Una feria de moda en Buenos Aires ofrece marcas reconocidas y descuentos de hasta el 70%

En la ciudad de Buenos Aires, la moda vuelve a ocupar un lugar central con una propuesta que combina diseño, lifestyle y grandes descuentos. El público amante de las tendencias encuentra cada año un espacio donde las mejores marcas se unen en un formato único, pensado para disfrutar de la experiencia de compra en un entorno distinto.

Hasta el 24 de noviembre, el Hipódromo de Palermo es nuevamente el escenario elegido para una nueva edición del Luxury Outlet. Con 16 años de historia y 48 ediciones realizadas, se consolida como un clásico del calendario porteño, donde miles de personas se reúnen en busca de productos premium a precios inmejorables.

En esta oportunidad, el predio de más de 20 mil metros cuadrados abrirá sus puertas de martes a domingos, con entrada libre y gratuita. Además de las oportunidades en moda, los visitantes podrán disfrutar de bares, música en vivo, shows y espacios gastronómicos.

Por otra parte, la propuesta incluye una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales que abarcan moda femenina, masculina, infantil, deportiva y para el hogar. Las rebajas, que van del 30 al 70 por ciento, son uno de los principales atractivos y consolidan al evento como una cita imperdible para buscar calidad y diseño a precios accesibles.

Entre las firmas deportivas presentes se destacan Nike, Adidas, Under Armour, Asics, New Balance, Fila, Reebok, Topper, Umbro, Columbia y Addnice, que ofrece desde indumentaria técnica hasta calzado urbano. En el segmento de moda femenina, nombres como Kosiuko, María Cher, Awada, Wanama, Desiderata, Portsaid, System, Queen Juana y Santa Bohemia, prometen acercar sus últimas colecciones con valores únicos.

Asimismo, el Luxury Outlet contará con la participación de Levi’s, Wrangler, Lee, Airborn Brooksfield, González, Giesso y Key Biscayne, Protoype, Perramus y Cardon referentes de la sastrería y la moda casual masculina. Para los más chicos, Cheeky y Como Quieres ofrecerán propuestas especialmente pensadas para el público infantil. En el rubro del hogar, Cannon y Arredo sumarán opciones con descuentos destacados.

Además, grandes marcas internacionales como H&M, GAP, Massimo Dutti, Bershka y Forever 21 también formarán parte del evento, lo que amplía las opciones disponibles. Este equilibrio entre etiquetas locales y globales reafirma la vocación del Luxury Outlet de reunir lo mejor de la moda en un solo lugar.

A diferencia de los espacios tradicionales de compra, esta experiencia se distingue por su formato abierto, su entorno verde y la comodidad de contar con estacionamiento propio. El evento, además, es pet friendly, lo que permite disfrutarlo con mascotas, además de un atractivo diferencial para actividades al aire libre.

En palabras de Sergio Blanco, presidente del Luxury Outlet, el objetivo principal es acercar al público general a marcas premium que habitualmente se asocian a circuitos exclusivos. Con una oferta amplia, precios competitivos y una ambientación cuidada, el evento se presenta como una oportunidad única para acceder a productos de alta calidad en un entorno relajado y accesible.

Asimismo, los resultados iniciales ya son alentadores. Desde su apertura, la edición 2025 registra niveles de venta récord que superan a varios de los principales shoppings de la ciudad. Este desempeño confirma el interés sostenido del público y el posicionamiento del evento como referente del consumo inteligente.

De cara al futuro, la organización busca expandir su alcance a otras provincias. Luego de las experiencias en Córdoba y La Plata, el formato se replicará próximamente en Rosario, Salta, Neuquén y Mendoza, con el objetivo de acercar esta propuesta a nuevos públicos e impulsar el desarrollo de la industria de la moda nacional.

En definitiva, el Luxury Outlet reafirma su lugar como el punto de encuentro entre moda, entretenimiento y lifestyle. Con descuentos, marcas de primer nivel y un entorno único en pleno Palermo, esta edición vuelve a demostrar que al comprar se puede disfrutar de la moda.

