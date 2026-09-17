Honduras

“Somos un punto intermedio”: Ministro de Seguridad reacciona a la inclusión de Honduras en lista antidrogas de EEUU

El documento de Washington establece que aparecer en este listado no significa necesariamente que el Gobierno de un país esté fallando en sus esfuerzos antidrogas o en su coordinación con Estados Unidos.

Gerzón Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, reaccionó a la permanencia del país en la lista estadounidense de principales territorios de tránsito o producción de drogas. (FOTO: El Heraldo)
Gerzón Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, reaccionó a la permanencia del país en la lista estadounidense de principales territorios de tránsito o producción de drogas. (FOTO: El Heraldo)
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Honduras seguirá formando parte durante el año fiscal 2027 de la lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas elaborada por Estados Unidos, una clasificación que el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, atribuyó principalmente a la posición geográfica del país y a su ubicación en las rutas que conectan Sudamérica con Norteamérica.

La reacción de Velásquez se produjo después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizara la denominada “Major’s List” para el año fiscal 2027, en la que Honduras aparece junto a otras naciones de América Latina, el Caribe y Asia.

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Entre los países incluidos figuran México, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, además de Bahamas, Belice, República Dominicana, Haití, Jamaica, India, China, Pakistán, Laos, Afganistán y Birmania.

Para el funcionario hondureño, la inclusión de Honduras no representa una situación nueva, debido a las características geográficas del territorio nacional.

Mapa estilizado de Centroamérica con Honduras resaltada. Flechas rojas y naranjas indican rutas. Hay íconos de camiones, lanchas rápidas, aviones y una camioneta policial con paquetes.
El funcionario atribuyó la inclusión de Honduras principalmente a su posición geográfica, entre Sudamérica y los mercados de consumo de Norteamérica. (Foto: Imagen generada con IA)

Velásquez explicó que el país se encuentra en una zona intermedia entre algunos de los principales puntos de producción de drogas y los mercados de consumo ubicados más al norte del continente.

“Esto no es nuevo, Honduras por su posición geográfica es un paso obligado de las drogas desde los lugares de producción más importantes del mundo hacia los lugares más consumidos importantes del mundo”, manifestó el secretario de Seguridad.

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Velásquez sostuvo que la clasificación estadounidense responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar que las drogas o sustancias utilizadas para su producción atraviesen determinados territorios.

El ministro consideró que la presencia de Honduras en el listado debe interpretarse dentro del contexto regional y no como una valoración sobre el desempeño actual de las autoridades hondureñas.

Honduras figura entre los 23 países incluidos por Estados Unidos en la lista correspondiente al año fiscal 2027. (Foto: Policía Nacional)
Honduras figura entre los 23 países incluidos por Estados Unidos en la lista correspondiente al año fiscal 2027. (Foto: Policía Nacional)

No nos sorprende porque se ha manejado históricamente en nuestra región. Estamos todos los países del istmo centroamericano y somos un punto intermedio de la ruta marítima, aérea y terrestre entre los productores de Sudamérica y consumidores de Norteamérica”, explicó Velásquez.

El funcionario también destacó las incautaciones de droga realizadas durante 2026 como parte de los resultados que, según dijo, demuestran el compromiso de las autoridades hondureñas en el combate contra el narcotráfico.

Velásquez estimó que durante este año se han decomisado alrededor de 7.000 kilogramos de cocaína en el territorio nacional. De esa cantidad, afirmó que más de la mitad corresponde a operaciones realizadas por la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad.

El ministro también señaló que Estados Unidos está poniendo especial atención en los países relacionados con la producción y el tráfico de drogas sintéticas, un fenómeno que ha adquirido mayor relevancia dentro de las políticas antidrogas de Washington.

El ministro destacó los decomisos de cocaína realizados durante 2026 como parte de las acciones contra el narcotráfico. (Foto: Casa Presidencial)
El ministro destacó los decomisos de cocaína realizados durante 2026 como parte de las acciones contra el narcotráfico. (Foto: Casa Presidencial)

De acuerdo con la determinación estadounidense, la lista también contempla países vinculados al movimiento de precursores químicos empleados para fabricar sustancias ilícitas.

La lista de 2027 incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Velásquez insistió en que Honduras continúa siendo un territorio utilizado dentro de las rutas internacionales del narcotráfico, pero aseguró que las instituciones de seguridad mantienen las acciones para combatir el tráfico de drogas.

Honduras es un paso obligado de la ruta del tráfico de droga, pero seguimos combatiendo este flagelo”, sostuvo el funcionario al referirse a la posición que ocupa el país dentro de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

De esta manera, la reacción del Gobierno hondureño se centra en diferenciar la ubicación de Honduras dentro de las rutas internacionales del narcotráfico de una eventual valoración sobre los esfuerzos nacionales para combatir este delito.

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