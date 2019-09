"Al ser 100% online y no presencial, cualquier persona con conexión puede invertir en Finandino. El formulario se completa en pocos segundos: con el DNI o CUIL y un CBU en el que se desee liberar los fondos, se pone el capital que se pretenda invertir y el plazo de la inversión, para que el sistema diga qué tasa corresponde. Cuando se da el OK, se recibe un Debin en la cuenta de origen, con el que el usuario ingresará a su homebanking y libere los fondos", explicó Bugliotti. Y aclaró que el producto es tanto para clientes como para no clientes de Finandino.