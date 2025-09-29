Inteligencia artificial y algoritmos: los ejes que impulsan el crecimiento local en electrodomésticos

La expansión de Casa del Audio acerca electrodomésticos y tecnología a nuevos barrios (Casa del Audio)

En el comercio moderno, las reglas de consumo ya no se definen en las vidrieras de las tiendas físicas, varían en los algoritmos que organizan los contenidos digitales. Grandes plataformas deciden qué productos aparecen en la pantalla y en qué momento.

En este terreno desafiante, Casa del Audio se presenta como un actor local con capacidad de disputar protagonismo frente a colosos globales como Amazon, Temu y Shein. Su fórmula tiene tres ejes: precios bajos, campañas digitales basadas en inteligencia artificial y la fidelidad de generaciones de clientes que eligen la marca desde 1979.

Hoy las decisiones de compra se definen a partir de la información recolectada en búsquedas y preferencias personales. Es por eso que Casa del Audio entendió esta dinámica y la incorporó a su estrategia.

De este modo, la compañía transforma la lógica de los algoritmos en una ventaja competitiva. “Nuestro secreto está en escuchar lo que buscan las familias argentinas y responder con la mejor propuesta en el instante justo”, afirma Martín Lozza, CEO de la firma.

Competencia frente a gigantes digitales

Amazon, Temu y Shein destinan recursos millonarios para dominar el escenario online con campañas que alcanzan a públicos de todo el mundo. En contraste, Casa del Audio apuesta a una táctica diferente. Su fortaleza radica en la cercanía, la atención personalizada y la accesibilidad en los precios.

Precios bajos y atención personalizada posicionan a Casa del Audio en el top del retail argentino (Casa del Audio)

Las promociones especiales, la financiación en cuotas sin interés y la política de “mejor precio” consolidan una propuesta que prioriza la economía del consumidor.

Al mismo tiempo, la empresa refuerza su presencia física. Las más de 25 sucursales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires —con recientes aperturas en Caballito y Pilar— complementan el canal digital y aseguran puntos de contacto que los gigantes internacionales no poseen en el país.

Por esta razón, el modelo fusiona la solidez del e-commerce con la calidez de la atención en tienda. Esa doble vía genera confianza y permite sostener un vínculo cercano con las familias argentinas.

Innovación y fidelidad intergeneracional

No obstante, la tecnología aplicada al marketing no es el único valor de la compañía. Casa del Audio también se apoya en un capital que no se compra con inversión: la fidelidad de varias generaciones.

Desde su fundación, la marca acompañó la transformación del consumo de electrodomésticos en el país. Los primeros clientes transmitieron esa confianza a hijos y nietos, que hoy encuentran tanto en las sucursales como en el canal online una experiencia adaptada a las nuevas demandas.

Campañas como la del Día de la Madre 2025 no solo ofrecen descuentos o facilidades de pago. También buscan generar un lazo emocional con los consumidores al presentar soluciones prácticas que se conectan con el día a día del hogar.

La fidelidad de generaciones de clientes transforma a Casa del Audio en referente local (Casa del Audio)

En consecuencia, la lealtad hacia la marca se renueva y se refuerza con cada acción pensada en función del cliente. Esa relación a largo plazo constituye una ventaja difícil de replicar para compañías que operan exclusivamente en el plano digital.

Wins: el diferencial de la marca exclusiva

Un aspecto central de la estrategia es la incorporación de una línea exclusiva de productos de Casa del Audio. Televisores, aires acondicionados, heladeras y lavarropas llevan este sello, que cuenta con un diseño moderno, garantía local y precios competitivos.

La propuesta busca reforzar la identidad de la empresa. Con Wins, los consumidores acceden a una alternativa confiable que responde a necesidades cotidianas sin resignar calidad.

Un modelo argentino para la era digital

Casa del Audio muestra que una compañía argentina puede competir de igual a igual en un escenario global dominado por algoritmos y plataformas digitales.

Mientras los gigantes internacionales concentran recursos para dominar la atención de los usuarios, la firma local se apoya en un modelo híbrido cuyos factores son la innovación tecnológica y cercanía humana.

