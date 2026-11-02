Honduras acumula 12,281 casos de dengue y Salud investiga muerte sospechosa en la capital

Honduras acumula 12,281 casos de dengue, según datos proporcionados por la Secretaría de Salud. (Cortesía: PAHO)

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Honduras acumula 12,281 casos de dengue y las autoridades sanitarias investigan el fallecimiento de una mujer de 58 años en Tegucigalpa, quien murió bajo sospecha de presentar dengue grave, informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal).

De acuerdo con el funcionario, la mujer residía en uno de los barrios de la capital y falleció poco después de ingresar a un hospital de la red pública.

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Las autoridades esperan los resultados de laboratorio, la revisión de las manifestaciones clínicas y la información proporcionada por sus familiares para determinar si la muerte estuvo relacionada con la enfermedad.

Mejía explicó que el país registra entre 300 y 350 casos nuevos de dengue cada semana, mientras los hospitales públicos mantienen pacientes ingresados por complicaciones asociadas a esta infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El funcionario no confirmó que el fallecimiento esté relacionado con el dengue, por lo que el caso permanece bajo investigación hasta contar con los resultados correspondientes.

El serotipo 3 circula con mayor frecuencia en Honduras, mientras también se detectaron casos del serotipo 2 en Copán. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Uno de los aspectos que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias es la circulación de diferentes serotipos del virus del dengue en el territorio nacional.

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Según Mejía, el serotipo 3 es el que circula con mayor frecuencia en Honduras, aunque también se han identificado casos del serotipo 2 en el departamento de Copán.

El médico advirtió que ambos serotipos están relacionados con cuadros graves de dengue, por lo que insistió en la importancia de reconocer los síntomas y acudir oportunamente a los establecimientos de salud.

La infección puede manifestarse inicialmente con fiebre, dolor de cabeza y molestias detrás de los ojos, pero algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones que requieren vigilancia médica y atención hospitalaria.

El riesgo de presentar complicaciones hace necesario mantener la vigilancia, especialmente en personas que presentan síntomas persistentes o un deterioro de su estado general.

Mejía confirmó que actualmente hay personas hospitalizadas por dengue en centros asistenciales de la red pública, aunque señaló que, al momento de sus declaraciones, no se reportaban pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos por esta enfermedad.

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Los hospitales de la red pública mantienen pacientes ingresados por dengue, aunque no se reportaban casos en cuidados intensivos al momento del informe. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera/File Photo)

El funcionario advirtió que esperar demasiado tiempo antes de buscar atención médica puede agravar el estado de los pacientes y aumentar el riesgo de complicaciones.

“Lo más importante es que usted no demore, busque atención médica inmediata, no se quede en casa”, expresó el especialista al insistir en que la detección temprana puede ser determinante para evitar desenlaces fatales.

La recomendación cobra importancia ante el aumento de consultas por síntomas compatibles con dengue y la presencia de los serotipos que pueden provocar manifestaciones graves.

Las autoridades sanitarias piden prestar atención a la fiebre, el dolor detrás de los ojos y el dolor de cabeza, y acudir a un establecimiento de salud cuando aparezcan estas señales.

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Si los síntomas empeoran, se presenta dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, dificultad para respirar o debilidad marcada, se debe buscar atención de emergencia sin demora.

Además de la atención médica oportuna, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención en las viviendas y sus alrededores.

Homer Mejía informó que el país registra entre 300 y 350 casos de dengue cada semana. (Foto: SESAL)

Entre las principales recomendaciones figura eliminar los criaderos de zancudos, evitando que el agua permanezca acumulada en recipientes, llantas, botellas, pilas y otros objetos que puedan convertirse en espacios de reproducción del mosquito transmisor.

Las autoridades también recomiendan mantener tapados los depósitos de agua, limpiar los patios y revisar periódicamente los recipientes que se encuentran dentro y fuera de las casas.

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Mejía hizo especial énfasis en la vigilancia de los niños y los adultos mayores, quienes requieren atención cuidadosa cuando presentan síntomas que podrían estar relacionados con el dengue.

El jefe de la Unidad de Vigilancia recordó que la vacuna contra el dengue está disponible en los centros de salud del país para niños y niñas de 6 a 16 años, de acuerdo con lo informado por la Sesal.

El esquema contempla dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre una y otra.