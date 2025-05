Las estrellas de la pantalla argentina que deslumbraron en el Festival de Cannes

Los invitados de honor de Campari al Festival de Cannes (Campari)

Uno de los momentos más esperados por todos los fanáticos del cine es, sin dudas, el Festival de Cannes. Allí, se reúnen las estrellas de Hollywood para presentar sus nuevas películas frente a cientos de críticos y de fanáticos.

Como viene sucediendo desde hace cuatro años, Campari dijo presente en la alfombra roja de la edición 78° de la mano de algunas de las figuras de la pantalla argentina más queridas por todos. Brenda Gandini, Benjamín Vicuña y Agustina Suásquita, conocida como Papryka, estuvieron allí y compartieron en sus redes sociales la intimidad de esta experiencia sin igual.

La presencia en Cannes

La compañía de aperitivos se desplegó en la Costa Azul con actividades para estrellas, cineastas, bartenders e invitados a través de experiencias que destacan el talento cinematográfico y el valor de las buenas historias.

Durante los primeros días del festival, el cual comenzó el pasado martes 13 y terminará el próximo sábado 24 de mayo, los artistas formaron parte de las actividades, incluida la proyección Eddington, uno de los filmes en competición. Estas presentaciones son sin dudas uno de los momentos más icónicos del evento francés.

Los artistas fueron a la proyección de una de las películas más esperadas, Eddington (Campari)

La película dirigida por Ari Aster con los protagónicos de Joaquín Phoenix, Emma Stone y Pedro Pascal. Los actores le dieron vida a una historia que relata el enfrentamiento entre el sheriff de un pequeño pueblo y el alcalde que desata un caos cuando los vecinos se enfrentan entre sí en la ciudad de Nuevo México.

Además, Benjamín, Brenda y Papryka pudieron disfrutar de una reversión del clásico Negroni, uno de los cócteles más icónicos de la marca. En esta oportunidad, el director global de Camparino, Tommaso Cecca, presentó esta reinterpretación llamada Red Carpet Cannes Edition.

Este nuevo, pero tradicional trago, está inspirado en el cine, ya que se trata de una mezcla aromática del clásico Campari con infusión de hibisco, vermut de chocolate amargo y cognac Courvoisier VSOP. La bebida tiene un perfil atrevido, profundo y aterciopelado que evoca la intensidad del rubro y muestra la opulencia de la Costa Azul.

Estar presente en el festival de cine más importante del mundo

Participar del Festival de Cannes, una de las celebraciones del cine más importantes del mundo, no es una cuestión menor. Y así lo manifestaron los artistas elegidos por Campari para ser parte de esta experiencia.

Agustina Suásquita, conocida como Papryka, fue a Cannes por primera vez (Campari)

Por su parte, Vicuña destacó que volver a caminar por esa alfombra roja fue un privilegio enorme: “Me entusiasma estar en la meca del cine, compartir con amigos, con todo el equipo y con grandes directores como Sebastián Lelio, a quien admiro profundamente”.

Además, y en medio de la campaña de Campari llamada “Historias para Contar”, el actor chileno destacó el rol que tiene la actuación en su vida. “Contar historias que tengan un impacto, es mi pasión, y cada nueva experiencia lo reafirma. Mi rol soñado siempre es el que está por venir", expresó.

En tanto, Gandini expresó “Soy muy pasional, estoy atravesada por eso y me gusta esa sensación. Siento que la pasión te mueve, te incomoda, te motiva, te saca de esos lugares pasivos y te lleva a descubrir nuevas sensaciones, nuevos estados”.

Brenda Gandini lució un look inspirado en Campari (Campari)

Por otro lado, puso particular empeño en su look metalizado para la red carpet, con un tono rojo en los labios que estuvo inspirado en el destacado aperitivo. Al hablar sobre su elección, explicó que le divierte vestir prendas que quizás en su cotidiano no usaría porque siente que es como “crear un personaje”.

Por su parte, Agustina Suásquita, conocida como Papryka, tuvo la posibilidad de pisar por primera vez la alfombra roja de la Costa Azul y no dudó en mostrar la emoción que sintió. “¡Esperé toda mi vida para este momento! Desde niña me apasiona mucho crear. Nada me resulta más excitante que ese instante en el que aparece una idea en mi cabeza y algo se enciende. Una máquina creadora, un juego, un fuego”, señaló con su vestido inspirado en Audrey Hepburn y el estilo Old Hollywood.

Benjamín, Brenda y Agustina pasaron un momento soñado en Cannes (Campari)

Con cada paso sobre la alfombra roja, las estrellas de la pantalla argentina no solo deslumbraron con su estilo, sino que también llevaron al mundo una muestra de talento, creatividad y pasión. Campari volvió a estar presente en Cannes, un escenario donde la creatividad plasmada en cine, el arte y la coctelería se funden en experiencias inolvidables. Una celebración de historias que merecen ser contadas con intensidad y sofisticación.