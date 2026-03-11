Honduras

Honduras se mantiene en la franja de “alta restricción” a la libertad de prensa, según SIP

La situación para quienes informan se agrava y preocupa a organizaciones internacionales por la fragilidad en protección, acceso a datos públicos y seguridad para los comunicadores

Guardar
La Sociedad Interamericana de Prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la ineficacia de los mecanismos estatales de protección a periodistas frente a la violencia e impunidad. (Foto: Redes sociales)

Honduras permanece bajo una alta restricción a la libertad de prensa, según la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Esto implica que el país centroamericano aún enfrenta condiciones críticas para el ejercicio periodístico y el acceso pleno a la información, mientras la impunidad y la vulnerabilidad de los comunicadores continúan marcando el panorama nacional. El informe, publicado por la SIP este martes, posiciona a Honduras en el lugar 16 de los 23 estados analizados durante el periodo que va del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

El Índice Chapultepec adjudica a Honduras una puntuación de 35,64 sobre 100, la más baja para el país desde la creación del barómetro. Este resultado representa un retroceso de 4,21 puntos respecto al año anterior, consolidando una tendencia descendente iniciada en 2023.

De acuerdo con la SIP, la nación hondureña mantiene su calificación de “alta restricción”, lo que traduce una degradación sostenida en indicadores clave como la protección a periodistas, la independencia de los medios y la actuación de instituciones públicas.

Discursos estigmatizantes de altos mandos
Discursos estigmatizantes de altos mandos militares y funcionarios aumentan el riesgo y la vulnerabilidad de los comunicadores en Honduras. (Foto: Cortesía)

El estudio muestra una correlación directa entre el deterioro del ambiente para la prensa y el contexto político reciente. La SIP indica que la caída coincide con la administración de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato se extendió entre el 27 de enero de 2022 y el 27 de enero de 2025.

Durante ese periodo se documentaron tensiones políticas y una prolongada crisis institucional en el Congreso Nacional que impactaron negativamente el clima democrático y la vigencia de las libertades fundamentales.

El documento atribuye al Poder Ejecutivo el papel central en la generación de obstáculos para la libertad de expresión, señala una influencia “moderada” de sus acciones y discursos en el deterioro del entorno periodístico y subraya la incidencia del Congreso Nacional como actor que agrava las tensiones del sector.

Uno de los indicadores con peores registros corresponde a la respuesta estatal ante la violencia contra periodistas y medios. Honduras obtuvo solo 8,53 puntos de un máximo posible de 40 en este ámbito, una cifra que, según la SIP, evidencia la debilidad de los sistemas de protección, investigación y sanción de ataques contra comunicadores. El informe lo expone claramente: “La ausencia de respuestas efectivas ante las agresiones genera vulnerabilidad y un efecto inhibidor sobre los periodistas, promoviendo la autocensura”.

Honduras baja a 35,64 puntos
Honduras baja a 35,64 puntos sobre 100 en libertad de expresión, la peor puntuación desde la creación del barómetro regional. (Foto: Cortesía)

Durante el periodo analizado, se documentaron 64 incidentes de violencia o intimidación contra periodistas entre el 1 de enero y el 4 de junio del año anterior. Estos casos incluyen amenazas, hostigamientos en redes sociales, impedimentos de acceso a la información pública y obstáculos en coberturas.

Destacan dos hechos: el asesinato de Juan López en diciembre de 2024 y el de Javier Antonio Hércules Salinas en junio de 2025. El caso de Hércules Salinas resulta especialmente grave para la SIP, ya que el periodista estaba bajo un mecanismo estatal de protección que no evitó el ataque; el informe considera este hecho como “una señal de la ineficacia de las medidas oficiales” para proteger a periodistas en riesgo.

También se consigna la denuncia del gremio de periodistas del departamento de Colón, que en enero de 2025 alertó sobre la vinculación falsa de varios comunicadores locales con grupos criminales, hecho que incrementó las amenazas y la exposición.

En el mismo periodo, altos mandos militares tildaron a periodistas de “sicarios de la verdad” y los acusaron de supuestos nexos con el crimen organizado. Para la SIP, estos discursos son “peligrosos” por su capacidad de legitimar actos de violencia y fomentar la estigmatización pública. La organización solicita que funcionarios y autoridades eliminen estas declaraciones y promuevan el respeto al trabajo informativo.

Las voces periodísticas en Honduras
Las voces periodísticas en Honduras operan bajo creciente amenaza (Foto: Redes sociales)

La categoría “Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse” asigna a Honduras 11,33 puntos sobre 30, lo que indica barreras significativas para que la población acceda a información plural, participe en debates públicos o ejerza su derecho a expresarse sin represalias.

En cuanto a “Control de Medios y Periodismo”, el país alcanza 15,78 puntos de 30. Aunque este valor supera el promedio central del índice, sigue reflejando desafíos importantes relativos a la independencia editorial, pluralidad mediática y condiciones para el ejercicio profesional periodístic

Temas Relacionados

HondurasSIPperiodismolibertad de expresiónriesgosprensaperiodistasataquesalta restricciónsexta edición del barómetro

Últimas Noticias

Presidente de Honduras Nasry Asfura llega a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast

La magnitud de este evento se aprecia en la cantidad y relevancia de las delegaciones extranjeras, así como en la agenda política acordada entre mandatarios.

Presidente de Honduras Nasry Asfura

Consejo Superior del Trabajo en El Salvador abordará nuevos desafíos de empleo y productividad

La próxima reunión del Consejo reunirá a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores para profundizar en iniciativas orientadas al avance laboral y la mejora de la competitividad nacional, priorizando la articulación intersectorial y el desarrollo productivo

Consejo Superior del Trabajo en

Los diputados oficialistas en Guatemala presentan objeciones para frenar la reelección de Consuelo Porras

El proceso de selección para la nueva fiscal general en Guatemala enfrenta tensiones luego de que los diputados oficialistas impulsaran objeciones formales, buscando evitar que Consuelo Porras continúe al frente del Ministerio Público

Los diputados oficialistas en Guatemala

Nicaragua está entre los países con mayor restricción a la libertad de prensa, señala la SIP

La publicación más reciente del índice hemisférico advierte sobre una consolidación del control gubernamental y la institucionalización de la censura que limitan seriamente la labor periodística y el acceso ciudadano a la información

Nicaragua está entre los países

El Salvador firma acuerdo con Estados Unidos para construir su primera planta nuclear

La firma de un memorándum de entendimiento entre ambas naciones impulsa el inicio de un proyecto que busca diversificar la generación eléctrica e incrementar la seguridad energética mediante el uso de tecnología nuclear en el país centroamericano

El Salvador firma acuerdo con

TECNO

Cinco funciones de Gemini que

Cinco funciones de Gemini que transforman la experiencia en tu móvil

Estas son las nuevas mejoras de Gemini en Docs, Hojas de cálculo y otras apps de Google

Meta es la nueva dueña de Moltbook, la red social de inteligencia artificial sin humanos

YouTube alcanza un nuevo hito: ya genera más ingresos que Disney

YouTube supera a Disney y se convierte en la empresa de entretenimiento más grande del mundo

ENTRETENIMIENTO

“El récord de escenas de

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher

Dr. Dre cruza el umbral de los mil millones tras la venta de Beats a Apple

Qué fue de Will Smith y Chris Rock después de la infame bofetada en los Premios Oscar

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de “Enredados”

Zendaya y el legado familiar: cómo sus orígenes marcaron el camino al éxito

MUNDO

El G7 convocó una cumbre

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz

El Museo Nacional de Sudán perdió más del 60% de sus piezas durante la guerra

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo