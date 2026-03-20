Honduras

El embajador japonés Kazuhiro Nakai anuncia inversión adicional en sectores clave de Honduras

El diplomático comunicó la próxima firma de un acuerdo que incrementará la asistencia a iniciativas relacionadas con infraestructura, salud y formación académica, alineando las acciones japonesas con los planes del Ejecutivo hondureño

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El embajador de Japón en
El embajador de Japón en Honduras anunció la firma de un nuevo acuerdo de cooperación por ochenta y cinco millones de dólares. (Cortesía: Embajada de Japón)

El embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, anunció que su país suscribirá un nuevo acuerdo de cooperación por ochenta y cinco millones de dólares con el gobierno hondureño, profundizando la relación bilateral y ampliando la inversión en áreas clave. El anuncio se realizó durante una entrevista con el medio HCH, en el contexto del inicio de la gestión del presidente Asfura.

Según informó HCH, el embajador Nakai detalló que Japón ha destinado cerca de trescientos millones de dólares en los últimos cuatro años a proyectos en Honduras, enfocados en los sectores de educación, salud e infraestructura. El diplomático expresó la intención de continuar incrementando ese apoyo, en línea con las prioridades que el nuevo gobierno ha planteado para su gestión.

El gobierno del presidente Asfura tiene como prioridades la educación, la salud y la infraestructura. Y en este sentido esperamos ampliar nuestra cooperación en estas áreas”, aseguró Nakai en declaraciones recogidas por HCH. El acuerdo que se firmará la próxima semana representa una nueva etapa en la cooperación bilateral, con recursos adicionales que se destinarán a iniciativas de desarrollo.

De acuerdo con el embajador, la expansión de la cooperación japonesa no solo prevé la firma inminente de este convenio, sino que también contempla la evaluación de diversos proyectos que podrían concretarse en el futuro cercano. “Tenemos varios proyectos en el portafolio que iremos analizando y esperamos poderlos hacer realidad”, afirmó Nakai.

Japón ha invertido cerca de
Japón ha invertido cerca de trescientos millones de dólares en Honduras en los últimos cuatro años en proyectos de educación, salud e infraestructura. (Cortesía: María Antonieta Mejía, Designada Presidencial)

El diplomático también subrayó la coincidencia entre las prioridades del gobierno de Honduras y los objetivos de la cooperación japonesa. “Hemos tenido diversas reuniones con las nuevas autoridades y hemos coincidido que las prioridades que tiene el gobierno de Honduras y las prioridades de la cooperación japonesa son las mismas. Y esto para nosotros es algo muy importante”, puntualizó Nakai al medio HCH.

La relación entre Japón y Honduras se mantiene activa, con el compromiso de fortalecer la inversión en servicios esenciales y fomentar el desarrollo a través de la colaboración internacional.

Relaciones diplomáticas entre Japón y Honduras

Japón y Honduras celebraron tiene más de nueve décadas de relaciones diplomáticas caracterizadas por una sólida cooperación técnica y financiera. A lo largo de este periodo, la embajada de Japón ha canalizado donaciones directas por 20 millones de dólares y firmado acuerdos que suman 112 millones de dólares para proyectos de desarrollo sostenible. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ha orientado cerca de 650 millones de lempiras a iniciativas en salud, infraestructura y educación.

El acuerdo bilateral se firmará
El acuerdo bilateral se firmará la próxima semana y ampliará los recursos para iniciativas de desarrollo en Honduras. (Cortesía: María Antonieta Mejía, Designada Presidencial)

Entre los proyectos recientes figuran la modernización de sistemas de agua potable, la construcción de puentes y el fortalecimiento de hospitales, además de la inauguración del Nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia para el combate de enfermedades. Los actos conmemorativos por el 90 aniversario buscan potenciar el intercambio cultural, político, económico, turístico y educativo.

La relación bilateral contempla también el fortalecimiento de la inversión japonesa en Honduras, con interés en sectores como agroclima, energía, turismo y logística. El país centroamericano apuesta por posicionarse como un eje logístico regional ante Japón, promoviendo zonas francas y desarrollos de infraestructura, como el aeródromo de Río Amarillo. La embajada japonesa, a través de la Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC), financia centros educativos y de salud en comunidades vulnerables bajo el enfoque de “seguridad humana”. Además, se promueve el intercambio técnico y la transferencia de conocimientos para el desarrollo industrial. Como parte de las facilidades para incrementar los lazos, los ciudadanos hondureños no requieren visa para estancias cortas en territorio japonés.

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