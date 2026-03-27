Tragedia en el Caribe hondureño: naufragio desde La Ceiba deja tres desaparecidas, entre ellas una bebé

La embarcación Mister Jim partió desde La Ceiba hacia Puerto Lempira, una ruta vital para la conectividad marítima en el litoral norte hondureño. (Foto: destacada)

Una operación de búsqueda de gran escala se desarrolla en el Caribe hondureño tras el naufragio de una embarcación identificada como Mister Jim, que dejó a dos mujeres y una bebé desaparecidas luego de partir desde La Ceiba hacia Puerto Lempira.

La Secretaría de Defensa Nacional informó que el personal de la Base Naval de Puerto Castilla, asignado al Apostadero Naval de Ibans, mantiene operaciones de búsqueda, rescate y salvamento de manera continua. En un comunicado oficial se indicó: “Las labores se desarrollan de manera ininterrumpida, con patrullajes constantes y rastreo en áreas estratégicas, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a las personas desaparecidas”.

La embarcación accidentada, según los reportes por las Fuerzas Armadas de Honduras, sufrió un fallo en altamar que provocó su zozobra. Varias personas cayeron al agua durante el trayecto entre La Ceiba y Puerto Lempira, una ruta marítima clave para la conectividad en la región. Entre los desaparecidos se encuentra una madre que viajaba acompañada de su hija lactante.

La incertidumbre crece entre las familias afectadas por el naufragio en Honduras ante la falta de información oficial sobre el avance de la búsqueda. (video: redes sociales)

Los equipos de rescate enfrentan vientos intensos y oleaje elevado, según portavoces militares y testimonios de quienes participan en el rastreo. Estas adversidades reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de las maniobras, complicando los intentos por localizar a los desaparecidos a contrarreloj.

El dispositivo de búsqueda incluye lanchas patrulleras, unidades navales especializadas y buzos, coordinados en toda la franja marítima cercana a la laguna de Ibans.

A este esfuerzo estatal se han sumado embarcaciones civiles, fundamentalmente pescadores y lancheros, que acudieron a la emergencia y lograron rescatar a la mayoría de los ocupantes del Mister Jim.

El portavoz militar, Mario Rivera, confirmó a medios locales que los primeros en intervenir fueron actores civiles, cuya “rápida reacción fue clave para evitar una tragedia de mayor magnitud”. Muchos sobrevivientes fueron trasladados a tierra para evaluación médica inmediata, aunque no se detalló la gravedad de su estado.

La angustia persiste en las familias de los desaparecidos, que aguardan noticias oficiales. Vecinos y allegados han expresado su preocupación ante la falta de información detallada sobre los avances en la localización y el estado de salud de las personas rescatadas.

El naufragio ha conmocionado a las comunidades del litoral norte, donde el transporte marítimo es esencial para el traslado de pasajeros y mercancías.

El operativo de rescate involucra lanchas patrulleras, buzos y unidades navales en la zona próxima a la laguna de Ibans, según reportan las Fuerzas Armadas de Honduras. (Foto: Secretaria de Defensa Nacional)

Este episodio ha reactivado el debate sobre la seguridad de las embarcaciones pequeñas que circulan en rutas costeras. De acuerdo con testimonios recabados en la región, la exigencia de controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad se vuelve cada vez más apremiante. Expertos en salvamento marítimo señalan que es imprescindible la verificación de equipos de emergencia, el control sobre la cantidad de pasajeros permitidos y la evaluación de las condiciones meteorológicas previas a cada travesía.

Actualmente, la información oficial permanece sujeta a los reportes preliminares y a los testimonios de sobrevivientes y rescatistas. Se prevé que en las próximas horas la Fuerza Naval de Honduras y la Marina Mercante emitan un informe consolidado que esclarezca elementos como el número exacto de personas a bordo, las causas precisas del accidente y si se cumplieron los protocolos de seguridad establecido

Autoridades continúan informando sobre los avances del operativo en el Caribe, donde la búsqueda sigue sin descanso por parte de los equipos asignados y otros ayudantes de embarcaciones civiles, en medio de la urgencia impuesta por las condiciones del mar y la esperanza de hallar con vida a las personas desaparecidas.