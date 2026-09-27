Honduras: Represa Los Laureles aumenta su nivel a 28.89% mientras La Concepción continúa en estado crítico en Tegucigalpa

La represa Los Laureles alcanzó el 28.89% de su capacidad, tras registrar una recuperación de aproximadamente 2.5 puntos porcentuales durante la última semana. (FOTO: Hondudiario)

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Las lluvias registradas en las últimas semanas permitieron una recuperación parcial de la represa Los Laureles, en el Distrito Central de Honduras, que alcanzó el 28.89% de su capacidad, mientras que el embalse La Concepción continúa en una situación de riesgo hídrico crítico, con apenas un 24.79% de almacenamiento, según el más reciente boletín de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Los datos reflejan la persistencia de las dificultades para garantizar el abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela, donde los niveles de las principales fuentes de suministro continúan por debajo de los registros necesarios para afrontar con mayor seguridad la demanda de la población.

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El informe de la UMAPS detalla que Los Laureles registra un volumen de almacenamiento de 3.035 millones de metros cúbicos, un nivel de embalse de 1,017.40 metros sobre el nivel del mar y una producción en planta de 380 litros por segundo.

La recuperación de esta represa está vinculada con las precipitaciones recientes en la capital hondureña. De acuerdo con el reporte, el nivel de almacenamiento aumentó aproximadamente 2.5 puntos porcentuales durante la última semana, una mejora que representa un avance frente a las condiciones de escasez que han afectado a la ciudad.

La Concepción permanece en estado crítico con un 24.79% de almacenamiento, según el boletín de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento. (FOTO: La Prensa)

Aunque el incremento ofrece un margen de recuperación, el embalse todavía se mantiene en niveles que generan preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico.

Por esa razón, las autoridades esperan que las lluvias continúen en Tegucigalpa y sus alrededores para favorecer una mayor captación de agua y reducir los riesgos asociados con el abastecimiento.

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La evolución de Los Laureles dependerá, en buena medida, de la cantidad de precipitaciones que se registren durante las próximas semanas y de la capacidad del embalse para recuperar sus reservas.

En contraste, la represa La Concepción permanece en una condición más delicada, con un nivel de almacenamiento del 24.79% de su capacidad, de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución municipal.

Las lluvias recientes favorecieron la recuperación de Los Laureles, aunque el embalse todavía mantiene niveles bajos de agua. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

El boletín señala que este embalse cuenta con un volumen de almacenamiento de 8.975 millones de metros cúbicos, mientras que su nivel se encuentra a 1,133.44 metros sobre el nivel del mar. La producción de agua en la planta alcanza los 650 litros por segundo.

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A pesar de que La Concepción es una infraestructura de mayor tamaño que Los Laureles, sus reservas continúan afectadas por la falta de lluvias en el sector donde se encuentra ubicada.

Esta situación ha limitado la recuperación del embalse y mantiene la disponibilidad de agua en un escenario de riesgo para el Distrito Central.

La UMAPS espera que las precipitaciones también alcancen la zona de La Concepción, de manera que el embalse pueda captar mayores cantidades de agua y mejorar progresivamente sus niveles de almacenamiento.

La diferencia entre ambas represas evidencia que las lluvias no han beneficiado de la misma manera a las principales fuentes de abastecimiento de la capital.

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Mientras Los Laureles muestra una recuperación reciente, La Concepción continúa sin alcanzar una mejora suficiente para abandonar el nivel crítico reportado.

La recuperación de las represas depende de la continuidad de las lluvias en las zonas donde se encuentran ubicadas las principales fuentes de abastecimiento de la capital. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Ante este panorama, las autoridades municipales mantienen esfuerzos para reforzar el suministro de agua potablemediante la habilitación de nuevos pozos en diferentes sectores del Distrito Central.

El alcalde capitalino ha manifestado en reiteradas ocasiones que se están realizando acciones para garantizar el abastecimiento de agua a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellas la incorporación de pozos adicionalesque permitan disponer de fuentes complementarias de suministro.

Estas medidas buscan complementar el agua que se distribuye desde las represas y reducir las dificultades que enfrentan los hogares ante la limitada disponibilidad del recurso.

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Sin embargo, la recuperación de los embalses sigue siendo un factor determinante para mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento.

Los niveles actuales de Los Laureles y La Concepción mantienen la atención sobre el comportamiento de las lluvias y la evolución de las reservas disponibles.