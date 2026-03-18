Honduras

Presidente de Honduras impulsa inversión y empleo desde foro regional y anuncia reformas clave para dinamizar la economía

El presidente Nasry Asfura reafirmó el compromiso de su gobierno con la promoción de la inversión privada, la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico, principios que, según él, definen la respuesta nacional ante la incertidumbre global y los desafíos internos

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El evento ThinkHUGE facilitó inversiones
El evento ThinkHUGE facilitó inversiones privadas que superan los 8 mil millones de dólares y generaron más de 250 mil empleos en Centroamérica. (Foto: Cortesía)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, subrayó la importancia de mantener un entorno estable y de confianza tanto para inversionistas como para la población local, al tiempo que destacó una serie de propuestas legislativas y programas sectoriales destinados a fortalecer la posición hondureña en mercados clave, una hoja de ruta que incluye nuevas regulaciones energéticas y un presupuesto nacional orientado hacia la inversión social.

Los acompañantes participaron en discusiones sobre la integración energética regional y la incorporación de tecnologías innovadoras, sectores que el gobierno identifica como motores potenciales para dinamizar la economía y garantizar la competitividad, lo que convierte a Honduras en un destino prioritario para la inversión en energía, infraestructura y tecnología.

Asfura confirmó que su administración prepara una iniciativa legislativa enfocada en el sector energético, que será presentada ante el Congreso Nacional. Este proyecto tiene como objetivo eliminar barreras regulatorias, facilitar la inversión privada y mejorar la seguridad jurídica para quienes apuesten por el desarrollo productivo del país. En el espacio Asfura expresó: “Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien”, transmitiendo el mensaje de confianza que su política económica busca proyectar.

El encuentro contó con la participación de funcionarios de alto nivel, como el ministro de Energía y Minas de Guatemala, Víctor Hugo Ventura, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de El Salvador, Daniel Álvarez, y el secretario de Energía interino de Honduras, Eduardo Oviedo, quienes abordaron la modernización de redes eléctricas y la resiliencia ante la volatilidad de los precios del petróleo. La hoja de ruta debatida en el foro busca consolidar un sistema eléctrico centroamericano coordinado y flexible ante los desafíos globales.

Honduras impulsa nuevas regulaciones energéticas
Honduras impulsa nuevas regulaciones energéticas y programas sectoriales para consolidarse como destino prioritario de inversión en energía y tecnología. (Foto: Cortesía)

Los participantes aclararon que el acceso a financiación internacional resulta esencial para cumplir este objetivo, especialmente mediante esquemas que reduzcan riesgos y permitan viabilizar proyectos a largo plazo. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo han desempeñado un rol clave en este proceso, respaldando iniciativas para la transformación energética.

En el plano nacional, el presidente Asfura abordó el impacto de la coyuntura internacional en la economía local. Declaró que la crisis actual “no es porque nosotros la queramos o la hayamos administrado mal, sino que es algo mundial”, en referencia a la crisis energética y la volatilidad de los mercados globales.

Frente a este escenario, el gobierno presentará al Congreso Nacional el Presupuesto General de la República 2026 el 23 de marzo, instrumento que, según Asfura, será fundamental para definir las prioridades de gasto público en infraestructura, salud y educación.

En respuesta a la necesidad de dinamizar la economía y revitalizar sectores afectados, el ejecutivo anunció el impulso al turismo interno, desplegando jornadas de limpieza de playas en la Costa Norte y la Costa Sur de Honduras. Estas acciones cubren más de 162 kilómetros de litoral y buscan optimizar la oferta turística, asegurando ingresos para comunidades locales de cara a la próxima temporada vacacional. Asfura animó a la ciudadanía a redescubrir el país, afirmando: “Tenemos una Honduras bella, hagamos turismo interno en nuestro país”.

Organismos multilaterales como el Banco
Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo apoyan financieramente iniciativas estratégicas de infraestructura y energía en Honduras. (Foto: Cortesía)

En el área de salud, el gobierno prevé comenzar la próxima semana la intervención de la mora quirúrgica en hospitales y clínicas, problemática que afecta a miles de pacientes.

Además, se implementará un plan nacional de distribución de medicamentos para garantizar el suministro eficaz y oportuno en las diferentes regiones del país. El presidente expresó preocupación por la gestión de estos recursos, criticando la pérdida de insumos médicos por vencimiento y solicitando un control más rígido por parte de los órganos fiscalizadores

La serie de medidas presentadas por la administración de Nasry Asfura, incluyendo la propuesta legislativa en energía, el presupuesto 2026 y los programas de impulso turístico y sanitario, constituyen una estrategia integral dirigida a fortalecer la economía, responder a la coyuntura internacional y atender demandas sociales. El resultado de este enfoque dependerá de la capacidad de implementación y del nivel de adaptabilidad frente a las condiciones del entorno internacional.

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