La policía hondureña incauta 82 kilogramos de cocaína en operativo fronterizo

Un operativo en el sur de Honduras permitió la incautación de 82 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en un vehículo tipo pick-up cerca de la frontera con Nicaragua.

La acción se desarrolló en el sector de Pavana, en el departamento de Choluteca, tras labores de inteligencia que alertaron sobre un posible traslado de estupefacientes por la zona, según comunicó la Policía Nacional.

La sustancia ilícita, distribuida en 82 paquetes rectangulares de aproximadamente un kilogramo cada uno, fue detectada durante una minuciosa inspección del vehículo.

Los agentes utilizaron equipos de escaneo especializados, que permitieron identificar compartimentos ocultos, conocidos como “caletas”, y un doble fondo diseñado para el transporte de drogas.

Estrategias de la Policía Nacional y contexto fronterizo

El operativo fue resultado de la colaboración entre la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA). Ambas dependencias han reforzado su presencia en los corredores fronterizos del sur del país, una región que históricamente registra un intenso trasiego de narcóticos hacia el norte del continente.

Aunque el decomiso resultó exitoso, las autoridades hondureñas informaron que no hubo personas detenidas en el momento de la incautación. Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar a los responsables que abandonaron o conducían el vehículo interceptado.

La Policía hondureña afirmó que la droga será enviada a los laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público para determinar su grado de pureza y estimar su valor en el mercado internacional. Este procedimiento es habitual en casos de decomiso a gran escala, pues permite precisar el peso neto y la calidad de la sustancia, datos clave para los procesos judiciales y para la cooperación internacional en materia antidrogas.

En otro hecho y mediante una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) terminó con la detención de un hombre en Ilama, Santa Bárbara, bajo sospecha de tráfico de drogas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diez envoltorios plásticos con hierba seca, presuntamente marihuana, así como dos teléfonos celulares.

Las instituciones policiales detallaron que el arresto se realizó el jueves 19 de febrero de 2026. El sospechoso, un ciudadano de 38 años, fue presentado junto con los objetos decomisados ante las autoridades competentes, quienes darán seguimiento al proceso legal.

Dirección Policial de Investigaciones: refuerzo de estrategias contra el tráfico

La DPI, en coordinación con otros cuerpos de seguridad, ha intensificado sus acciones para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en la región. Según informaron estos organismos, la captura de este ciudadano forma parte de una serie de operativos focalizados en puntos identificados como vulnerables.

Durante la intervención, los agentes aseguraron que la evidencia incautada constituye un indicio relevante para las investigaciones en curso, entre ellas la posible conexión del detenido con redes locales de distribución de drogas.

Honduras, punto estratégico en el tráfico internacional

La ubicación geográfica de Honduras, fundamentalmente en el Caribe, convierte al país en un eslabón central para las rutas del narcotráfico internacional.

Los grupos criminales utilizan avionetas y embarcaciones rápidas para mover cargamentos, en especial de cocaína, hacia Estados Unidos. Las autoridades han intensificado las operaciones en los principales ejes carreteros y zonas limítrofes, como parte de una estrategia nacional para frenar el flujo de estupefacientes.

La incautación registrada en Choluteca se suma a una serie de operativos recientes con los que se busca debilitar las redes logísticas de los traficantes transnacionales y reducir el impacto de la criminalidad asociada al narcotráfico en la región.