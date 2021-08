Visión de computadoras e inteligencia artificial en el desarrollo de negocios

Presentación del producto de reconocimiento facial onboarding digital, con múltiples aplicaciones en la industria (Crédito: Prensa EntreConsultas)

A raíz del trabajo realizado por un equipo multidisciplinario y con una marcada tendencia científica, en pocos años EntreConsultas se consolidó como una empresa líder en soluciones y productos basados en visión de computadoras (VC) e inteligencia artificial (IA). A través del uso de tecnología open source, logró posicionarse en Latinoamérica en un área que marca tendencia y continúa en crecimiento.

EntreConsultas tiene base en Buenos Aires y es liderada por Adrián Pérez, quien estudió Bioinformática en UADE y es evaluador de tesis para las tecnicaturas de inteligencia artificial y de bioingeniería de ITBA y Maximiliano Barrientos, quien cursó un MBA en la Escuela de Negocios de Wharton, en EEUU y, luego de trabajar once años en TE Connectivity, empresa líder en sensores e Industria 4.0, regresó a Argentina y se sumó a EntreConsultas. “Somos complementarios en nuestra formación y expertise y eso nos permite potenciar muy rápidamente nuestra empresa, valiéndonos de las enormes posibilidades que nos brindan las tecnologías sobre las que trabajamos”, afirman desde la compañía.

El equipo de trabajo está formado por investigadores del CONICET y especialistas en visión de computadoras (VC) y en inteligencia artificial (IA). Estas aptitudes son las que posibilitaron la especialización para brindar soluciones y generar productos de alto nivel en los que combinan el desarrollo científico con foco en los negocios.

“Argentina es un país complejo, donde no es tan fácil lograr que se acepte la innovación si no se ve antes en el exterior. Como empresa, en nuestros inicios, hemos trabajado ofreciendo pruebas de concepto y trials, para que se pudiera comprender lo que hacíamos. En poco tiempo logramos consolidarnos en laboratorios e industrias ya avalados y con desarrollos muy valiosos que dieron excelentes resultados. Podemos dar soluciones de alto nivel y demostrar experiencia en campos que no muchos han desarrollado aún”, comentó Adrián Pérez.

A partir de la relación entre la visión de computadoras (es decir, cómo ve el mundo un sistema informático) y la inteligencia artificial (cómo se percibe y/o clasifica ese mundo) dan soluciones a problemas concretos de las empresas. Explican que cuando crean nuevos proyectos, lo hacen basándose en una arquitectura formada con funciones y algoritmos que puedan ser aplicables a otros productos o actividades.

“Desarrollamos un producto que cuenta las colonias bacterianas en una muestra de laboratorio, que antes se analizaba de manera artesanal. Ahora aplicamos VC e IA para relevar esa información. Y cuando lo hacemos, pensamos la arquitectura sabiendo que esa misma solución se podría utilizar para conteo de personas y así chequear el aforo de un espacio como puede ser un shopping o un estadio. O sea, algo que analiza una muestra tan minúscula como una colonia bacteriana, es perfectamente aplicable a otras funcionalidades”, añade.

Adrián Pérez y Maximiliano Barrientos son los fundadores de EntreConsultas (Crédito: Prensa EntreConsultas)

“Una biometría de rostros también puede ser transversal a toda otra industria. Así es como una de nuestras soluciones se puede aplicar a más de una empresa, en Argentina o en otro país; siempre trabajamos enfocados en la escalabilidad. Entonces logramos con menos recursos hacer más cosas, porque nuestro producto es universal. Hay muchos problemas que se han resuelto de la misma manera durante muchísimos años. Pero la tecnología y sus aplicaciones nos permiten ofrecer soluciones nuevas, más eficientes y con menos recursos”, explica Barrientos.

“Cuando hablamos de healthtech o fintech, son mundos que aún están atrapados en procesos muy arcaicos. Cuentan con especialistas con una altísima formación, que deben realizar procesos de manera manual. Nosotros aplicamos IA y VC para automatizarlos y permitir que estos especialistas puedan trabajar enfocándose en sus conocimientos. Y eso es aplicable al desarrollo de medicamentos, al análisis de células, a aplicaciones en la industria agrícola, en biotecnología o en ingeniería de alimentos. En ese sentido, podemos decir que somos la única empresa de software que avanzó hasta crear un dispositivo. Ahora ya contamos con varios y estamos desarrollando otros más ambiciosos”, agrega.

En cuanto a fintech, han desarrollado un producto que compite con empresas multinacionales: una plataforma de onboarding digital. “Hay muchos productos que hacen onboarding, pero nosotros tenemos el foco puesto en la validación de la persona que está detrás de la cámara. Hacemos validaciones y entrenamos redes neuronales específicas para asegurar que la persona coincida con la identidad que muestra. En estos tiempos, trabajamos fuertemente con nuestros clientes para evitar los fraudes, que son cada vez más comunes con la proliferación de pagos y trámites virtuales. Por eso nos enfocamos en profundizar esas validaciones y así evitarlos”, afirma Pérez.