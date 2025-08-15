In House

Transferencias inmediatas y pagos simples: el proceso detrás de las transacciones cotidianas

Durante Infobae Talks Pensamiento Techie se analizó la adopción de herramientas digitales y el modo en que la integración de algunas plataformas optimiza la seguridad y la rapidez en el manejo del dinero

Guardar
Rodrigo Nogués, business development head de Newpay, participó de una nueva edición de Infobae Talks Pensamiento Techie.

La digitalización transformó la forma en que las personas abonan productos y servicios. En una nueva edición de Infobae Talks Pensamiento Techie, con la conducción de Agostina Scioli, se analizó el acelerado avance tecnológico que impacta en la vida cotidiana, tanto de consumidores como de compañías.

Rodrigo Nogués, business development head de Newpay, firma que suma tres décadas de experiencia conectando bancos y fintechs, repasó los cambios recientes en las preferencias de los argentinos al momento de pagar, la evolución de la infraestructura, la importancia de los cajeros no bancarios y el desafío de mantener las operaciones cada vez más seguras y rápidas.

El avance de la digitalización en los pagos

El pago de servicios en la Argentina experimentó un cambio profundo. “La pandemia jugó un rol superimportante en esa transformación del mundo presencial al digital”, planteó Nogués.

Según describió, la tecnología y la posibilidad de operar tanto desde dispositivos móviles como desde la web abrieron nuevas alternativas para los usuarios: “La posibilidad de brindarles esa forma de pago nueva que los bancos históricamente fueron desarrollando y al que, después, también todo el mundo fintech se fue sumando”.

Newpay, a través de su solución PagoMisCuentas, logra llevar tecnología a los distintos canales disponibles para simplificar la experiencia. “Muchas APIs y funcionalidades para hacer esa experiencia cada vez más simple, más rápida y, a su vez, segura”, enfatizó Nogués. Asimismo, remarcó que lograr ese equilibrio entre facilidad y seguridad requiere un gran esfuerzo técnico por detrás.

“Estamos súper orgullosos de poder
“Estamos súper orgullosos de poder estar atrás de esa magia que sucede cuando el usuario le da clic a pagar”, confesó Nogués en Infobae Talks Pensamiento Techie (Diego Barbatto)

Las nuevas preferencias de cobros y pagos

Las empresas apuntan cada vez más a la digitalización a través de sus propios portales y plataformas. Entre los métodos más usados, se destaca tarjetas de débito, crédito, débitos en cuenta y QR.

“Hoy el usuario tiene múltiples ofertas y los beneficios también están jugando un rol muy importante”, reveló el entrevistado. El acceso a promociones y recompensas incentiva las pruebas de nuevos sistemas.

Pero el verdadero diferencial, según el ejecutivo, se da cuando la experiencia resulta cómoda y práctica: “Cuando realmente es buena la experiencia, el usuario se fideliza”.

La facilidad para pagar todas las facturas y compromisos en un solo sitio es valorada por quienes buscan optimizar su tiempo. “Esa funcionalidad hace que le quede cómodo, que le quede práctico, entonces repite y trae cada vez más pagos”, subrayó Nogués.

El rol de los cajeros no bancarios

En un contexto digital, la operatoria en efectivo todavía integra el día a día de muchas personas en el país. Nogués indicó que este fenómeno acompaña la evolución de la Red Banelco. “Históricamente, daba servicio a los bancos y hoy da la posibilidad a sumarse a distintos actores en el ecosistema y llevan los cajeros a toda la Argentina. Este año, la cantidad de cajeros no bancarios de Banelco crecerá 115%”, mencionó.

El objetivo es lograr la mayor cobertura posible a través de bancos y operadores no bancarios, ya que la disponibilidad de efectivo sigue siendo relevante: “Nuestro lema es un cajero Banelco en todos los puntos del país, que viene de la mano de los bancos y también de estos jugadores no bancarios que le dan la posibilidad a un retail, a un supermercado, a una estación de servicio de poner ese cajero”.

“La funcionalidad cómoda y práctica
“La funcionalidad cómoda y práctica fideliza al usuario”, aseguró Rodrigo Nogués, business development head de Newpay (Diego Barbatto)

Velocidad y seguridad en transferencias

Consultado sobre la importancia de transferir fondos de forma ágil y segura, el representante de Newpay resaltó en Infobae Talks Pensamiento Techie el desarrollo que muestra el ecosistema. “La transferencia antes estaba más circunscripta a un mundo bancario. Las billeteras, las fintech, lo están llevando mucho como una funcionalidad vital, clave para mover ese dinero que circula en las billeteras”, puntualizó.

En la misma línea, la acreditación inmediata ya es una realidad para la mayoría de las operaciones. “En el pago con QR también hay una transferencia atrás y esa inmediatez, en donde el usuario paga y se acredita inmediatamente en el comercio, son quince segundos”, resaltó el entrevistado.

El futuro de los pagos ya llegó

Con relación con lo que viene en el universo de pagos, Nogués coincidió en que la digitalización vino para quedarse, ya es una realidad cada vez es más fuerte: “Hoy un usuario puede, a través de un portal, automatizar un pago como si fuera un débito automático, con un solo clic, sin llamar a nadie”.

Con el respaldo de PagoMisCuentas, Newpay promueve más desarrollos para que los usuarios sumen herramientas de seguridad, inmediatez y automatización.

En esta nueva etapa, resulta fundamental darle el poder al usuario que decida qué quiere hacer. “La palabra clave en todo esto es digitalizar, llevar APIs al front end de cada uno de los canales bancarios y extrabancarios, dar cada vez mejores servicios para que el usuario se sienta cómodo y que pueda resolver todo en un mismo lugar”, sintetizó Nogués.

“Estamos súper orgullosos de poder estar atrás de que esa magia suceda, cuando el usuario le da clic a pagar o le da a extraer y que la plata salga”, concluyó el ejecutivo de Newpay, quien aseguró que hoy, un usuario interactúa con los servicios de la compañía unas cuatro veces en un día en promedio y sin darse cuenta.

Temas Relacionados

NewpayPensamiento Techiepagos ditigalestecnologíapagos con QRRed Banelco

Últimas Noticias

El ecosistema fintech acelera la adopción de soluciones de gestión para los puntos de venta

Sebastián Calens, de Fiserv, describió cómo la industria financiera avanza hacia la integración de desarrolladores y la generación de respuestas que optimicen la experiencia de los usuarios

El ecosistema fintech acelera la

Inteligencia artificial generativa: cómo la emplean las empresas financieras en sus procedimientos

En una nueva edición de Infobae Talks, el ejecutivo de una reconocida fintech reveló de qué forma se está implementando la IA en sus procesos internos para mejorar la eficiencia y la experiencia de los usuarios

Inteligencia artificial generativa: cómo la

Día del Niño: cómo conseguir descuentos en juguetes clásicos y tecnología

Un marketplace presenta su propuesta para sorprender a chicos de todas las edades. Cuáles son las mejores ofertas para aprovechar

Día del Niño: cómo conseguir

Infobae Talks Pensamiento Techie mostró cómo las empresas se transforman con tecnología

IA generativa, terminales inteligentes y pagos digitales impulsan nuevos modelos de negocio en distintos sectores. Un repaso por las experiencias que anticipan las tendencias de los próximos años

Infobae Talks Pensamiento Techie mostró

Las dos especies en peligro de extinción que un proyecto busca recuperar en El Impenetrable chaqueño

Preservar la fauna nacional es la premisa con la que trabajan los participantes de una iniciativa que tiene lugar en el norte del país. Historias que demuestran pasión por la naturaleza y un verdadero compromiso con la Argentina

Las dos especies en peligro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Apuñalaron a un adolescente en Mar del Plata tras una discusión y el agresor fue su primo de 11 años

Denunciaron que un edificio de Rosario tenía conexiones ilegales de energía y robó 22 millones de pesos a la distribuidora

Crochet, lino y transparencias: los looks de Dua Lipa en la previa de su cumpleaños en Ibiza

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército que hicieron cumbre en el Monte Kun del Himalaya

La contaminación por plásticos preocupa a expertos en todo el mundo: la situación de Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador designó como entidad terrorista

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

Activistas registraron 68 denuncias de violaciones de derechos humanos y dos muertes en cárceles de Cuba durante julio

El juez Alexandre de Moraes pidió fijar la fecha para el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en Brasil

Ucrania ordenó nuevas evacuaciones en Donetsk frente al brutal avance ruso

TELESHOW
Julieta Prandi contó el calvario

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”

Evangelina Anderson y Pampita revelaron cuáles fueron sus antojos cuando estaban embarazadas

La llamativa respuesta de Sofía Gonet al hablar sobre sus estándares de pareja: “Un pibe común y laburador”

Noelia Marzol reveló cuáles fueron sus últimos retoques estéticos: “Muchas cosas”