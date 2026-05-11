El petróleo subió por la tensión en Medio Oriente pero las acciones estadounidenses marcaron nuevos récords

El precio del petróleo Brent superó los USD 104 luego del rechazo de Trump a la propuesta de alto el fuego de Irán, agudizando la tensión internacional. (REUTERS/Amr Alfiky)

El petróleo Brent superó los USD 104 por barril este lunes tras el rechazo del presidente Donald Trump a la última contrapropuesta iraní para consolidar un alto el fuego, elevando la tensión en las negociaciones y reavivando los temores inflacionarios en los mercados globales. A pesar de la presión sobre los precios de la energía, Wall Street cerró en positivo, impulsado por el auge de la inteligencia artificial y una temporada de resultados corporativos que marcha por encima de las expectativas.

Trump calificó la respuesta de Teherán como algo “para tirar a la basura” ante periodistas en la Casa Blanca, según informó la agencia de noticias. El rechazo deja en suspenso las conversaciones mediadas por Pakistán y eleva el peso diplomático del viaje del mandatario a China esta semana, donde buscará que el presidente Xi Jinping presione a Irán para que ceda, dado que Pekín es el principal comprador del crudo iraní bajo sanciones.

PUBLICIDAD

El conflicto ha empujado el Brent desde cerca de USD 70 hasta los niveles actuales, al mantener paralizado el tráfico en el estrecho de Ormuz y retener los buques tanqueros en el Golfo Pérsico. Los analistas de Eurasia Group advirtieron que “el bloqueo de las negociaciones agravará la disrupción en el suministro regional”.

Incluso en el escenario de una reapertura de la vía a mediados de mayo, transcurrirían “de 45 a 50 días” antes de que se produzca un verdadero alivio para el mercado, según estimaciones de Société Générale, el tiempo necesario para que la producción se reanude y el tráfico marítimo retorne a la normalidad.

PUBLICIDAD

Natasha Kaneva, de JPMorgan, señaló que los precios del crudo podrían estabilizarse en torno a los USD 100, pero aclaró que el reequilibrio se daría “más por una caída de la demanda de productos refinados que por un nuevo repunte del crudo”. En la práctica, eso se traduciría en gasolina más cara o más difícil de conseguir en las estaciones de servicio.

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 7 de mayo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El S&P 500 cerró con una ganancia de 0,20%, hasta los 7.413,55 puntos, desde su propio récord histórico del viernes. El Dow Jones Industrial Average sumó 100,46 puntos, o 0,20%, para quedar en 49.709,62, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 0,10%, hasta 26.272,96, marcando también un máximo histórico.

PUBLICIDAD

El sector de semiconductores lideró las ganancias. Nvidia subió 2% y Micron Technology trepó 6,5%, consolidando el impulso de la inteligencia artificial. Intel también avanzó, extendiendo el salto del 14% registrado el viernes tras conocerse un acuerdo preliminar de fabricación de chips con Apple, mientras que Qualcomm alcanzó un máximo histórico.

“El comercio de semiconductores e infraestructura de IA ha cobrado vida propia”, afirmó Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión en Baird, con sede en Louisville, Kentucky. “Hay tanto impulso y tantas ganas de entrar en algunos de estos nombres que parece casi desconectado de cualquier titular o anuncio”.

PUBLICIDAD

De las 440 empresas del S&P 500 que ya presentaron sus resultados del primer trimestre, el 83% superó las expectativas de ganancias, según datos de LSEG IBES. El crecimiento agregado de utilidades se estima en 28,6% interanual, casi el doble del 14,4% proyectado al inicio de abril, de acuerdo con FactSet.

“La fortaleza del rally es en gran medida una función del crecimiento de las ganancias, que es sobresaliente”, sostuvo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable en U.S. Bank Wealth Management de Minneapolis. A nivel global, las empresas están en camino de registrar su mayor crecimiento en más de cuatro años, según estrategas de Deutsche Bank encabezados por Binky Chadha.

PUBLICIDAD

Fox Corp subió 7,6% tras superar las estimaciones de ingresos del tercer trimestre. En el extremo opuesto, Dollar General retrocedió 7,6% y la empresa de fertilizantes Mosaic perdió 1,8%, afectada por el encarecimiento del azufre y otras materias primas a causa de los cuellos de botella logísticos generados por la guerra.

Las aerolíneas y empresas con grandes facturas de combustible acusaron el golpe: Royal Caribbean cayó 4,3% y Southwest Airlines retrocedió 3,2%. Los títulos de compañías cuyos clientes tienen menor capacidad para absorber el alza en los precios de la gasolina también sufrieron pérdidas, con Dollar General como caso más notorio.

PUBLICIDAD

En el mercado inmobiliario, Beazer Homes USA se disparó 34% después de que Dream Finders Homes ofreciera adquirirla en una operación valuada en aproximadamente USD 704 millones, lo que crearía el séptimo constructor de viviendas más grande del país. Un reporte separado indicó que el ritmo de ventas de viviendas usadas en Estados Unidos fue más débil de lo esperado por los economistas durante el mes pasado.

Los inversores aguardan esta semana el índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo y el informe de ventas minoristas del Departamento de Comercio, en busca de señales sobre si el alza sostenida en los precios de la energía se está propagando hacia una inflación más amplia. También se publicarán datos de precios al productor y producción industrial.

PUBLICIDAD

En los mercados internacionales, las bolsas europeas y asiáticas cerraron mixtas. El CAC 40 de Francia bajó 0,7%, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 4,3%, traccionado por Samsung Electronics, SK Hynix y otros valores tecnológicos vinculados a la IA. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a 4,40% desde 4,38% del viernes.

(Con información de AFP, AP y Reuters)

PUBLICIDAD