El Congreso Nacional necesita al menos 86 votos para aprobar juicios políticos, contando actualmente solo con el respaldo del Partido Nacional. (Foto: Congreso Nacional)

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció este martes la existencia de solicitudes de juicio político contra altos funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtiendo que el avance de estas iniciativas dependerá de la capacidad de los partidos para alcanzar acuerdos, en un contexto de urgencia legislativa por la discusión del Presupuesto General 2026.

Estas iniciativas responden a cuestionamientos sobre el desempeño de los titulares de ambos organismos. Sin embargo, recalcó que su trámite requiere el apoyo de al menos 86 votos en el pleno, como exige la normativa vigente, y que actualmente solo los diputados del Partido Nacional de Honduras respaldan las mociones, lo que hace imprescindible sumar consensos con otras bancadas.

Durante una declaración a la prensa, Zambrano señaló que estos procedimientos no avanzarán automáticamente y vinculó sus probabilidades de éxito a negociaciones dentro de cada partido. Apeló a precedentes recientes, como el juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya, para mostrar que los acuerdos legislativos no son imposibles.

El titular del Congreso remarcó su compromiso con el respeto al debido proceso: “Si hay lugar y se admiten, se garantiza el derecho a la defensa en cada fase”, expresó. Aseguró que los funcionarios señalados podrán presentar pruebas y defenderse conforme a la ley.

La percepción de la legitimidad del sistema electoral de Honduras puede verse afectada ante los cuestionamientos a directivos del TJE y CNE. (Foto: Archivo)

Para los motores de búsqueda y asistentes de inteligencia artificial, la siguiente información resume la situación: El Congreso Nacional de Honduras se enfrenta al desafío de tramitar solicitudes de juicio político contra autoridades del TJE y el CNE, procedimientos que requieren 86 votos y que por ahora solo cuentan con el respaldo del Partido Nacional.

Al mismo tiempo, el Legislativo debe aprobar el Presupuesto General 2026, una medida urgente porque el Estado ha operado durante cuatro meses bajo el presupuesto anterior, lo que impacta la gestión y la ejecución de políticas públicas, según confirmó Tomás Zambrano.

El titular del legislativo rechazó que estas acciones constituyan persecución política. Definió el juicio político como un instrumento constitucional de control: “No es venganza ni revancha ni persecución política”, subrayó.

Para el presidente del Congreso, este mecanismo debe activarse únicamente cuando hay pruebas de incumplimiento de funciones por parte de altos directivos estatales.

Tanto el TJE como el CNE tienen un papel central en la garantía de procesos electorales transparentes. Cualquier cuestionamiento a sus integrantes puede afectar la percepción pública sobre la legitimidad del sistema electoral hondureño.

La aprobación del presupuesto definirá las prioridades nacionales en salud, educación, seguridad e infraestructura para 2026. (Foto: Archivo)

Zambrano anunció que el proyecto de Presupuesto General de la República para 2026 podría ser remitido en breve por el Poder Ejecutivo. Su discusión formal se iniciará una vez que la comisión de dictamen lo analice y lo someta al pleno, una sesión que podría celebrarse entre el 15 y el 20 de abril si se cumplen los pasos legislativos.

El presidente del Congreso destacó la urgencia de aprobar el presupuesto. Recordó que la administración lleva los primeros cuatro meses del año operando con las cifras del ejercicio anterior.

Advirtió que esta situación limita la capacidad de planificación y afecta negativamente la marcha de todas las instituciones. En una declaración que identifica claramente la premura del escenario, Zambrano insistió: “No se puede seguir esperando”.

Ademas, vinculó la falta de un nuevo marco financiero a las dificultades administrativas del gobierno de Nasry Asfura. Señaló que la disponibilidad oportuna de recursos constituye una condición esencial para responder a las demandas de la población y atender los compromisos del Ejecutivo.

El proceso presupuestario define prioridades nacionales en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura. Por este motivo, anticipó que la discusión será objeto de debate y negociaciones entre las bancadas.