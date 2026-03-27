Honduras

Tragedia en el Caribe hondureño: naufragio desde La Ceiba deja tres desaparecidas, entre ellas una bebé

Las autoridades hondureñas han intensificado las labores de rescate debido a la amenaza que implica el paso del tiempo para la supervivencia de los desaparecidos y a la precariedad de las condiciones climáticas en la zona

Guardar
La embarcación Mister Jim partió desde La Ceiba hacia Puerto Lempira, una ruta vital para la conectividad marítima en el litoral norte hondureño. (Foto: destacada)
La embarcación Mister Jim partió desde La Ceiba hacia Puerto Lempira, una ruta vital para la conectividad marítima en el litoral norte hondureño. (Foto: destacada)

Una operación de búsqueda de gran escala se desarrolla en el Caribe hondureño tras el naufragio de una embarcación identificada como Mister Jim, que dejó a dos mujeres y una bebé desaparecidas luego de partir desde La Ceiba hacia Puerto Lempira.

La Secretaría de Defensa Nacional informó que el personal de la Base Naval de Puerto Castilla, asignado al Apostadero Naval de Ibans, mantiene operaciones de búsqueda, rescate y salvamento de manera continua. En un comunicado oficial se indicó: “Las labores se desarrollan de manera ininterrumpida, con patrullajes constantes y rastreo en áreas estratégicas, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a las personas desaparecidas”.

La embarcación accidentada, según los reportes por las Fuerzas Armadas de Honduras, sufrió un fallo en altamar que provocó su zozobra. Varias personas cayeron al agua durante el trayecto entre La Ceiba y Puerto Lempira, una ruta marítima clave para la conectividad en la región. Entre los desaparecidos se encuentra una madre que viajaba acompañada de su hija lactante.

La incertidumbre crece entre las familias afectadas por el naufragio en Honduras ante la falta de información oficial sobre el avance de la búsqueda. (video: redes sociales)

Los equipos de rescate enfrentan vientos intensos y oleaje elevado, según portavoces militares y testimonios de quienes participan en el rastreo. Estas adversidades reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de las maniobras, complicando los intentos por localizar a los desaparecidos a contrarreloj.

El dispositivo de búsqueda incluye lanchas patrulleras, unidades navales especializadas y buzos, coordinados en toda la franja marítima cercana a la laguna de Ibans.

A este esfuerzo estatal se han sumado embarcaciones civiles, fundamentalmente pescadores y lancheros, que acudieron a la emergencia y lograron rescatar a la mayoría de los ocupantes del Mister Jim.

El portavoz militar, Mario Rivera, confirmó a medios locales que los primeros en intervenir fueron actores civiles, cuya “rápida reacción fue clave para evitar una tragedia de mayor magnitud”. Muchos sobrevivientes fueron trasladados a tierra para evaluación médica inmediata, aunque no se detalló la gravedad de su estado.

La angustia persiste en las familias de los desaparecidos, que aguardan noticias oficiales. Vecinos y allegados han expresado su preocupación ante la falta de información detallada sobre los avances en la localización y el estado de salud de las personas rescatadas.

El naufragio ha conmocionado a las comunidades del litoral norte, donde el transporte marítimo es esencial para el traslado de pasajeros y mercancías.

El operativo de rescate involucra lanchas patrulleras, buzos y unidades navales en la zona próxima a la laguna de Ibans, según reportan las Fuerzas Armadas de Honduras. (Foto: Secretaria de Defensa Nacional)
El operativo de rescate involucra lanchas patrulleras, buzos y unidades navales en la zona próxima a la laguna de Ibans, según reportan las Fuerzas Armadas de Honduras. (Foto: Secretaria de Defensa Nacional)

Este episodio ha reactivado el debate sobre la seguridad de las embarcaciones pequeñas que circulan en rutas costeras. De acuerdo con testimonios recabados en la región, la exigencia de controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad se vuelve cada vez más apremiante. Expertos en salvamento marítimo señalan que es imprescindible la verificación de equipos de emergencia, el control sobre la cantidad de pasajeros permitidos y la evaluación de las condiciones meteorológicas previas a cada travesía.

Actualmente, la información oficial permanece sujeta a los reportes preliminares y a los testimonios de sobrevivientes y rescatistas. Se prevé que en las próximas horas la Fuerza Naval de Honduras y la Marina Mercante emitan un informe consolidado que esclarezca elementos como el número exacto de personas a bordo, las causas precisas del accidente y si se cumplieron los protocolos de seguridad establecido

Autoridades continúan informando sobre los avances del operativo en el Caribe, donde la búsqueda sigue sin descanso por parte de los equipos asignados y otros ayudantes de embarcaciones civiles, en medio de la urgencia impuesta por las condiciones del mar y la esperanza de hallar con vida a las personas desaparecidas.

Temas Relacionados

HondurasCaribeNaugrafioLa Ceibadesaparecidosmenor de edadmujer

Últimas Noticias

El Salvador: El Ministerio de Obras Públicas reporta avance del 40 % en drenaje de la Zona Rosa

Un informe oficial señaló que los trabajos en el bulevar Sergio Vieira de Mello, orientados a mitigar inundaciones en San Salvador, ya muestran progreso, con una coordinación entre diferentes entidades y plazos ajustados al inicio de la temporada lluviosa

El Salvador: El Ministerio de Obras Públicas reporta avance del 40 % en drenaje de la Zona Rosa

Principal aeropuerto de Panamá rechaza impuesto a pasajeros en tránsito

Temen pérdida de competitividad frente a hubs regionales

Principal aeropuerto de Panamá rechaza impuesto a pasajeros en tránsito

El Salvador: Siete años de prisión para el hijo de Catalino Miranda, tras fraude por USD 1.8 millones

La resolución judicial fue dictada tras acreditarse la manipulación de documentos y la gestión indebida de garantías financieras en operaciones de mutuo, hechos ocurridos en 2019

El Salvador: Siete años de prisión para el hijo de Catalino Miranda, tras fraude por USD 1.8 millones

Protección Civil de El Salvador desplegará 342 guardavidas durante la Semana Santa

La presencia de profesionales en 180 puntos de monitoreo forma parte de una estrategia coordinada para la vigilancia y prevención de riesgos en playas, lagos y parques, donde se espera una alta afluencia de personas.

Protección Civil de El Salvador desplegará 342 guardavidas durante la Semana Santa

Antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud inicia recorrido nacional en Panamá

El evento reunirá a más de 2,000 atletas de 15 países que competirán en 23 disciplinas del 12 al 25 de abril

Antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud inicia recorrido nacional en Panamá

TECNO

Estados Unidos prohíbe el uso de routers extranjeros en una medida que sacude al sector tecnológico

Estados Unidos prohíbe el uso de routers extranjeros en una medida que sacude al sector tecnológico

Capcom prepararía lanzamiento de Devil May Cry 5 en Nintendo Switch 2

App Store de iPhone se llena de aplicaciones hechas con IA: muchas de ellas presentan problemas

Actualización One UI 9: qué novedades traerá a los Galaxy en pantalla, fotos y sistema

WhatsApp prepara la función de mensajes que se autodestruyen una vez el destinatario los haya leído

ENTRETENIMIENTO

“Hay una razón por la que tiene esa reputación”, afirma Piper Perabo sobre trabajar con Kevin Costner en Yellowstone

“Hay una razón por la que tiene esa reputación”, afirma Piper Perabo sobre trabajar con Kevin Costner en Yellowstone

BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”

Clint Eastwood apuntó contra la modernización en los westerns y advirtió que perdieron el realismo

Britney Spears habla por primera vez de su arresto por conducir en estado de ebriedad: “Gracias por su apoyo”

Anne Hathaway revela cómo combate la inseguridad por su cuerpo a los 43 años: “No esperaba encontrar una nueva etapa”

MUNDO

China y Filipinas reanudarán negociaciones sobre las zonas en disputa del mar Meridional tras nuevos incidentes

China y Filipinas reanudarán negociaciones sobre las zonas en disputa del mar Meridional tras nuevos incidentes

Rusia envía a Irán drones modernizados para la guerra en Medio Oriente

Cuál es el rol poco conocido de los zorros voladores en la economía y el medioambiente australianos

Wall Street cerró su peor semana desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y el petróleo volvió a subir

Ucrania atacó los principales puertos petroleros de Rusia en el Báltico