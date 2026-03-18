Honduras

Honduras reporta un incremento con más de 1,700 casos de dengue

El notable incremento de contagios obliga a reforzar campañas de prevención, ya que la expansión del serotipo 3 pone especialmente en peligro a quienes ya tuvieron dengue e incrementa la posibilidad de cuadros severos y hospitalizaciones

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El aumento de casos de
El aumento de casos de dengue en Honduras preocupa a las autoridades sanitarias ante el inicio de la temporada de lluvias. (Foto archivo)

El incremento sostenido de casos de dengue en Honduras ha generado preocupación en las autoridades sanitarias, especialmente en el contexto del inicio de la temporada de lluvias, que favorece la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, principal transmisor de esta enfermedad.

Hasta la semana epidemiológica número diez, el país acumuló 1,711 casos confirmados de dengue, informó Homer Mejía, jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, a través de declaraciones.

De acuerdo con Mejía, de los casos reportados, 1,688 corresponden a dengue con y sin signos de alarma, mientras que 23 han sido clasificados como dengue grave. Este detalle representa un aumento significativo respecto a semanas previas y mantiene a las autoridades en alerta máxima.

El funcionario señaló a la persistente circulación del serotipo 3del virus del dengue, caracterizado por su mayor agresividad y su tendencia a generar complicaciones graves, como hemorragias o cuadros severos en personas con infecciones secundarias.

Según Mejía, “una persona infectada con este serotipo tiene mayores probabilidades de desarrollar formas severas de dengue”, lo que refuerza el llamado a la prevención y atención médica oportuna.

La prevención del dengue en
La prevención del dengue en Honduras implica eliminar criaderos de zancudos y uso de mosquiteros y repelentes. REUTERS/Rodolfo Buhrer

La distribución de los casos evidencia que las regiones más afectadas en el territorio hondureño son la Región Metropolitana del Distrito Central, que incluye Tegucigalpa y Comayagüela, seguida por los departamentos de Choluteca, Cortés, especialmente la zona metropolitana de San Pedro Sula, Yoro, Santa Bárbara y Colón. Autoridades de la Secretaría de Salud han insistido en que la expansión geográfica del brote, sumada a la presencia del serotipo 3, eleva el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones, en particular entre quienes ya tuvieron una infección previa por dengue.

Este incremento de casos de dengue, acompañado por la circulación de un serotipo con potencial grave, coloca sobre las autoridades el desafío de reforzar las campañas de prevención.

Entre las recomendaciones figuran la eliminación de criaderos de zancudos recipientes con agua estancada, limpieza de patios y techos, la utilización de mosquiteros o repelentes. Las autoridades advierten que, de no acatarse estas medidas, existe un elevado riesgo de un aumento constante de casos en las próximas semanas, especialmente porque la temporada de lluvias multiplicará los lugares propicios para la reproducción del vector.

Ante la presencia de síntomas de alarma, como dolor intenso detrás de los ojos, dolor abdominal, vómitos persistentes y ausencia de orina durante más de cuatro horas, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud. Para el manejo de la fiebre, se indica el uso exclusivo de acetaminofén y evitar medicamentos como la aspirina, que pueden provocar hemorragias y agravar el cuadro clínico.

La prevención del dengue en
La prevención del dengue en Honduras implica eliminar criaderos de zancudos y uso de mosquiteros y repelentes. Composición Infobae

El dengue y sus manifestaciones: síntomas, vías de transmisión y prevención

El dengue es una infección viral transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos del género Aedes, especialmente Aedes aegypti. Su circulación es mayor en áreas de clima tropical y subtropical, en contraposición a regiones templadas donde es menos frecuente.

Generalmente, la mayoría de los infectados no presenta síntomas o padece cuadros leves que mejoran entre dos y siete días. Cuando se manifiesta, los principales signos son fiebre alta de hasta 40 °C (104 °F), dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, ganglios inflamados y erupción cutánea. En casos graves, el dengue puede evolucionar y generar signos de alarma tras la desaparición de la fiebre, como sangrado en encías o nariz, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, fatiga e inquietud.

El riesgo de desarrollar formas graves se incrementa en personas que ya han padecido dengue anteriormente. En situaciones de gravedad, la hospitalización resulta esencial, ya que no existe un tratamiento antiviral específico para la enfermedad.

La prevención y el control del dengue se concentran en evitar la proliferación del mosquito vector y la reducción de los sitios de cría. La detección temprana y el acceso a atención médica adecuada disminuyen considerablemente la mortalidad por dengue grave.

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