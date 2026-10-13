Sequía golpea al camarón de Honduras: 214 fincas cerradas

Los avances tecnológicos en las granjas no lograron compensar los efectos del extenso verano sobre el rendimiento por hectárea.

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La sequía prolongada cambió las perspectivas de la industria camaronera de Honduras. Lo que a comienzos de 2026 se perfilaba como un año de expansión, con un crecimiento proyectado del 32% en la producción, se encamina a cerrar por debajo de las expectativas debido a la escasez de lluvias, el incremento de la salinidad en el Golfo de Fonseca y el menor crecimiento del crustáceo en las fincas de cultivo.

La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH) calcula que la producción no alcanzará los niveles previstos inicialmente, pese a que el sector esperaba mejorar sus resultados mediante la tecnificación de las granjas y una temporada seca similar a la del año anterior.

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Juan Carlos Javier, presidente de la organización, explicó que las proyecciones formuladas en enero contemplaban un verano que se prolongaría hasta junio. Sin embargo, la falta de precipitaciones se extendió aproximadamente dos meses más de lo esperado, alterando las condiciones de cultivo en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se concentra la actividad camaronera.

El impacto se refleja tanto en el ritmo de cosecha como en la cantidad de fincas que no pudieron completar su producción. Según Javier, 214 establecimientos quedaron sin cosechar debido a la sequía, mientras que el sector calcula una reducción de 13 millones de libras frente a la meta de producción ajustada para este año.

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Proyecciones distintas

Las proyecciones iniciales de la industria apuntaban a una cosecha de 159 millones de libras de camarón para 2026, frente a los 120,5 millones registrados en 2025. Ese objetivo suponía un incremento de 38,5 millones de libras, equivalente a un crecimiento aproximado del 32%.

La expectativa se apoyaba en dos factores: condiciones climáticas consideradas favorables y avances en la tecnificación de las fincas, que permiten incrementar la producción por hectárea.

No obstante, el escenario cambió con la prolongación del período seco. ANDAH ajustó su previsión a 146 millones de libras, una reducción de 13 millones respecto a la meta original.

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Incluso con ese objetivo revisado, el resultado dependerá de cuánto logre recuperarse la producción durante los meses restantes del año. El sector no establece todavía cuál será la cosecha definitiva de 2026.

Las exportaciones de camarón hondureño sumaron casi 45 millones de libras durante los primeros ocho meses del año. EFE/Archivo

Las cifras acumuladas muestran una desaceleración en el crecimiento de la cosecha. Entre enero y agosto de 2025, la producción alcanzó 76 millones de libras, mientras que en el mismo período de 2026 llegó a 78,7 millones.

El crecimiento acumulado contrasta con el aumento del 32% que la industria había proyectado para el conjunto de 2026. Aunque la comparación entre ocho meses y un año completo no permite determinar por sí sola el resultado final, sí muestra que el ritmo de producción hasta agosto estaba por debajo de las expectativas iniciales.

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La evolución también difiere de la registrada entre 2024 y 2025. Durante ese período, la cosecha pasó de 107,4 millones a 120,5 millones de libras, un aumento de 13,1 millones de libras equivalente al 12,2%.

La industria también esperaba incrementar su rendimiento mediante mejoras tecnológicas que permitieran obtener más libras por hectárea. Sin embargo, esos avances no fueron suficientes para compensar el efecto de la sequía sobre la producción.

La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras ajustó la meta de producción de camarón de 159 a 146 millones de libras. (Cortesía: Seafood Media)

A este escenario se suma el cierre de 214 fincas que no pudieron cosechar, según los datos expuestos por el presidente de la asociación. El sector no ha detallado cuántas libras dejaron de producir esos establecimientos ni cuánto representa su cierre en términos de ingresos y empleo.

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Mercado europeo

Las exportaciones destinadas al mercado de Europa aumentaron de 16,3 millones de libras entre enero y agosto de 2025 a 19,1 millones durante el mismo período de 2026. El incremento fue de 2,8 millones de libras, equivalente a aproximadamente un 17,2%.

La industria camaronera hondureña afronta el tramo final de 2026 con una meta de 146 millones de libras, inferior a los 159 millones previstos originalmente. La diferencia refleja el efecto que la prolongación de la sequía tuvo sobre las expectativas de los productores.

Mientras tanto, el aumento de los envíos a Europa ayudó a sostener las exportaciones, aunque todavía no se dispone de un balance final que permita conocer la producción anual, las pérdidas asociadas a la sequía y los ingresos obtenidos por las ventas al exterior.

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