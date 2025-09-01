In House

Una reconocida expo automotriz llega a Mar del Plata con propuestas inéditas para la industria

Del 4 de enero al 8 de febrero de 2026, la Base Naval frente al Golf Club de Playa Grande abrirá sus puertas a una iniciativa exclusiva en la ciudad. Qué novedades se presentarán allí

Guardar
Llega un nuevo evento al
Llega un nuevo evento al verano marplatense (Expo Automotriz)

La emblemática zona de Playa Grande se prepara para recibir en la temporada de verano una propuesta especial para los fanáticos de la industria automotriz. Se trata nada menos que de la Expo Automotriz Mar del Plata 2026.

El evento, resultado de varios años de planificación, busca ofrecer a residentes y turistas un espacio de encuentro donde la tecnología y la sustentabilidad se integren en una experiencia única. El acceso será gratuito todos los días y las puertas estarán abiertas desde las 18 hasta las 24 horas.

La Base Naval de la ciudad será la sede de esta iniciativa. Su elección responde a la necesidad de un lugar icónico, con vista al mar y capacidad para grandes eventos. Allí se dispondrán más de 25 áreas de exposición de entre 400 y 600 metros cuadrados, destinadas a que las automotrices presenten su gama de vehículos y los lanzamientos más recientes.

Sobre la Avenida Martínez de Hoz, único acceso al predio, circulan entre 150 mil y 180 mil vehículos diarios durante el verano, lo que asegura un alto flujo de visitantes y un impacto significativo tanto para las marcas como para la comunidad local.

La movilidad eléctrica y la innovación como protagonistas

La exposición contará con espacios dedicados a autos, motos, camiones, movilidad eléctrica, seguridad vial y proyectos sustentables. Cada firma dispondrá de un stand exclusivo para exhibir modelos, innovaciones tecnológicas y propuestas ecológicas.

La expo tendrá lugar en
La expo tendrá lugar en enero y febrero de 2026 (Expo Automotriz)

Cabe destacar que la movilidad eléctrica en la Argentina viene creciendo en los últimos años, impulsada por la llegada de nuevas marcas. Principalmente, de origen chino. Asimismo, la expansión también se explica en un mayor nivel de aceptación en la población de vehículos con energías alternativas. Este contexto será el marco para que los visitantes puedan conocer de primera mano los avances más recientes.

Experiencias y entretenimiento para toda la familia

El predio fue diseñado para ofrecer actividades orientadas a públicos diversos: sectores de test drive, un área comercial con foco en tecnología, plaza de juegos para niños, simuladores y espacios de realidad virtual. Los lanzamientos exclusivos se presentarán en una carpa VIP, que también albergará charlas con periodistas especializados.

La propuesta cultural incluirá un escenario –Chauvin Sound– con shows en vivo todos los días y una variada oferta gastronómica en espacios especialmente acondicionados. La programación diaria renovada busca atraer tanto a residentes como a turistas.

Un evento abierto y participativo

La entrada libre y gratuita reafirma el objetivo de crear un espacio accesible para familias y aficionados, más allá de su vínculo con la industria. El concepto central es transformar la muestra en un paseo abierto, que combine la observación de vehículos con la interacción tecnológica, la gastronomía y actividades culturales.

La convocatoria reúne a automotrices, fabricantes de motos y camiones, proveedores de soluciones de movilidad eléctrica, entidades de seguridad vial y empresas que promueven desarrollos sostenibles.

La exhibición estará abierta todos
La exhibición estará abierta todos los días de 18 a 24 horas (Expo Automotriz)

Difusión y proyección nacional

El evento tendrá un programa diario transmitido por streaming, con periodistas, directores y ejecutivos que brindarán información actualizada sobre lanzamientos y analizarán la evolución del mercado. A esto se sumará una campaña de difusión en medios nacionales y cartelería en los principales corredores viales, con el fin de alcanzar a nuevas audiencias.

En la carpa VIP se desarrollarán actividades de formación, debates sobre tendencias y demostraciones de los modelos más innovadores. Espacios de networking y charlas con especialistas aportarán valor a quienes buscan información sobre el futuro del sector.

Una apuesta inédita en Mar del Plata

Desde Greco Group, empresa organizadora, destacan que la iniciativa surge como respuesta a la falta histórica de grandes exposiciones automotrices en la ciudad. La infraestructura, la afluencia turística y la posibilidad de mostrar los principales modelos lanzados en 2025, junto con las novedades de 2026, fundamentan la apuesta por un evento innovador y diverso.

Con actividades para todo tipo de usuarios; stands de marcas reconocidas; lanzamientos; espectáculos en vivo y una propuesta gastronómica variada, la exposición automotriz se perfila como uno de los eventos destacados del verano 2026 en la costa atlántica, con el fin de dar una propuesta de valor a la agenda de la ciudad.

Para conocer más información sobre la Expo Automotriz Mar del Plata 2026, se puede ingresar a su cuenta de Instagram o contactarse por WhatsApp al 11 6539-1199.

Temas Relacionados

AutomotrizExpoExpo AutomotrizIndustria automotrizMar del PlataVerano 2026

Últimas Noticias

Experiencias exclusivas y gastronomía en Las Leñas: el evento que presentó las últimas novedades en autos

Al igual que en 2024, Stellantis exhibió sus mejores vehículos en uno de los centros de esquí más importantes del país. Clientes de cada marca accedieron a propuestas interactivas y únicas

Experiencias exclusivas y gastronomía en

El fenómeno de los productos coreanos: la tendencia que gana terreno en el skincare de la Argentina

Nuevas fórmulas enriquecidas con retinol, niacinamida y ácido hialurónico llegan al mercado nacional para ser incorporados en rutinas minimalistas de cuidado de la piel

El fenómeno de los productos

“Ecos de Alta Montaña”: el recorrido gastronómico que une sabores regionales con agua natural

Durante agosto, una propuesta federal convocó a más de 20 restaurantes de todo el país que diseñaron platos especiales junto a destacados chefs. Los cocineros compartieron cómo este tipo de agua potencia la identidad de cada menú

“Ecos de Alta Montaña”: el

arteba 2025: cómo es la propuesta que promueve el intercambio cultural y la diversidad creativa en la feria

Dentro de la emblemática exposición que se realiza en Costa Salguero se montó un espacio que facilita charlas abiertas e instala temas de actualidad como la innovación y el futuro del arte contemporáneo

arteba 2025: cómo es la

Oportunidades para jóvenes y diversidad generacional: el nuevo eje del mundo corporativo

Con programas para fomentar las primeras experiencias y una cultura de diversidad, Nestlé busca marcar tendencia con su política empleadora

Oportunidades para jóvenes y diversidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Horror en Misiones: obligó a

Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

El Telescopio James Webb revela cómo una estrella muerta podría iniciar la formación de nuevos planetas

Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

Alerta BRICS: ante los aranceles de Trump, Brasil aumentó sus ventas de carne a China y podría desplazar a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Un hombre embistió su auto

Un hombre embistió su auto contra las puertas del consulado de Rusia en Australia: al menos un policía herido

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

TELESHOW
La Voz Argentina: quiénes fueron

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”