litros de espacios de almacenamiento. La distancia de 2.787 mm entre ejes abre un notable espacio para los ocupantes traseros, que disponen de 260 mm para las rodillas y un diseño que optimiza el nivel de confort.

El baúl representa otro punto fuerte, con un volumen de 536 litros y la posibilidad de alcanzar los 1.611 litros con el respaldo trasero rebatido. El portón trasero motorizado facilita el acceso, mientras que la apertura puede realizarse con un simple barrido del pie bajo el paragolpes.

Dentro del habitáculo, la iluminación ambiental LED ofrece ocho colores configurables y refuerza la atmósfera sofisticada. El sistema de climatización, gracias a su arquitectura “high-vent”, incrementa el bienestar térmico, y el AQS (Air Quality System) monitorea la calidad del aire de manera continua, con un sistema Clean Cabin que filtra contaminantes y partículas.

Tecnología de asistencia al conductor

El Peugeot 408 GT cuenta con un paquete integral de ayudas a la conducción, impulsadas por datos de cuatro cámaras y nueve radares que amplían la seguridad en marcha y la facilidad de maniobra. Entre las funciones destacadas se encuentran:

Regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go

Frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas entre 7 y 140 km/h

Alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria

Alerta de atención del conductor basada en movimientos del volante

Reconocimiento y visualización de señales de tránsito

Control de ángulo ciego extendido a 75 metros

Alerta trasera de tráfico cruzado

Cámara de retroceso de alta definición de 180° con sistema autolimpiante

Asistencia para estacionamiento con visión de 360°

Retrovisores que se acomodan al activar la marcha atrás

Sugerencias de velocidad según la señalización detectada

Otros ítems que facilitan el uso diario incluyen freno de estacionamiento eléctrico, entrada y arranque manos libres, portón trasero motorizado y techo solar.

Opciones posventa, accesorios y condiciones comerciales

Desde Postventa, Peugeot asegura el respaldo con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, transferible, lo que aporta previsibilidad para el usuario. Por medio del programa Peugeot a un Click, la marca facilita la gestión de servicios y paquetes de mantenimiento programado o extensión de garantía, disponibles desde la compra del vehículo a través de una plataforma web amigable.

El nuevo Peugeot 408 ofrece más de 15 accesorios originales para personalización, disponibles en su tienda oficial en línea.