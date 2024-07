“Una pausa con Guille Giles”: cuáles son los desafíos de la fama en la era de las redes sociales

En su paso por “Una pausa con Knorr”, Guille Giles contó cuáles son los desafíos de la fama en la era de las redes sociales.

La nueva entrega del ciclo “Una pausa con Knorr” contó con la presencia de Guille Giles, una figura de las redes que reveló los retos que enfrenta debido a su notoriedad: desde el acoso hasta la necesidad de proteger su privacidad. Durante la charla, compartió su experiencia y reflexionó sobre cómo equilibrar su vida personal y profesional.

En un espacio distendido y acompañado por una reconfortante sopa Knorr, la influencer habló con Julián Zancada acerca de diferentes aspectos que tienen que ver con su trabajo, así como el manejo de sus relaciones y la manera en que busca su bienestar.

Julián Zancada conversó con Guille Giles en Una pausa con Knorr (José Quiroga)

Al comienzo del encuentro, Giles relató los detalles de cómo comenzó su carrera a los 13 años, destacando que el papel en las redes sociales llegó de forma natural. “Yo arranqué de modelo muy de chiquita: a los 13 años más o menos. Primero entré por un casting para una marca y mi rol de influencer se fue dando solo con el tiempo”, comentó.

Con respecto a su vida personal, la reconocida tiktoker remarcó la importancia de mantener ciertos aspectos en privado. De esta manera, tiene la posibilidad de aprovechar plenamente de sus espacios de ocio.

“Hoy en día me guardo más los momentos con mis amigos y con mi familia. Trato de disfrutarlos porque antes pasaba que nos íbamos a tomar un café con mis amigas y decía ‘ay, esto es relindo: hagamos un vivo, filmemos un video, subámoslo a TikTok’. Estaba muy metida en ese rol hasta que me di cuenta de que necesitaba bajar un poco”, relató la influencer.

La cara menos visible de la fama

Mientras disfrutaba de una sopa Knorr, Giles también hizo referencia a las dificultades que vienen con la fama. Especialmente, en términos de seguridad y privacidad. En ese sentido, recordó las experiencias inquietantes que vivió con acosadores que la seguían en lugares públicos.

“En su momento no me jodía que me reconocieran en la calle: me encantaba. Hasta que llegó un punto que, por ahí, me sacaban una foto. Después me tocó atravesar una con gente que me persiguió en el gimnasio y ahí aprendí que no subir todo en el momento”, admitió en el podcast “Una pausa con Knorr”.

Por otra parte, la influencer reflexionó acerca de la necesidad de filtrar los comentarios negativos en sus redes sociales. “A veces los borro. En algunas ocasiones, pueden decirte ‘ay, qué feo que tenés el pelo’ y lo puedo dejar pasar, pero hay otros que directamente los elimino”, confesó.

“Aprendí a no subir todo en el momento”, reconoció Guille Giles (José Quiroga)

Relaciones y redes sociales

Durante la entrevista, Giles también abordó cómo su vida en pareja se vio afectada por la exposición en redes sociales. Fundamentalmente, cuando se encontraba en una relación con el cantante Luck Ra. “Lo acompañaba un montón y al principio me encantaba mostrar todo”, señaló.

Sin embargo, al final del vínculo, decidió empezar a guardarse un poco para disfrutar un poco más. Asimismo, pese a que ya no tienen contacto, expresó buenos deseos para su ex pareja.

Finalmente, Giles compartió cómo disfruta sus pausas personales, destacando el valor de pequeños placeres cotidianos: “Siempre me invito a dos o tres amigos. Digo ‘che, vamos a probar un café a tal lado’. Eso me gusta mucho y también ir al cine”, afirmó la influencer para luego despedirse con un “chin-chin” de sopa.

De esta forma, la reciente entrega de “Una pausa con Knorr” ofreció una mirada íntima a la vida de una de las influencers del momento y destacó la importancia del autocuidado y la privacidad en la era digital. Fue un claro ejemplo de cómo incluso las figuras públicas necesitan encontrar equilibrio en sus vidas.