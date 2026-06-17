Honduras

Racionamientos de agua más severos en Honduras servicio será una vez por semana

Las lluvias registradas no han sido suficientes para recuperar los niveles de almacenamiento en las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela

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Las lluvias pronosticadas no serían suficientes para recuperar los embalses que abastecen a la capital hondureña.(FOTO: Hondudiario)
Las lluvias pronosticadas no serían suficientes para recuperar los embalses que abastecen a la capital hondureña.(FOTO: Hondudiario)

Tegucigalpa recibirá agua una vez por semana desde este miércoles, según confirmó la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por la recuperación limitada de los embalses Los Laureles y La Concepción, que siguen por debajo de la mitad de su capacidad.

La medida alcanza a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela y busca administrar las reservas disponibles mientras persisten los bajos niveles de almacenamiento en las dos represas que abastecen a la capital.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, las lluvias de las últimas semanas generaron un alivio leve en algunas zonas, pero no revirtieron el déficit acumulado del sistema de abastecimiento.

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Niveles de los embalses

Las autoridades recordaron que, cuando se declaró la crisis hídrica meses atrás, ya se había advertido que la llegada de lluvias no implicaba una solución inmediata. La recuperación de los embalses requiere acumulados constantes y prolongados durante la temporada lluviosa para alcanzar niveles que permitan un suministro más estable.

El embalse Los Laureles subió de cerca del 34% al 38% de su capacidad, una recuperación limitada para la capital.
El embalse Los Laureles subió de cerca del 34% al 38% de su capacidad, una recuperación limitada para la capital.

En el caso de Los Laureles, los registros muestran una recuperación limitada. Al declararse la emergencia, el embalse almacenaba cerca del 34% de su capacidad y actualmente ronda el 38%.

La situación en La Concepción también preocupa. Este embalse pasó de registrar un 44% de almacenamiento a aproximadamente un 40%, lo que refleja una reducción de sus reservas pese a las lluvias recientes.

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Riesgo para los próximos meses

Las autoridades explicaron que la decisión de extender los ciclos de entrega responde a la necesidad de preservar las reservas disponibles durante los próximos meses, tradicionalmente complejos para el sistema de distribución. La falta de precipitaciones significativas durante los primeros meses de la temporada lluviosa redujo el margen de maniobra previsto para afrontar el segundo semestre del año.

También advirtieron que julio y agosto podrían representar un desafío mayor para el abastecimiento de agua en la capital si no se registran lluvias abundantes y constantes que permitan incrementar los niveles de los embalses.

El comportamiento de la segunda etapa de la temporada lluviosa será clave para determinar si las reservas logran recuperarse de manera suficiente antes de finalizar el año. Las proyecciones actuales indican que, si se mantienen las condiciones climáticas observadas hasta ahora, el panorama podría complicarse en los próximos meses.

La Alcaldía advirtió que julio y agosto podrían agravar el abastecimiento de agua en Tegucigalpa si no aumentan las precipitaciones. Archivo
La Alcaldía advirtió que julio y agosto podrían agravar el abastecimiento de agua en Tegucigalpa si no aumentan las precipitaciones. Archivo

Proyección hacia 2027

Las autoridades municipales señalaron que existe especial atención sobre lo que pueda ocurrir durante el resto de 2026, ya que una recuperación insuficiente de las fuentes de almacenamiento podría tener repercusiones directas en la disponibilidad de agua para 2027.

Por ello, llamaron a la población a fortalecer las medidas de ahorro, evitar el desperdicio y utilizar el recurso de manera responsable mientras continúan los esfuerzos para enfrentar la crisis hídrica en la capital del país.

A la preocupación por los bajos niveles de las represas se suma el crecimiento constante de la demanda de agua en la capital, este escenario obliga a las autoridades a mantener un monitoreo permanente de las reservas disponibles y a evaluar nuevas estrategias para optimizar la distribución del recurso, mientras miles de familias continúan dependiendo de los programas de racionamiento para cubrir sus necesidades básicas.

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