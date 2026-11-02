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El presidente de Irán afirmó que el líder supremo dio al Gobierno facultades para negociar con Estados Unidos

El petróleo Brent cayó cerca de 10% ante la señal diplomática, a un día de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, tras las cuales Donald Trump ha amenazado con retomar los bombardeos

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. Igor Ivanko/Pool vía REUTERS
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. Igor Ivanko/Pool vía REUTERS
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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este lunes que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, concedió al régimen “una cierta capacidad” para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos e Israel. “Estamos intentando resolver el problema mediante diálogo”, dijo ante gobernadores regionales y alcaldes de grandes ciudades, según un comunicado de la Presidencia.

Pezeshkian no precisó qué atribuciones concretas recibió el Gobierno ni si Khamenei movió las líneas rojas de Teherán en las negociaciones indirectas con Washington. Sostuvo que la guerra “no beneficia a nadie” y que no se puede obligar a Irán a “rendirse” por la fuerza. Dijo también que su Gobierno quiere cumplir la intención de Khamenei de sacar al país de la situación de “ni guerra ni paz”.

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El Brent, referencia internacional del petróleo crudo, llegó a caer cerca del 10% tras las declaraciones y cotizaba por debajo de USD 106 el barril a las 15.00 (hora de Londres), según Bloomberg.

La guerra empezó el 28 de febrero, cuando ataques de Estados Unidos e Israel mataron al anterior líder supremo, Ali Khamenei. El 8 de marzo, la Asamblea de Expertos designó a su hijo Mojtaba, que nunca había ocupado un cargo oficial y que ahora tiene la última palabra sobre la estrategia bélica, con la Guardia Revolucionaria bajo su autoridad.

Varias personas circulan en coche junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, en una calle de Teherán, Irán, el 28 de octubre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas circulan en coche junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, en una calle de Teherán, Irán, el 28 de octubre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Una tregua acordada el 7 de abril detuvo los combates de mayor escala, pero las conversaciones de Islamabad, en las que participó el vicepresidente estadounidense, JD Vance, terminaron sin acuerdo tras 21 horas.

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Washington bloqueó los puertos iraníes desde el 13 de abril. Irán, que había declarado cerrado el estrecho de Ormuz días después del inicio de la guerra, siguió intentando imponer su control sobre ese paso, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

El 17 de junio, Trump y Pezeshkian firmaron un memorando que preveía levantar el bloqueo y garantizar durante 60 días el paso seguro y gratuito de buques comerciales por Ormuz. El acuerdo se rompió el 8 de julio, tras ataques contra barcos en el estrecho atribuidos a Irán, y Estados Unidos restableció el bloqueo a mediados de ese mes. Teherán acusa a Washington de haber incumplido el texto.

Las diferencias de fondo persisten. El régimen iraní exige que se levante el bloqueo naval, se alivien las sanciones y se liberen los activos congelados antes de reabrir Ormuz. Washington reclama concesiones sobre el programa nuclear. A fines de octubre, Vance envió una carta a Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y con acceso directo a Khamenei, en la que planteó que toda negociación debe incluir el tema nuclear, según informó Axios, sitio de noticias estadounidense.

Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 28 septiembre 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA/vía Reuters
Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 28 septiembre 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA/vía Reuters

Qatar entregó a Teherán el 25 de octubre un borrador de acuerdo que, según CBS News, cadena de televisión estadounidense, ofrece alivio de sanciones a cambio de que Irán permita visitas de inspectores de la ONU a sus instalaciones nucleares. Funcionarios de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán viajaron a Teherán la semana pasada, y mediadores qataríes conversaron con autoridades iraníes en Teherán y Doha durante el fin de semana, informó Bloomberg.

El canciller Abbas Araqchi dijo que los contactos con los mediadores de Qatar y Pakistán son “muy intensivos”. “Hemos presentado nuestras condiciones, el plan, y todo depende de la racionalidad política de Washington”, afirmó. Advirtió que si Estados Unidos intenta “engañarnos y lanzar operaciones militares”, Irán responderá de forma “más amarga y dura que antes”.

Ali Vaez, director del Proyecto Irán del International Crisis Group, un centro de análisis de conflictos internacionales, dijo a Bloomberg que el anuncio no aporta nada nuevo. “El líder supremo ha dado al Gobierno un mandato de negociación estrecho, con líneas rojas claras”, afirmó. Según Vaez, Teherán está dispuesto a negociar el fin de la guerra y busca “una paz duradera que restablezca su disuasión”.

Khamenei ordenó a sus principales comandantes prepararse para una nueva confrontación con Estados Unidos e Israel y ampliar las opciones de represalia. Trump ha repetido que resolverá el conflicto de un modo u otro y ha amenazado con retomar los ataques después de las elecciones. Axios informó que dijo al primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, que está dispuesto a dar más tiempo a una solución diplomática.

Los estadounidenses votan este martes 3 de noviembre en las elecciones legislativas de medio mandato.

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