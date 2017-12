Este país no desapareció del planeta Tierra porque el Papa Francisco tiene línea directa con Dios e intercedió para que no perdiéramos la personería jurídica como Estado. Si no, no se entiende. ¿Qué fue del mes de Diciembre típico, aquel donde la violencia era producto del hambre y no de un grupo de agitadores pagos con la plata que nos robaron en los últimos años? Lo increíble es que sabemos quienes fogonean estos destrozos, los mismos que los financian y aun siguen sueltos dando cátedra, abogando por la inclusión social, desde sus recién estrenadas bancadas en el Congreso de la Nación. En serio. Si todavía no desaparecimos como país, debe ser fruto de las gestiones de Francisco o porque somos un experimento científico global para ver hasta dónde se puede tirar de la cuerda sin que se corte. Noche de paz, noche de amor. Hoy más que nunca.