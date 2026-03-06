Honduras

Gobierno de Honduras anuncia proyectos estratégicos tras retorno al CIADI

El ejecutivo considera que el nuevo marco jurídico y la vinculación al CIADI ya generan interés de empresas extranjeras con potencial para movilizar miles de millones de dólares hacia sectores estratégicos.

El retorno de Honduras al CIADI fortalece la confianza de inversionistas internacionales y promueve la llegada de capital extranjero. (Foto: Cortesía)

El retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) marca un punto de inflexión en la estrategia nacional para atraer capital extranjero, respaldada por una agenda de proyectos destinados a transformar la infraestructura logística, energética y digital del país.

Esta decisión, impulsada por el presidente Nasry Asfura en el marco de su gira oficial por Estados Unidos, apunta a crear condiciones de seguridad jurídica y confianza para los inversionistas internacionales, según informó el ministro de Inversiones y presidente del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys.

El funcionario subrayó que distintas compañías han manifestado su intención de participar en proyectos de infraestructura, especialmente tras el anuncio de la reincorporación al organismo del Grupo Banco Mundial.

Durante su visita a San Pedro Sula, Marinakys señaló que la administración trabaja para fortalecer el diálogo con el sector productivo y evaluar iniciativas de competitividad, con énfasis en la zona norte, que es el motor industrial tradicional del país. En ese contexto, sostuvo reuniones con autoridades del Consejo Nacional Logístico (CNL) y con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), enfocado en estimular la llegada de inversiones al sector de servicios tecnológicos y externalización (BPO), uno de los rubros de mayor crecimiento en la región.

La reincorporación al CIADI, gestionada por el presidente Nasry Asfura, garantiza mayor seguridad jurídica para empresas extranjeras. (Foto: Casa Presidencial)

El ministro detalló que, en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado, Honduras avanza en la realización de estudios técnicos para determinar la viabilidad de un corredor interoceánico. Este proyecto, relegado durante años al plano de las ideas, será evaluado por equipos multidisciplinarios que analizarán su trazado, componentes técnicos y las implicaciones ambientales.

Según Marinakys, estos estudios establecerán si la iniciativa puede convertirse en un generador sostenible de empleo y desarrollo, incrementando la capacidad logística nacional y posicionando a Honduras como un punto relevante en el comercio internacional.

“Durante muchos años este proyecto se mantuvo a nivel de ideas, pero ahora, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado, se realizarán estudios completos que permitirán determinar su viabilidad, incluyendo el trazado y los distintos componentes técnicos y ambientales”, destacó el ministro.

El sector energético ha sido identificado como un área prioritaria para atraer nuevas industrias y proyectos productivos. Marinakys mencionó una reciente inversión en energía solar en Choloma, que representa 400 millones de dólares y añade cerca de 300 megavatios de capacidad. Este aporte contribuirá a reforzar la oferta energética hondureña y a asegurar un abastecimiento suficiente para la expansión industrial.

El sector energético recibe un impulso con la inversión de USD 400 millones en energía solar en Choloma, aumentando la capacidad instalada nacional. (Foto: Redes sociales)

La administración de Asfura ha establecido la modernización institucional y la digitalización de trámites como ejes fundamentales para optimizar el clima de negocios. El objetivo es simplificar y agilizar la obtención de permisos para nuevas inversiones, eliminando trámites presenciales y fragmentados. Marinakys afirmó: “El presidente ha instruido avanzar hacia un gobierno digital, para que los inversionistas puedan realizar sus solicitudes en línea sin tener que recorrer múltiples instituciones, lo que permitirá procesos más ágiles y transparentes”.

El retorno al CIADI y el desarrollo de grandes proyectos en infraestructura y energía reflejan la apuesta del Gobierno por fortalecer la competitividad y reafirmar la condición de Honduras como destino atractivo para el capital internacional.

