Honduras

Nueva Masacre: Tres hombres son asesinados a balazos dentro de una vivienda en Honduras

La masacre perpetrada el domingo en Danlí, departamento de El Paraíso, exhibe una escalada de homicidios múltiples en Honduras durante el primer trimestre del año, alimentada por disputas territoriales vinculadas al tráfico de drogas y la presencia de organizaciones criminales

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Seis masacres y un promedio de seis homicidios diarios reflejan la creciente violencia en diferentes departamentos de Honduras, según la UNAH. (Foto: Archivo)
Seis masacres y un promedio de seis homicidios diarios reflejan la creciente violencia en diferentes departamentos de Honduras, según la UNAH. (Foto: Archivo)

La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.

Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron de la escena, dejando a la comunidad consternada por la violencia de este hecho.

El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.

Carlos David Canales contaba con antecedentes por delitos relacionados con tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, mientras que Edilio García Cruz había sido capturado en noviembre de 2022 por el delito de lesiones.

La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.+

Dos de las víctimas de la masacre en Danlí tenían antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas, reporta la Policía Nacional. (Foto: Redes sociales)
Dos de las víctimas de la masacre en Danlí tenían antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas, reporta la Policía Nacional. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.

La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.

La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.

Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:

  • Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
  • La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
  • San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
  • El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
  • Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
  • Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.

Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.

El OV-UNAH alerta sobre la reiteración de masacres vinculadas al crimen organizado y la circulación de armas de fuego. (Foto: Cortesía)
El OV-UNAH alerta sobre la reiteración de masacres vinculadas al crimen organizado y la circulación de armas de fuego. (Foto: Cortesía)

Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.

Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.

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