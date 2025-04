Montevideo fue el punto de encuentro para las hamburgueserías de la región

El Fries Tour UY permitió el intercambio entre emprendedores gastronómicos del Cono Sur (McCain)

La empresa global dedicada a la producción de papas prefritas congeladas McCain fortaleció su presencia en el mercado gastronómico regional con una gira que unió experiencias regionales: organizó el Fries Tour UY y participó como main sponsor del MVD Burger Show 2025.

Ambas acciones se enfocaron en promover la innovación culinaria y potenciar la cultura hamburguesera en el Cono Sur, convocando a diferentes participantes de este sector.

Del 20 al 23 de marzo, McCain llevó adelante el Fries Tour UY, una actividad que reunió a referentes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. El recorrido comenzó en Buenos Aires, donde los operadores gastronómicos visitaron las oficinas de la empresa y participaron de charlas junto al equipo de Food Service.

Entre los invitados estuvieron representantes de TMT, The Burger Couple, The Flour Store, Burger & Beer, Eddie Burgers, Fogata de Paraguay, Chicken Love You y KeyFoods de Chile. Cada uno compartió su experiencia en el rubro y su camino como emprendedor.

El MVD Burger Show 2025 convocó a hamburgueserías de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Perú (McCain)

La jornada en la capital argentina finalizó con la visita a las oficinas de la empresa donde los gastronómicos compartieron sus propias experiencias.

Luego, el grupo cruzó el Río de la Plata para realizar un tour gastronómico en Montevideo. El recorrido permitió conocer distintas propuestas del mercado y continuar el intercambio entre colegas de distintos países. El día sábado el grupo asistió al MVD Burger Show 2025, el primer evento de gran escala dedicado a las hamburguesas en Uruguay.

Montevideo recibió el primer evento hamburguesero masivo

El Parque Grauert de Carrasco fue sede de este encuentro inédito, que se llevó a cabo el 22 de marzo. La propuesta reunió a hamburgueserías locales e internacionales en una celebración de la gastronomía y la cultura urbana.

Entre las marcas uruguayas se destacaron The Burger Vilas, Farsa, HDP, Burger Haus y Garage Burger, de Montevideo. Desde el interior del país llegaron Nelson (Rocha) y Buster (Canelones). Además, se sumaron dos propuestas tradicionales de la capital: Bar Arocena y la Heladería La Nueva Roma, que aportaron un sello propio al evento.

La presencia internacional incluyó a Harlem, TFTS y Smash Club de la Argentina, Burgerboy de Perú y Burger Tour de Brasil. Cada una presentó su especialidad en hamburguesas para el público uruguayo, que tuvo la oportunidad de probar todas las opciones en una degustación general.

El formato permitió comparar estilos, sabores y enfoques. También ofreció un espacio de encuentro entre cocineros, emprendedores y marcas que promueven una gastronomía accesible y de calidad.

“Estamos muy contentos de haber sido invitados y de haber tenido la oportunidad de conocer a otras hamburgueserías. Siendo del interior, a muchas las tenemos en lo alto. Elegimos McCain porque se destaca en la calidad de su producto que es un verdadero diferencial”, expresó Pablo de Nelson (Rocha, Uruguay).

Más allá del intercambio comercial, el evento mostró un espíritu de comunidad. “Cuando uno piensa que todos estos locales serían grandes competidores que se llevan mal, en realidad es todo lo contrario: aquí se unieron para trabajar juntas en pos de hacer crecer esta industria”, comentó Felipe de Chicken Love You (Chile).

McCain organizó actividades formativas en sus oficinas de Buenos Aires como parte del tour regional (McCain)

Compromiso con la calidad e innovación

La participación de McCain como main sponsor del MVD Burger Show 2025 confirmó su interés en apoyar experiencias que promueven el talento gastronómico. La empresa viene trabajando con operadores regionales en el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del sector.

El enfoque no se limita a proveer productos. También busca acompañar el crecimiento del ecosistema gastronómico con acciones que promueven el intercambio, la formación y la visibilidad de nuevas propuestas.

“Con nuestro expertise en el mundo de las papas prefritas congeladas, seguimos apoyando eventos que promueven la innovación y el talento, consolidando así nuestro liderazgo en el mercado regional”, explicó Florencia Balestra, directora de Marketing de McCain para Cono Sur.

Las iniciativas del Fries Tour UY y el MVD Burger Show 2025 consolidaron una red de vínculos entre emprendimientos gastronómicos del continente. A su vez, pusieron a Uruguay en el mapa de los eventos culinarios con proyección internacional.