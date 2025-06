Un ícono de la navegación celebra 30 años en Argentina con grandes ofertas por el Mes del Crucero

MSC Cruceros celebra su 30° aniversario con una flota renovada y propuestas pensadas para el mercado argentino (MSC Cruceros)

MSC Cruceros cumplió 30 años en la Argentina y propuso una celebración especial para 2025-2026, temporada en la que el MSC Fantasia llegará por primera vez al puerto de Buenos Aires. Esta incorporación, junto con propuestas pensadas para el público local, renovó el panorama de viajes en alta mar para quienes buscan combinar comodidad, destinos atractivos y experiencias personalizadas.

La historia de esta compañía en el país empezó en 1995 con la apertura de su primera oficina en el microcentro porteño. El MSC Monterrey fue el buque que inauguró la operación sudamericana, atendiendo a un interés creciente por este tipo de servicios en la región.

Con el paso del tiempo, la empresa presentó barcos como el MSC Rhapsody, el MSC Melody, el MSC Opera y el MSC Musica. Cada uno, con propuestas nuevas para los pasajeros locales.

En 2007, la llegada del MSC Opera permitió una temporada dedicada exclusivamente a viajeros argentinos desde el puerto de Buenos Aires. Los años siguientes mostraron un crecimiento sostenido; la flota sumó al MSC Sinfonia y, en la última temporada, el MSC Splendida representó un salto de calidad al introducir la experiencia MSC Yacht Club, un segmento premium dentro del crucero.

El MSC Fantasia va a ofrecer nuevas rutas de cruceros desde Buenos Aires durante la temporada 2025-2026 (MSC Cruceros)

Novedades en opciones y beneficios

La temporada 2025-2026 será especial no solo por la presencia del MSC Fantasia, sino también por la incorporación del MSC Preziosa, barcos que ofrecerán salidas con embarque desde Buenos Aires y Montevideo. El objetivo es acompañar un mercado en expansión y seguir innovando en hospitalidad y tecnología.

A partir del 24 de noviembre de 2025, estos buques llegarán a la Terminal Quinquela Martín y se lanzarán 14 itinerarios de 8, 9 y 10 noches que conectarán la capital argentina y la uruguaya con playas emblemáticas de Brasil, como Río de Janeiro, Ilhabela, Camboriú, Búzios e Ilha Grande. Entre las alternativas se destaca una de fin de año que incluirá un espectáculo de fuegos artificiales en la Bahía de Copacabana, un clásico de la región.

El MSC Fantasia tiene 333 metros de eslora y 1.637 cabinas, con capacidad para más de 4.300 pasajeros. El diseño vanguardista del barco, enfocado en la tecnología y la sostenibilidad, se combina con la hospitalidad mediterránea. Entre los espacios gastronómicos sobresalen “Il Cerchio d’Oro”, “Red Velvet” y “Butcher’s Cut”, el restaurante de carnes al estilo estadounidense.

Las opciones de entretenimiento suman teatro con espectáculos en vivo, simulador de Fórmula 1, cine 4D y espacios para deportes, niños y adolescentes, además de un spa con servicios de relax y belleza. Por su parte, el MSC Preziosa ofrecerá itinerarios de 7 noches a destinos como Punta del Este, Itajaí y Santos, comenzando el 20 de enero de 2026.

Durante la temporada, también estará disponible MSC Yacht Club, una categoría con mayor privacidad y exclusividad. Incluye bebidas premium, Wi-Fi, restaurantes privados, espacios exclusivos de piscina y solárium, acceso prioritario al spa, embarque y desembarque preferencial y un servicio de mayordomo 24 horas.

Con la llegada simultánea del MSC Fantasia y el MSC Preziosa al puerto de Buenos Aires, se amplía el turismo de cruceros en la región (MSC Cruceros)

Promos y travesías transatlánticas

Para junio de 2025, la empresa lanzó promociones especiales por el llamado Mes del Crucero. Entre las opciones para Sudamérica figuran bebidas incluidas en las comidas en el restaurante principal, además de wifi y la posibilidad de upgrades a all inclusive de bebidas, o all inclusive de bebidas más wifi, ambas con un costo adicional, así como descuentos del 30% en la categoría MSC Yacht Club y excursión incluida. También resaltaron all inclusive de bebidas para quienes reserven cabinas en itinerarios internacionales de Caribe y Mediterráneo.

La temporada sumó además dos MSC Grand Voyages en el MSC Fantasia: el primero partirá el 8 de noviembre de 2025 desde Barcelona hacia Buenos Aires, prometiendo 16 noches que podrán ampliarse con una extensión previa partiendo de Venecia. El regreso al Viejo Continente está pautado para el 23 de marzo de 2026, con un itinerario de 19 noches que conecta ciudades como Ilhabela, Río de Janeiro, Islas Canarias y Valencia antes de arribar a Barcelona. También incluye la promoción de bebidas en las comidas del restaurante principal

Por otro lado, en noviembre de 2026 la compañía comenzará a operar rutas en el Caribe sin necesidad de visa, con salida desde La Romana, lo que abre una alternativa esperada por viajeros de la región a bordo de MSC Opera.

MSC Crucero ofrece una propuesta diseñada especialmente para el viajero argentino (MSC Cruceros)

Compromiso e innovación en la industria de cruceros

Con tres décadas de trayectoria, MSC Cruceros reafirmó su intención de focalizarse en el turismo nacional y regional, aportando opciones que priorizan la experiencia integral y la comodidad en cada viaje. La llegada del MSC Fantasia y el regreso del MSC Preziosa consolidaron su protagonismo en Sudamérica.

El aniversario fue la ocasión para lanzar una serie de propuestas y beneficios orientados al público argentino: desde un abanico de destinos hasta planes personalizados y descuentos. La estrategia apunta a combinar la tradición de la marca con la adaptación a las preferencias de los viajeros locales, en un contexto donde la demanda de cruceros mantiene su ritmo de crecimiento.

Para más información, se puede ingresar aquí.