"El problema que tienen esos protocolos es cuando no hay una claridad sobre cuándo podés usar las armas de fuego, cuándo no las podés usar, cuándo tenés la capacitación para adherir a esos protocolos. Creo que lo que hizo la ciudad es siguió inmediatamente a la Nación, y me parece que no tenía todavía las condiciones para adherirse. Me parece perfecto que haya protocolos pero esto tiene que estar acompañado por una política de capacitación permanente y la incorporación de tecnologías para evitar el mal uso para evitar que termine en lo que muchas veces se llamó gatillo fácil".