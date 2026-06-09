Honduras activa vigilancia sanitaria tras detectar gripe aviar H5N1 en aves silvestres de Lempira

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

La detección de gripe aviar en aves silvestres en Honduras llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país, luego de que Senasa confirmara la presencia del virus de Influenza Aviar tipo A subtipo H5N1 en zopilotes negros hallados muertos en Lempira.

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el hallazgo en la comunidad de El Higuito, sector de Talgua, departamento de Lempira, cerca de los límites con Copán.

La confirmación se realizó mediante pruebas de biología molecular efectuadas por personal técnico especializado, después de que los ejemplares fueran identificados durante las labores de vigilancia epidemiológica que mantienen las autoridades ante el aumento de brotes de influenza aviar registrados en distintos países de la región y del mundo.

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El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), representantes de la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (Fedavih) y del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Pese a la detección del virus, las autoridades afirmaron que la situación se encuentra bajo control y que, hasta el momento, no se han identificado contagios en aves domésticas, granjas avícolas ni explotaciones comerciales.

Según explicó el director general de Senasa, Rafael Rodríguez, los monitoreos realizados en la zona afectada descartan la presencia de la enfermedad en aves de traspatio o en sistemas de producción avícola. “Se confirma que la avicultura doméstica y comercial de la zona se encuentra completamente sana, sin ningún síntoma ni presencia de la enfermedad”, señaló el funcionario.

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Medidas en la zona afectada

Tras la confirmación del brote en fauna silvestre, Senasa puso en marcha protocolos especiales para la recolección y eliminación segura de los cadáveres de aves encontradas en el área afectada.

Las acciones buscan reducir las posibilidades de transmisión del virus a otras especies y limitar su dispersión en el entorno natural. Las autoridades también incrementaron la vigilancia epidemiológica en las zonas cercanas al foco detectado y mantienen inspecciones permanentes para identificar cualquier cambio en el estado sanitario de las aves domésticas.

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

Senasa informó además que coordinó con productores y asociaciones del sector el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en granjas y unidades de producción a nivel nacional.

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Respuesta del sector avícola

Desde la Federación Nacional de Avicultores de Honduras, (Fedavih) el sector privado respaldó las acciones emprendidas por las autoridades y señaló que las granjas mantienen protocolos permanentes para prevenir la introducción de enfermedades.

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

Juan José Cruz, representante de Fedavih, manifestó que la industria avícola trabaja bajo estrictas medidas de control sanitario durante todo el año y agradeció el acompañamiento institucional para enfrentar posibles amenazas epidemiológicas.

Las autoridades reiteraron que Honduras conserva su condición sanitaria de país libre de influenza aviar en aves domésticas, ya que los casos confirmados hasta ahora se encuentran restringidos exclusivamente a poblaciones de aves silvestres dentro de los focos identificados en el occidente del territorio nacional.

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Recomendaciones a la población

Las autoridades también pidieron a la población colaborar con las labores de vigilancia. Recomendaron no tocar, mover ni manipular aves silvestres enfermas o muertas, ya que estos ejemplares pueden formar parte de procesos de investigación y control epidemiológico.

En caso de detectar aves en esas condiciones, los ciudadanos deben informarlo de inmediato a las oficinas de Senasa para que personal especializado realice la evaluación y el manejo correspondiente.

También buscaron llevar tranquilidad a productores y consumidores al recordar que el consumo de carne de pollo y huevos debidamente manipulados y cocinados no constituye la principal vía de transmisión de la influenza aviar.

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