Honduras

EEUU condena a 17 años de cárcel a capo hondureño que traficó cocaína en Colombia y México

Además de la pena de prisión, el tribunal del Distrito Medio de Florida ordenó el decomiso de USD 5 millones, una cifra identificada por las autoridades como parte de los beneficios económicos generados por la organización criminal durante los años en que operó sobre rutas aéreas, marítimas y terrestres.

Guardar
El Departamento de Justicia de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos decomisó USD 5 millones provenientes de las ganancias ilícitas obtenidas por la red de narcotráfico de Duarte Elvir. (Foto: Cortesía)

Un juez federal de Estados Unidos condenó a Rosbin Leonardo Duarte Elvir, ciudadano hondureño acusado de liderar una red transnacional de tráfico de cocaína, a 17 años y seis meses de prisión, tras probarse que dirigía el envío de cargamentos desde Colombia hasta territorio estadounidense a través de rutas que cruzaban Centroamérica y México, logrando así millonarias ganancias e involucrando a colaboradores en varios países de la región, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Además de la pena de prisión, el tribunal del Distrito Medio de Florida ordenó el decomiso de 5 millones de dólares, una cifra identificada por las autoridades como parte de los beneficios económicos generados por la organización criminal durante los años en que operó sobre rutas aéreas, marítimas y terrestres.

El avance clave en la investigación se produjo en mayo de 2024, cuando la policía de Colombia incautó 540 kilogramos de cocaína pertenecientes a la red liderada por Duarte Elvir en el aeropuerto de Cali. Este operativo, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un punto crucial en el caso, permitió reunir pruebas determinantes sobre la estructura y funcionamiento interno de la organización.

La estructura criminal enviaba cocaína
La estructura criminal enviaba cocaína desde Cali hacia la isla de San Andrés, utilizando rutas aéreas y cajas de fruta para ocultar la droga. REUTERS/Kylie Cooper

Tras este golpe, los investigadores accedieron a pruebas que permitieron confirmar los métodos de transporte y la identificación de miembros implicados, además de revelar la colaboración de agentes corruptos en la logística del tráfico.

La investigación determinó que la célula criminal comenzaba sus operaciones en Cali, Colombia, despachando la droga hacia la isla caribeña de San Andrés. El DOJ detalló que la cocaína se ocultaba en cajas de fruta y el primer traslado se hacía por vía aérea.

La red involucraba al menos 20 policías colombianos responsables de facilitar la salida de la droga desde el aeropuerto de la isla sin ser detectados. Los cargamentos seguían por mar hacia Nicaragua y Honduras, y continuaban por tierra cruzando varios países de Centroamérica hasta México, donde se organizaba la etapa final antes de ingresar a Estados Unidos.

Durante años, la estructura permitió el envío de miles de kilogramos de cocaína, apoyada en logística y recursos capaces de mantener el flujo y la seguridad de estas operaciones internacionales.

La Operación Estigia en Honduras
La Operación Estigia en Honduras aseguró propiedades, activos y bienes adquiridos con dinero del narcotráfico vinculado a Duarte Elvir. (Foto: Cortesía)

Las autoridades estadounidenses señalaron que Duarte Elvir empleó los fondos ilícitos obtenidos para costear un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de una amplia propiedad en las afueras de Cali. Estos activos evidencian el volumen de capital que la red acumuló mientras funcionó.

De forma paralela, en Honduras se llevó a cabo la Operación Estigia, que tuvo como objetivo asegurar propiedades, activos financieros y otros bienes posiblemente adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico. El propósito es impedir que estos recursos sigan financiando actividades delictivas.

El Departamento de Justicia ubicó la condena de Duarte Elvir dentro de la estrategia de combate al narcotráfico internacional, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump. Esta política privilegia la cooperación de Estados Unidos con los países latinoamericanos y del Caribe para desarticular organizaciones delictivas.

Uno de los foros mencionados es la cumbre “Escudo de las Américas” celebrada en Miami, donde autoridades regionales debatieron mecanismos para enfrentar los cárteles. Allí, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió: “Estados Unidos está preparado para intensificar las acciones contra los grupos dedicados al narcotráfico” y consideró la posibilidad de acciones militares directas si no se refuerzan las políticas contra los llamados “narcoterroristas”, definición utilizada para describir redes que combinan tráfico de drogas, otros delitos y violencia organizada.

Temas Relacionados

HondurascapocondenanarcotraficoRosbin Leonardo Duarte Elvirestructura criminalEstados UnidosMexicoCaliColombiacapturadotrafico de cocaínahondureño

Últimas Noticias

Suecia califica a El Salvador como “uno de los más países más seguros de la región” en nueva alerta de viaje

Tras evaluar los contundentes resultados en materia de seguridad en el territorio salvadoreño, el país europeo actualizó sus parámetros de viaje, reconociendo la histórica reducción de la criminalidad

Suecia califica a El Salvador

Extranjeros celebran la obtención de sus residencias en El Salvador: “ Eficientes, acogedores y con visión de futuro”

Uno de los nuevos residentes temporales, identificado como solicitante extranjero, expresó gratitud por la oportunidad recibida en el país, destacando la figura presidencial y las transformaciones legales impulsadas recientemente

Extranjeros celebran la obtención de

El proceso de selección de magistrados titulares y suplentes del TSE culminaría la próxima semana

La elección de autoridades encargadas de conducir los próximos procesos electorales avanza con entrevistas a aspirantes que han enfatizado la importancia de innovar y afrontar retos operativos dentro de los límites actuales del cronograma electoral

El proceso de selección de

Costa Rica confirma segundo caso de sarampión mientras autoridades investigan origen del contagio

El caso se suma al primero detectado semanas atrás en el país, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa

Costa Rica confirma segundo caso

Honduras: 13 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votan a favor de sobreseer el cuestionado Estado de Excepción

La decisión judicial confirma la ausencia de sanciones y cuestiona la efectividad de los mecanismos constitucionales ante graves violaciones reportadas

Honduras: 13 de 15 magistrados

TECNO

Investigadores del MIT fabrican en

Investigadores del MIT fabrican en tres horas el motor eléctrico más barato del mundo: solo 50 centavos

El gesto oculto que reemplaza al botón ‘Seleccionar’ del iPhone y te permite agilizar su uso

Capcom adelanta el lanzamiento de Pragmata, su nuevo juego de acción: tráiler y fecha

Qué método usar para limpiar la pantalla del televisor sin rayarla ni mancharla

Esta es la app de IA que ha superado a ChatGPT tras la polémica del Pentágono

ENTRETENIMIENTO

De la música al campo:

De la música al campo: Blake Shelton y Gwen Stefani muestran su faceta más auténtica

Los detalles del reencuentro artístico de Jessie Buckley y Chloé Zhao en un histórico teatro de Los Ángeles

Florence Pugh, entre “Blondie” y Dusty Springfield: la actriz que sueña con ser leyenda musical en el cine

“Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida”: Stephen Amell revela su cambio tras Arrow

Buenos Aires apocalíptica y un verano sin fin: la película argentina hecha por jóvenes que llegó al Festival de Málaga

MUNDO

De la tradición a la

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

Papúa Occidental: el asombroso hallazgo de dos mamíferos que se creían extintos hace miles de años

Putin respaldó a Irán tras los reportes de que Rusia compartió inteligencia sobre los activos de Estados Unidos en la región

Así es el ambicioso plan para devolver la vida al moa que une ciencia, cultura y tecnología en Nueva Zelanda

Guerra en Medio Oriente: el mayor portaaviones de Estados Unidos cruzó el canal de Suez y se acerca a Irán