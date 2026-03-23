Fallece la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral en Honduras, Miriam Barahona

Miriam Suyapa Barahona Rodríguez mantuvo su participación en el Tribunal de Justicia Electoral hasta los últimos días, incluso a distancia. (Foto: Redes sociales)

La noticia, confirmada por familiares y por su colega en el Tribunal de Justicia Electoral, el presidente Mario Flores Urrutia, representa un golpe para el sistema judicial y electoral del país, debido al compromiso de Barahona Rodríguez con la institucionalidad democrática y su notable aporte académico y profesional, incluso durante los años en que enfrentó complicaciones de salud

Flores Urrutia, comunico que su compañera de pleno mantuvo hasta los últimos días una participación activa en la toma de decisiones del tribunal. Señaló que una de las últimas intervenciones oficiales de la fallecida fue a finales de enero, cuando se incorporó a una sesión mediante herramientas virtuales, mostrando su voluntad de cumplir con sus obligaciones pese a las limitaciones causadas por su estado de salud.

Poco después, Barahona Rodríguez viajó al extranjero para continuar con su tratamiento, pero se mantuvo en comunicación constante con sus colegas hasta pocos días antes de su deceso.

El fallecimiento de abogada marca el final de una carrera iniciada tras su ingreso en 2003 como jueza de Sentencia en el Poder Judicial de Honduras. Durante esta etapa, desempeñó funciones en distintas regiones y obtuvo reconocimiento por su capacidad para abordar casos complejos con imparcialidad y solidez técnica.

Barahona Rodríguez inició su carrera en 2003 como jueza de Sentencia y fue reconocida por su solvencia al tratar casos complejos. (Foto: Redes sociales)

Más adelante, fue ascendida a magistrada de Corte de Apelaciones, donde asumió competencias en áreas como Derecho civil, violencia doméstica, niñez penal y jurisdicción nacional, revisión de sentencias y garantía del debido proceso. Este tramo concluyó en 2019, cuando asumió su rol dentro del Tribunal de Justicia Electoral.

Nacida el 13 de julio de 1976 en Tegucigalpa, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez se formó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Penal. Fortaleció su perfil académico con una maestría en la Universidad de Barcelona, profundizando en áreas de investigación jurídica y consolidando una proyección internacional en materia penal y procesal penal.

La magistrada combinó su desempeño en la función judicial con una activa presencia docente en varias universidades del país. Fue profesora en la Universidad José Cecilio del Valle, la Universidad Católica de Honduras y en programas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Durante su vida académica, impartió asignaturas como Derecho Civil, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y cursos de práctica procesal penal y técnicas de investigación, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de abogados con enfoque técnico y ético.

Su formación legal incluyó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una maestría en la Universidad de Barcelona, consolidando su proyección internacional. (Foto: Redes sociales)

Distintos sectores señalan que el ejemplo de disciplina y responsabilidad de la funcionaria no se limitó a su vida profesional. A pesar de los graves problemas de salud que enfrentó durante varios años, la magistrada intentó permanecer vinculada a sus funciones hasta etapas avanzadas de la enfermedad, actitud interpretada por sus compañeros como un gesto de convicción institucional.

Quienes la conocieron, coinciden en reconocer su contribución al fortalecimiento del sistema democrático hondureño. Su trayectoria dentro del Tribunal de Justicia Electoral estuvo vinculada a una aplicación rigurosa de la ley, transparencia en las decisiones y defensa del debido proceso.

La culminación de su carrera en ese organismo le permitió incidir directamente en la resolución de conflictos derivados de elecciones, aportando experiencia jurídica y promoviendo la confianza ciudadana en las instituciones.

El fallecimiento de Miriam Suyapa Barahona Rodríguez constituye una pérdida para la institucional del país. Juristas, colegas y estudiantes han comenzado a expresar públicamente sus condolencias y a rendir homenaje a su legado. Se prevé la realización de actos conmemorativos en los próximos días, encaminados a reconocer su aporte en la consolidación del Estado de Derecho y su papel en la formación ética y técnica de profesionales del Derecho