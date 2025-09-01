Una reconocida expo automotriz llega a Mar del Plata con propuestas inéditas para la industria

Llega un nuevo evento al verano marplatense (Expo Automotriz)

La emblemática zona de Playa Grande se prepara para recibir en la temporada de verano una propuesta especial para los fanáticos de la industria automotriz. Se trata nada menos que de la Expo Automotriz Mar del Plata 2026.

El evento, resultado de varios años de planificación, busca ofrecer a residentes y turistas un espacio de encuentro donde la tecnología y la sustentabilidad se integren en una experiencia única. El acceso será gratuito todos los días y las puertas estarán abiertas desde las 18 hasta las 24 horas.

La Base Naval de la ciudad será la sede de esta iniciativa. Su elección responde a la necesidad de un lugar icónico, con vista al mar y capacidad para grandes eventos. Allí se dispondrán más de 25 áreas de exposición de entre 400 y 600 metros cuadrados, destinadas a que las automotrices presenten su gama de vehículos y los lanzamientos más recientes.

Sobre la Avenida Martínez de Hoz, único acceso al predio, circulan entre 150 mil y 180 mil vehículos diarios durante el verano, lo que asegura un alto flujo de visitantes y un impacto significativo tanto para las marcas como para la comunidad local.

La movilidad eléctrica y la innovación como protagonistas

La exposición contará con espacios dedicados a autos, motos, camiones, movilidad eléctrica, seguridad vial y proyectos sustentables. Cada firma dispondrá de un stand exclusivo para exhibir modelos, innovaciones tecnológicas y propuestas ecológicas.

La expo tendrá lugar en enero y febrero de 2026 (Expo Automotriz)

Cabe destacar que la movilidad eléctrica en la Argentina viene creciendo en los últimos años, impulsada por la llegada de nuevas marcas. Principalmente, de origen chino. Asimismo, la expansión también se explica en un mayor nivel de aceptación en la población de vehículos con energías alternativas. Este contexto será el marco para que los visitantes puedan conocer de primera mano los avances más recientes.

Experiencias y entretenimiento para toda la familia

El predio fue diseñado para ofrecer actividades orientadas a públicos diversos: sectores de test drive, un área comercial con foco en tecnología, plaza de juegos para niños, simuladores y espacios de realidad virtual. Los lanzamientos exclusivos se presentarán en una carpa VIP, que también albergará charlas con periodistas especializados.

La propuesta cultural incluirá un escenario –Chauvin Sound– con shows en vivo todos los días y una variada oferta gastronómica en espacios especialmente acondicionados. La programación diaria renovada busca atraer tanto a residentes como a turistas.

Un evento abierto y participativo

La entrada libre y gratuita reafirma el objetivo de crear un espacio accesible para familias y aficionados, más allá de su vínculo con la industria. El concepto central es transformar la muestra en un paseo abierto, que combine la observación de vehículos con la interacción tecnológica, la gastronomía y actividades culturales.

La convocatoria reúne a automotrices, fabricantes de motos y camiones, proveedores de soluciones de movilidad eléctrica, entidades de seguridad vial y empresas que promueven desarrollos sostenibles.

La exhibición estará abierta todos los días de 18 a 24 horas (Expo Automotriz)

Difusión y proyección nacional

El evento tendrá un programa diario transmitido por streaming, con periodistas, directores y ejecutivos que brindarán información actualizada sobre lanzamientos y analizarán la evolución del mercado. A esto se sumará una campaña de difusión en medios nacionales y cartelería en los principales corredores viales, con el fin de alcanzar a nuevas audiencias.

En la carpa VIP se desarrollarán actividades de formación, debates sobre tendencias y demostraciones de los modelos más innovadores. Espacios de networking y charlas con especialistas aportarán valor a quienes buscan información sobre el futuro del sector.

Una apuesta inédita en Mar del Plata

Desde Greco Group, empresa organizadora, destacan que la iniciativa surge como respuesta a la falta histórica de grandes exposiciones automotrices en la ciudad. La infraestructura, la afluencia turística y la posibilidad de mostrar los principales modelos lanzados en 2025, junto con las novedades de 2026, fundamentan la apuesta por un evento innovador y diverso.

Con actividades para todo tipo de usuarios; stands de marcas reconocidas; lanzamientos; espectáculos en vivo y una propuesta gastronómica variada, la exposición automotriz se perfila como uno de los eventos destacados del verano 2026 en la costa atlántica, con el fin de dar una propuesta de valor a la agenda de la ciudad.

Para conocer más información sobre la Expo Automotriz Mar del Plata 2026, se puede ingresar a su cuenta de Instagram o contactarse por WhatsApp al 11 6539-1199.