El vínculo especial de Manu Viale con Palta, su compañera de cuatro patas

La actriz explicó cómo su rutina cambió gracias a su perra y de qué forma busca garantizar su bienestar

Actriz, conductora y amante de los animales, Manu Viale comparte en sus redes sociales una de las relaciones más significativas de su vida: la que tiene con Palta, su perra y compañera inseparable. En una conversación reciente con Infobae, la actriz reveló cómo esta conexión transforma su vida, la importancia del cuidado y el amor como parte fundamental de su día a día.

“Cuando no la tengo, siento que me falta algo, como si me faltara mi otra mitad”, confesó durante su paso por Data Animal, el ciclo de entrevistas auspiciado por Raza. Este vínculo tiene como factores principales amor, compromiso y responsabilidad, es el reflejo de cómo los animales pueden convertirse en compañeros fundamentales para las personas.

La relación entre Manu y Palta no estuvo exenta de desafíos. La llegada estuvo marcada por la pérdida de Milka, una perra que había sido su fiel compañera durante años y que falleció durante la pandemia. “En el momento que nos dejó, las dos quedamos ‘depre’, pero logramos salir adelante juntas”, confesó.

Un día en la vida junto a su fiel compañera

El día a día de la actriz junto a su mascota está lleno de rutinas que incluyen cuidado, diversión y momentos compartidos. La influencer la define como “una perra mañosa, pero encantadora”. “Es vaga como su mami: no le gusta la mañana. Me levanto temprano y me mira con cara de ‘¿por qué hacemos esto?’”, comentó.

Cabe destacar que Palta tiene su propio grupo de paseo, una pequeña “manada” con la que comparte caminatas y momentos de socialización. Según Manu, ella es la líder dentro del grupo, aunque destaca que su carácter es sociable gracias a las experiencias compartidas con distintos cachorros en tránsito. “Es mandona, pero también se lleva bien con otros animales porque siempre estuvo rodeada de muchos”, detalló.

Además, la relación entre ambas no se limita a los paseos. La pequeña perrita duerme en la cama junto a la actriz y su pareja, una decisión que refuerza el lazo emocional que construyen. Incluso, los momentos más cotidianos, como jugar con sus juguetes o descansar en casa, son oportunidades para fortalecer su conexión.

El bienestar como prioridad

Para Manu, el cuidado de Palta es una prioridad absoluta. La alimentación ocupa un lugar central en su rutina, ya que se asegura de brindarle comida de calidad. “Si yo no le compro la comida o no la saco a pasear, nadie lo hace”, señaló.

Pero si de alimentos se trata, cabe mencionar que la denominación de esta mascota tiene un significado especial para la actriz, ya que era una gran fanática de la palta, pero tuvo que dejar de comerla porque descubrió que tenía intolerancia a ese alimento: “Siempre fui fanática. Me hice un estudio y supe que no podía comerla más, por lo que me pareció aún más simbólico que mi perra se llame así”.

También, Manu presta atención a los juguetes y elige aquellos que son más resistentes para que duren más tiempo. “Le encanta morder ramitas y jugar con sus chiches. Tiene complejo de enanismo; se cree más grande de lo que es”, aseguró la actriz.

Además, cuando la influencer tiene compromisos laborales que la alejan de casa por varias horas, organiza todo para que su fiel compañera no esté sola por demasiado tiempo: “Siempre me aseguro de que esté con alguien porque no quiero que sienta mi ausencia.

“Estos seres te cambian por completo. Te adaptás a ellos, y después no podés vivir sin su amor”, afirmó esta influencer, quien también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje sobre la importancia de adoptar animales.