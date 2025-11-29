In House

Una compañía argentina fue reconocida en una cumbre internacional en China

Como consecuencia de su buen desempeño y su destacada presencia digital, Maquinarias Independencia recibió una distinción por parte del gigante asiático HELI

Juliana San Román representó a la empresa en la cumbre internacional y fue reconocida por su desempeño (Maquinarias Independencia)

La industria de la maquinaria logística atraviesa un período de transformaciones profundas. La incorporación de nuevas tecnologías y la expansión de fabricantes globales redefinen los estándares de competitividad.

En este escenario, los encuentros internacionales adquieren gran relevancia para las empresas que buscan destacarse en el mercado. Estos espacios permiten anticipar tendencias, fortalecer alianzas y reconocer casos de éxito en diferentes partes del mundo.

Reconocimientos en la conferencia bienal de HELI

Un ejemplo de esto es Maquinarias Independencia, una compañía argentina que fue distinguida en la conferencia bianual de HELI, el mayor fabricante de maquinaria logística de China. El encuentro se realizó en la ciudad de Hefei, sede de operaciones de una red global de más de 300 representantes.

En esta cumbre, que duró cinco jornadas, la firma argentina recibió el premio a la empresa de mayor crecimiento en el año en Latinoamérica. Además, integró un grupo selecto de representantes reconocidos por su evolución comercial y su compromiso con la marca.

Juliana San Román compartió ante más de mil asistentes la visión de la compañía para el próximo año (Maquinarias Independencia)

Asimismo, la organización otorgó un reconocimiento especial por los resultados obtenidos durante el último año. Se valoró la modernización interna, el impulso digital y el fortalecimiento de canales de venta estratégica.

Un año de avances y protagonismo en el mercado argentino

A lo largo de 2025, Maquinarias Independencia logró comercializar cerca del 70% de las máquinas HELI vendidas en la Argentina. Ese desempeño la consolidó como el principal proveedor de la marca en el mercado nacional.

Por otra parte, la empresa potenció su presencia en plataformas digitales y expandió su alcance mediante acciones orientadas a nuevos segmentos. Esa combinación permitió elevar su crecimiento y fortalecer su posición competitiva.

En paralelo, la compañía modernizó procesos operativos y reforzó sus capacidades logísticas internas. Estas mejoras facilitaron una integración eficiente con la cadena productiva de HELI y habilitaron respuestas más ágiles y precisas.

Juliana San Román junto a Yang An Guo, Presidente de Anhui HELI Co. Ltd (Maquinarias Independencia)

Experiencias destacadas durante el encuentro internacional

Desde el inicio del evento en China, la empresa tuvo un rol protagónico. La conferencia abrió con un video proyectado ante más de mil invitados donde se mostró un minidocumental sobre la experiencia de Julián San Román, el fundador, y su hija Juliana, CEO de la compañía.

Durante las jornadas, Maquinarias Independencia fue homenajeada por sus casi 30 años de trabajo con HELI. Ese recorrido incluye proyectos conjuntos, ampliación de líneas y un sostenido vínculo con la cultura corporativa del fabricante.

Además, los representantes argentinos mantuvieron reuniones con directivos de HELI y con líderes globales de la industria. Estos encuentros facilitaron el acceso a información clave sobre tecnologías emergentes y automatización sustentable.

La participación de Juliana San Román en el foro sudamericano

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de Juliana San Román en el foro sudamericano. Entre los más de 300 participantes internacionales, la ejecutiva quedó entre los cinco representantes que realizaron exposiciones en el evento.

Juliana San Román compartió estrategias de ventas y proyectos de eficiencia logística (Maquinarias Independencia)

Gracias a su dominio del idioma chino y del inglés, cautivó al auditorio y analizó la evolución del mercado argentino. Explicó la influencia de distintos ciclos políticos y las medidas aplicadas para sostener el crecimiento reciente.

Asimismo, presentó proyectos orientados a impulsar el desarrollo futuro de la compañía. Entre ellos, mencionó estrategias de marketing digital, mejoras en procesos de importación y un enfoque ampliado hacia canales online.

Un legado que se proyecta hacia el futuro

El compromiso de la familia San Román se reflejó en cada instancia del encuentro global. Su participación activa en charlas, capacitaciones y exhibiciones reafirma una visión empresarial enfocada en la innovación constante.

Por último, la experiencia en Hefei confirmó el reconocimiento internacional hacia Maquinarias Independencia. Los premios y distinciones alcanzados evidencian el impacto del esfuerzo sostenido y la estrategia aplicada durante el año, proyectando un futuro de crecimiento continuo junto a HELI.

