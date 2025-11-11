10.100 millones y un pozo récord en la historia del juego que despierta ilusiones en todo el país

Para participar en el Quini 6, cada jugador debe seleccionar seis números del 00 al 45 y aguardar el sorteo oficial realizado bajo estrictos controles de transparencia (Lotería de Santa Fe)

El Quini 6 alcanzó un hito en la historia de los juegos de azar, al ofrecer para su próximo sorteo una cifra sin precedentes: 10.100 millones de pesos. Tras quedar vacantes los premios principales en el último sorteo, la expectativa y la ilusión se dispararon entre miles de participantes en todo el país.

Desde su aparición, este clásico juego administrado por la Lotería de Santa Fe se convirtió en una de las alternativas lúdicas más populares en la Argentina. “Estamos frente a una cifra sin precedentes; cada nuevo sorteo reafirma la confianza del público en este producto tan querido, que mantiene su transparencia y prestigio desde hace más de 37 años”, expresó el vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.

La transmisión en vivo, que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de noviembre a las 21.15, es un punto de encuentro para quienes siguen de cerca cada movimiento de bolillas, con la esperanza de sumarse a la historia de ganadores.

El sorteo del Quini 6 bate marcas con un pozo estimado en más de 10.100 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

Cómo funciona el sorteo y quiénes pueden participar

El Quini 6 cuenta con varias modalidades de juego y distintas chances de ganar, adaptándose a diferentes preferencias. La apuesta básica se realiza en agencias de lotería autorizadas en todo el territorio nacional.

Los resultados, auditados frente a escribanos públicos, aseguran transparencia y credibilidad, dos pilares centrales para mantener el prestigio alcanzado a lo largo de los años. Además del pozo acumulado, existen premios menores que ofrecen múltiples oportunidades para recuperar la inversión o incrementar el saldo disponible para futuros juegos.

Cabe destacar que más allá de su rol lúdico, los fondos que genera este juego, alimentan recursos destinados a áreas sociales, educativas y de infraestructura, administrados por la Lotería de Santa Fe.