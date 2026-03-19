Honduras

Embajador de Honduras en EEUU, afirma que tepesianos están en situación vulnerable, pero hay esperanzas en un proceso judicial

El diplomático explicó que, a pesar de la adversidad, un proceso judicial en curso podría permitir el restablecimiento de ciertos beneficios, aunque el desenlace dependerá exclusivamente del criterio de las cortes de Estados Unidos.

Guardar
El sistema judicial de Estados
El sistema judicial de Estados Unidos definirá el futuro migratorio de miles de hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, según el embajador Flores Bermúdez. (Foto: Cortesía)

Miles de hondureños que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) se encuentran en un estado de vulnerabilidad creciente ante la reciente suspensión de algunos de sus derechos migratorios, una situación que, según el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, solo podrá resolverse a partir de futuras decisiones judiciales en el país norteamericano.

La prolongada incertidumbre que afecta a esta comunidad hondureña se ve agravada por el carácter provisional del programa y las limitaciones de acción diplomática ante la autonomía del sistema judicial estadounidense.

Durante una reunión con la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, presidida por el diputado Rashid Mejía, Flores Bermúdez destacó el efecto de las restricciones impuestas a los “tepesianos”, como se denomina a los beneficiarios del TPS, en sus ámbitos laboral y familiar, afirmando que “los connacionales afectados han visto limitados algunos de sus derechos, lo que los coloca en una posición delicada”.

El TPS ha sido un recurso clave para miles de hondureños, quienes han establecido su vida en el país norteamericano. Muchos de ellos, de acuerdo con el embajador, tienen hijos nacidos en Estados Unidos, situación que dificulta aún más cualquier eventual retorno forzado. La comunidad beneficiaria del programa ha brindado un aporte constante en diversos sectores de la economía estadounidense. Flores Bermúdez puntualizó que: “Son personas valiosas que aportan desde sus trincheras”.

Las medidas migratorias estadounidenses afectan
Las medidas migratorias estadounidenses afectan de manera directa al envío de remesas, un pilar esencial para la economía de Honduras. (Foto: Redes sociales)

Flores Bermúdez destacó ante la comisión legislativa la independencia del Poder Judicial estadounidense, indicando que “el sistema judicial de Estados Unidos opera de manera autónoma”, lo que restringe la posibilidad de intervención directa por parte del Ejecutivo o de la diplomacia hondureña.

Durante el encuentro, el funcionario informó que la estrategia de Honduras ante los desafíos migratorios actuales pasa por coordinarse con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y evaluar opciones como el acceso a visas de trabajo temporal en Estados Unidos. Esta alternativa permitiría a los hondureños participar legalmente en el mercado laboral estadounidense y, a mediano plazo, mantener el flujo de remesas a Honduras.

El embajador manifestó que “siempre hay esperanzas”, aunque reiteró la necesidad de prudencia ante el desarrollo de los procesos judiciales y advirtió contra la creación de expectativas infundadas entre los afectados. Detalló que el margen de maniobra del Estado hondureño es estrecho y que la política migratoria actual representa uno de los desafíos bilaterales más relevantes.

Familias hondureñas establecidas en Estados
Familias hondureñas establecidas en Estados Unidos enfrentan un difícil panorama ante posibles retornos forzados y separación de hijos nacidos en ese país. (Foto: Redes sociales)

Durante la reunión con el Congreso Nacional, se estableció acordar una hoja de ruta para fortalecer la coordinación entre la representación diplomática en Washington y las autoridades legislativas hondureñas, con el objetivo de promover iniciativas que beneficien tanto a la población nacional como a los hondureños en el exterior. Flores Bermúdez calificó de “productiva” la reunión, señalando la urgencia de avanzar en políticas para impulsar la atracción de inversión extranjera y reforzar los lazos comerciales, siempre priorizando la agenda migratoria.

En palabras del diplomático, “hemos establecido una ruta de trabajo” que permitirá articular esfuerzos para salvaguardar los intereses del país y de sus migrantes. En este entorno, la situación de los tepesianos permanece como tema nuclear en la política exterior de Honduras, mientras que organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en Estados Unidos continúan exigiendo soluciones para asegurar la estabilidad y los derechos de miles de familias.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, abordó la situación del TPS durante su más reciente visita a Washington, subrayando el “impacto humano” de las restricciones. De acuerdo con las declaraciones del embajador, el mandatario recalcó la importancia de tomar en cuenta tanto las implicaciones legales como las sociales y familiares asociadas al desafío migratorio de esta població

Temas Relacionados

HondurasgobiernoEstados UnidosTepesianosemabjadorRoberto Flores Bermudezesperanzasproceso judicial

Últimas Noticias

Reprograman nuevamente audiencia de sentencia contra exfuncionario hondureño en EE. UU.

Las dificultades médicas del exfuncionario obligaron al tribunal de Estados Unidos a mover de nuevo la fecha de la sentencia.

Reprograman nuevamente audiencia de sentencia

Alcaldes en Costa Rica denuncian amenaza del narcotráfico contra munícipe de Cartago por demolición de búnkers

Una denuncia de la asociación de alcaldías expone que diversas municipalidades del país enfrentan intimidaciones debido a decisiones tomadas contra organizaciones delictivas, lo que ha obligado a algunos funcionarios a buscar programas de resguardo

Alcaldes en Costa Rica denuncian

La ONU firma acuerdo para recibir donación que combatirá el hambre en Centroamérica

El convenio, anunciado junto al Programa Mundial de Alimentos y una organización internacional de carácter religioso, permitirá ejecutar proyectos que beneficiarán a más de 160,000 personas afectadas por inseguridad alimentaria en cuatro países centroamericanos

La ONU firma acuerdo para

La exposición sobre el jardín de Anselmo González Brown reflexiona sobre el tiempo en el Canal de Panamá

Un montaje reciente en el Museo del Canal presenta imágenes y objetos que ilustran el contraste entre el desarrollo acelerado de la vía interoceánica y la labor silenciosa en un espacio dedicado a plantas medicinales

La exposición sobre el jardín

El Gobierno de El Salvador acuerda asistencia italiana para fortalecer gestión urbana y recuperación de inmuebles

Las autoridades nacionales sostienen que la iniciativa fortalecerá el trabajo institucional y comunitario mediante programas de formación urbana y propuestas de intervención en edificaciones históricas para beneficio de familias locales

El Gobierno de El Salvador

TECNO

Investigadores de Google detectan a

Investigadores de Google detectan a hackers rusos robando datos de usuarios de iPhone en Ucrania

Por qué Meta desactiva el cifrado en los chats de Instagram y desde cuándo ya no estará disponible

Cómo es el sistema de computación que Nvidia quiere usar para construir centros de datos en el espacio

¿Mitad humano, mitad máquina? El nuevo robot que te convierte en centauro para cargar objetos pesados

Construyen la primera batería cuántica del mundo: se carga más rápido cuanto más grande es

ENTRETENIMIENTO

Las Spice Girls no logran

Las Spice Girls no logran ponerse de acuerdo: se cancela la celebración de su 30° aniversario

El día en que Jane Seymour se casó con Freddie Mercury ante miles de personas

Miley Cyrus considera regresar a la actuación: “Quiero un personaje que se sienta como una extensión de mí”

La propuesta inédita que John F. Kennedy Jr. le hizo a Madonna

Bonnie Blue podría enfrentar hasta seis meses de prisión por video sexual en Londres

MUNDO

Trump advirtió que Estados Unidos

Trump advirtió que Estados Unidos “destruirá” el yacimiento de gas de South Pars si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles de racimo contra Cisjordania que dejó al menos tres muertos

Trump suspendió una la ley de 100 años para abaratar el petróleo en medio de la guerra con Irán

La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa

Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros