Oporto eliminará el cobro en el transporte público y revoluciona la movilidad urbana

La medida permite viajar sin coste en metro, autobuses, trenes urbanos, tranvía y futuras conexiones fluviales, siempre que se use la tarjeta municipal Porto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de ofrecer transporte público gratuito en Oporto sitúa a la segunda ciudad más grande de Portugal como referente de una tendencia que ya comienza a extenderse por distintas ciudades europeas. Según reportó Euronews, la medida responde a una promesa electoral del actual alcalde, Pedro Duarte, y busca sumarse a los esfuerzos internacionales para reducir el uso de vehículos privados y mejorar la calidad de vida en el entorno urbano.

El programa beneficia a todos los residentes que dispongan de la tarjeta municipal Porto actualizada. El costo anual estimado, entre 20 y 25 millones de euros (USD 22,80 y 28,51 millones), se cubrirá en parte con un aumento de la tasa turística, que llegará a los 4 euros, igualando la cifra vigente en Lisboa. Con esta iniciativa, Oporto pasaría a formar parte de las ciudades europeas que priorizan la movilidad sostenible y el acceso universal al transporte.

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Un cambio de paradigma para la movilidad urbana

El alcalde de la ciudad explicó durante la presentación del programa que la gratuidad en el transporte busca modificar los hábitos de desplazamiento de la población. Actualmente, según datos del periódico local Jornal Público citados por Euronews, el 56% de los habitantes de Oporto utiliza el automóvil como medio principal de transporte, lo que genera frecuentes atascos y complica la circulación en la ciudad.

El presupuesto estimado se financiará en parte con una subida de la tasa turística hasta los 4 euros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe comunal sostuvo que el nuevo esquema no representa una “solución milagrosa”, pero confía en que la combinación de gratuidad y mejoras en la infraestructura impulse una transición gradual hacia el uso del transporte colectivo. Entre las medidas complementarias se incluye la ampliación de los carriles bus: de los 16 kilómetros actuales se prevé llegar a 22 antes de final de año.

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La red Andante, que reúne el Metro de Oporto, los autobuses de la STCP y la red Unir, los trenes urbanos, el tranvía y los barcos de la futura conexión entre Oporto y Vila Nova de Gaia, queda incluida en la gratuidad para residentes.

Financiación y desafíos para la región metropolitana

El financiamiento del programa de transporte público gratuito se convertirá en un desafío recurrente para la administración local. Según Euronews, el alcalde prevé que la mayor parte del costo se cubra con el incremento de la tasa turística, aunque reconoce que será necesario un esfuerzo conjunto entre los municipios del Área Metropolitana de Oporto y el Gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.

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La iniciativa, presentada como un cambio gradual, pretende modificar hábitos de desplazamiento y se apoyará en mejoras de infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, los abonos para jóvenes ya disfrutan de una subvención total por parte del Estado portugués. La extensión de la gratuidad a toda la población residente genera presión sobre los municipios vecinos, ya que podrían verse en la necesidad de adaptar sus propias políticas de movilidad.

La administración local espera que los resultados obtenidos en la ciudad sirvan de piloto para una posible adopción de la medida en otras ciudades del país. El alcalde subrayó que la política es “innovadora” dentro de Portugal y “casi pionera” a escala internacional.

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Europa experimenta con el transporte público gratuito

Si bien Oporto se destaca como la primera ciudad portuguesa que ofrece gratuidad total en el transporte público a sus residentes, la medida encuentra antecedentes en otras partes de Europa. De acuerdo con la agencia de noticias, más de 50 ciudades europeas implementaron esquemas similares, con resultados diversos en términos de impacto y aceptación ciudadana.

El consistorio presenta la iniciativa como un proyecto piloto para otras ciudades del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Francia, al menos 39 provincias y municipios impulsaron modelos de transporte gratuito, entre ellos Aubagne, Calais y Niort. Montpellier, la mayor ciudad francesa con este esquema, completó la transición en 2023 tras una implementación gradual y una inversión de 150 millones de euros anuales. Esta ciudad exige a los usuarios una tarjeta para validar los viajes, lo que permite mantener estadísticas y ajustar la oferta. Un año después, Montpellier experimentó un aumento del 33% en el uso del transporte público.

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Otros ejemplos incluyen la ciudad de Tallin, en Estonia, que introdujo la gratuidad en 2013, y Luxemburgo, que en 2020 se convirtió en el primer país del mundo en abolir las tarifas del transporte público a escala nacional. En España y Alemania también probaron las modalidades de billetes gratuitos o con descuento, aunque la experiencia alemana fue de corta duración. El “Deutschlandticket” alemán, vigente desde 2026, permite viajar por todo el país por 63 euros mensuales, pero el acceso gratuito sigue siendo una excepción reservada a militares en servicio.

La iniciativa de la ciudad portuguesa busca no solo mejorar la accesibilidad, sino también reducir las emisiones contaminantes y fomentar una ciudad más habitable. La administración municipal sostiene que el éxito de la medida dependerá de la colaboración institucional y de la respuesta de los ciudadanos ante un nuevo modelo de movilidad.

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