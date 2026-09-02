Honduras

Honduras: intentó suicidarse tras ser denunciado por abusar sexualmente de su hijastra de 18 meses

Un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional, acusado de agredir sexualmente a su hijastra

Las denuncias por abuso sexual infantil en Honduras se reportan cada cuatro horas y 52 minutos.
El sospechoso ingirió sustancias tóxicas e intentó quitarse la vida antes de ser arrestado.
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Un hecho conmocionó a los pobladores una zona rural del municipio de Concordia, en el departamento de Olancho. Un hombre fue arrestado por efectivos de la Policía Nacional de Honduras.

El supuesto agresor es acusado de agredir sexualmente a su hijastra, una beba de 18 meses. La detención se produjo después de que el sospechoso, al verse descubierto por la madre de la niña y rodeado por los agentes, intentara suicidarse al ingerir sustancias letales.

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La alerta se activó cuando la madre descubrió indicios de la agresión en el entorno familiar. La mujer se trasladó hasta la posta policial del sector para presentar la denuncia e identificar formalmente a su pareja conviviente.

Ante la gravedad del delito denunciado, las unidades asignadas al cuadrante desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para evitar la fuga del acusado.

Al advertir la presencia de las patrullas y verse rodeado dentro del inmueble, el acusado reaccionó de forma drástica. Según los reportes preliminares de las fuerzas de seguridad, ingirió dos tipos de sustancias tóxicas combinadas y tomó un arma blanca con el objetivo de quitarse la vida antes de ser detenido.

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Bajo resguardo policial

Los agentes ingresaron al lugar mientras el sospechoso comenzaba a convulsionar por el efecto de los agroquímicos. Los efectivos lograron desarmarlo, le brindaron asistencia inicial para estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia en una patrulla hacia el centro hospitalario regional.

El hombre permaneció internado en la sala de urgencias bajo vigilancia de las autoridades mientras el personal médico le practicaba lavados gástricos e intervenciones de emergencia.

Las denuncias por abuso sexual infantil en Honduras se reportan cada cuatro horas y 52 minutos.
Tras recibir el alta médica, el hombre fue llevado a la DPI y remitido al Ministerio Público por el delito de abuso sexual agravado.

Tras superar la crisis tóxica y recibir el alta médica, fue trasladado a las dependencias de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal por abuso sexual agravado.

El hecho ocurrido en Olancho volvió a exponer la crisis de violencia infantil que atraviesa Honduras. Según registros de organismos de derechos humanos y del Ministerio Público, en el país se informa en promedio una denuncia por abuso sexual infantil cada cuatro horas y 52 minutos.

Más del 38% de las agresiones sexuales contabilizadas a nivel nacional corresponden a víctimas menores de edad. Reportes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) señalan que el hogar y el círculo familiar cercano constituyen los escenarios de mayor riesgo para la niñez hondureña.

Padrastros, familiares directos o cuidadores aparecen entre los principales señalados en los expedientes judiciales.

Las denuncias por abuso sexual infantil en Honduras se reportan cada cuatro horas y 52 minutos.
Los agentes lo desarmaron, lo asistieron dentro del inmueble y lo trasladaron de urgencia a un hospital regional por una crisis tóxica.

Este escalofriante hecho vuelve a encender las alarmas sobre la desprotección que sufren los más vulnerables en Honduras, un país donde la violencia hacia la niñez alcanza niveles alarmantes.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y denunciar a tiempo cualquier indicio de vulneración, recordando que la complicidad y el silencio suelen ser los mayores aliados de los agresores en el entorno doméstico.

Mientras tanto, las personas afectadas reciben acompañamiento psicológico y médico especializado. La sociedad hondureña exige ahora un proceso judicial expedito y firme que siente un precedente contundente contra quienes atentan contra la integridad y la vida de la niñez en el país.

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