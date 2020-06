Una de las historias más resonantes de la noche fue la de Jorge Gómez, director de Roker. “En sí soy un soñador. Mi primer casa fue prefabricada con techo de cartón. Mi mamá todos los días me decía que yo era inteligente y capaz de lograr lo que me propusiera en la vida. Y eso me dio una gran confianza en sí mismo”, reveló el empresario.