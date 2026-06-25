Honduras: Departamento de Olancho en alerta roja por epidemia de dengue

Los registros sanitarios indican que en Olancho se detectan entre 45 y 50 casos nuevos de dengue por semana por la transmisión activa del Aedes aegypti.

La Secretaría de Salud mantiene activadas medidas de control epidemiológico en distintas regiones de Honduras por el aumento de casos de dengue. En el departamento de Olancho, los municipios de Juticalpa y Catacamas quedaron bajo monitoreo especial tras la declaración de una epidemia local para reforzar la prevención, el control y la respuesta.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, Homer Mejía, dijo que el comportamiento epidemiológico en la zona muestra una tendencia de crecimiento que requiere una intervención oportuna para evitar una mayor propagación del virus entre la población.

De acuerdo con los registros sanitarios, en las primeras semanas epidemiológicas analizadas se contabilizaron más de 300 casos acumulados en Olancho. Las autoridades también alertaron por un incremento de cerca del 50% en apenas cinco semanas.

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Cómo evolucionan los casos en Olancho

Los registros indican que cada semana se detectan entre 45 y 50 casos nuevos, lo que muestra que la transmisión sigue activa y que las condiciones ambientales favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

Una infografía detalla el incremento del 50% de casos de virus en Olancho en cinco semanas y los más de 300 contagios acumulados, según autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación en Olancho forma parte de un escenario más amplio a nivel nacional. Según la Secretaría de Salud, Honduras acumula miles de casos de dengue en lo que va del año y la enfermedad se mantiene entre las principales causas de atención en los establecimientos de salud.

Las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de los pacientes diagnosticados presentan cuadros clínicos sin signos de alarma. Aun así, las autoridades manifestaron preocupación por los casos que evolucionan hacia formas más complejas, incluidos pacientes con signos de alarma y casos de dengue grave que requieren atención médica especializada.

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Qué preocupa a las autoridades sanitarias

Según Mejía la detección temprana es clave para evitar complicaciones. Por eso reiteraron el llamado a la población para acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, malestar muscular, náuseas, vómitos o cualquier signo de deshidratación.

Otro de los factores que mantiene en alerta al personal sanitario es la circulación del serotipo 3 del dengue, una variante históricamente relacionada con cuadros más graves y que puede incrementar el riesgo de hospitalización, especialmente en personas que ya padecieron la enfermedad.

Olancho bajo alerta roja por aumento en casos de dengue, en dos de las ciudades más importantes.

Los expertos explicaron que cuando una persona se infecta con un serotipo distinto del que contrajo previamente, existe una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

Las medidas de prevención y control

La Secretaría de Salud intensificó las campañas de prevención en distintas regiones del país, con jornadas de limpieza, eliminación de criaderos de mosquitos y acciones de educación comunitaria para reducir los riesgos de transmisión.

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Las autoridades recordaron que gran parte de los criaderos del mosquito se encuentran dentro de los hogares, en recipientes que acumulan agua como pilas, barriles, llantas, botellas, floreros y otros objetos expuestos a la lluvia. En ese marco, insistieron en que la participación ciudadana sigue siendo fundamental para contener el avance de la enfermedad.

También se mantienen operativos de fumigación y control vectorial en sectores identificados como de mayor riesgo, en especial en comunidades donde se registran conglomerados de casos o una tendencia sostenida al alza.