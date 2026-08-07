Panamá enfrenta un fin de semana de tormentas mientras se intensifica El Niño

El IMHPA mantiene bajo vigilancia todo el territorio panameño y ambos litorales hasta las 11:59 p.m. del lunes 10 de agosto por lluvias significativas y actividad eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá permanecerá bajo vigilancia durante todo el fin de semana por la posibilidad de lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en momentos en que el país atraviesa condiciones activas de El Niño.

Aunque este fenómeno suele reducir las precipitaciones, no implica que dejará de llover ni elimina el riesgo de aguaceros intensos, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos durante la temporada lluviosa.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica para todo el territorio nacional y ambos litorales, vigente desde las 7:00 a.m. de este viernes 7 de agosto hasta las 11:59 p.m. del lunes 10.

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Ante el pronóstico, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó también un aviso de prevención durante el mismo periodo.

Sinaproc pidió evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas ante la posibilidad de crecidas repentinas durante los aguaceros. Archivo

Según el IMHPA, la inestabilidad atmosférica aumentará a partir del sábado 8 de agosto por el incremento del viento del norte y el transporte de humedad. A estas condiciones se sumarán la activación parcial de la Zona de Convergencia Intertropical, bajas presiones y vaguadas en la región, factores que favorecerán la formación de aguaceros de fuertes a muy fuertes.

La mayor probabilidad e intensidad de las precipitaciones se concentrará principalmente durante el domingo 9 y lunes 10 de agosto, cuando también podrían registrarse actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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El organismo advirtió sobre crecidas repentinas de ríos, anegaciones, inundaciones, deslizamientos puntuales y caída de árboles u otros objetos.

Ante estos riesgos, Sinaproc pidió evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas durante las lluvias y extremar las precauciones en sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.

También recomendó asegurar techos y objetos sueltos, podar cuando sea posible ramas peligrosas y conducir con precaución y reducir la velocidad mientras persistan las condiciones adversas.

Panamá se encuentra bajo Alerta de El Niño y los modelos indican una probabilidad superior al 95% de que sus condiciones continúen durante los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las familias se les recomendó además tener preparado un plan de emergencia y una mochila con artículos esenciales. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y coordina las acciones preventivas. Para emergencias, Sinaproc habilita las líneas 520-4429, 911 y 6998-4809.

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Las advertencias coinciden con un escenario climático particular. Panamá se encuentra bajo Alerta de El Niño y los modelos internacionales analizados por el IMHPA estiman una probabilidad superior al 95% de que sus condiciones se mantengan durante los próximos meses.

Los años utilizados como referencia para el pronóstico son 1997, 2015 y 2023, todos caracterizados por eventos de El Niño fuertes o muy fuertes.

Los modelos de la NOAA considerados en la perspectiva climática del IMHPA apuntan además a una probabilidad superior al 60% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.

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Esto supone que sus efectos podrían extenderse durante buena parte de la actual temporada lluviosa y hacia el comienzo de 2027.

Las autoridades mantienen vigilancia ante inundaciones, anegaciones, deslizamientos, caída de árboles y crecidas repentinas de los ríos durante el periodo de mayor inestabilidad. Tomada de Instagram

Pero El Niño no equivale a una suspensión de las lluvias. Su efecto esperado en buena parte de Panamá es una reducción de los acumulados durante periodos prolongados. Eso permite que un mes o un trimestre termine con menos precipitación de lo habitual y, simultáneamente, se produzcan aguaceros muy intensos durante determinados días, capaces de provocar emergencias.

Precisamente, para agosto, septiembre y octubre, el IMHPA proyecta precipitaciones entre 20% y 40% inferiores a lo normal en amplias zonas del país, entre ellas sectores de Chiriquí, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, centro y este de Panamá, la cuenca del Canal y centro y sur de Veraguas.

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El comportamiento tampoco será uniforme. Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, zonas montañosas de Chiriquí, norte de Veraguas, occidente de Costa Abajo de Colón y Guna Yala podrían registrar entre 15% y 25% más lluvia de lo normal durante el trimestre.

Los efectos del déficit acumulado ya aparecen en los indicadores. Actualmente existen 11 cuencas en condición de sequía meteorológica y otras nueve presentan riesgo de entrar en esa situación durante los próximos tres meses. La cuenca del río Pacora está clasificada como extremadamente seca, mientras otras cinco aparecen como muy secas y cinco como moderadamente secas.

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El IMHPA proyecta precipitaciones entre 20% y 40% por debajo de lo normal en buena parte de Panamá entre agosto y octubre, aunque algunas regiones podrían registrar excedentes. Tomada de Instagram

El IMHPA también advierte que entre octubre y noviembre existe la posibilidad de afectaciones indirectas asociadas con al menos un sistema tropical, lo que podría generar episodios extremos de precipitación en Panamá pese al predominio de El Niño.

Paralelamente, se espera un aumento de entre 2 °C y 3 °C en la temperatura del aire y sensaciones térmicas superiores a 38 °C en gran parte del territorio.

El panorama para los próximos meses combina así déficits prolongados de precipitación con la posibilidad de eventos puntuales de lluvias severas. El aviso vigente hasta el lunes es una muestra de esa variabilidad: mientras varias cuencas presentan señales de sequía, las autoridades mantienen simultáneamente alertas preventivas por inundaciones, crecidas repentinas, deslizamientos y tormentas eléctricas.

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