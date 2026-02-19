Modernización del transporte público en Tegucigalpa: una apuesta tecnológica para mejorar la movilidad

Las nuevas unidades de transporte público van a incorporar cámaras de vigilancia y monitoreo por GPS en la capital hondureña. /(EFE/Gustavo Amador)

Tegucigalpa, la capital de Honduras, se prepara para una transformación significativa en su sistema de transporte público. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya, ha lanzado el proyecto “Modernización del Transporte Público” con el objetivo de ofrecer una alternativa más segura, eficiente y actualizada a los capitalinos. Esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad del servicio, sino también reducir los tiempos de desplazamiento y combatir problemáticas históricas como la inseguridad y la informalidad en el sector.

El proyecto es resultado de una alianza estratégica entre la AMDC, el consorcio Inversiones Múltiples y de Transporte S.A. (Invermutt) y el operador Grupo Visión, y contempla una inversión aproximada de $50 millones, según informó Óscar Castro Nazar, director comercial Latam. Esta inversión se orienta a la implementación de tecnologías que permitan modernizar el sistema, tecnificar el proceso de recaudo y brindar un mejor servicio a los usuarios.

Uno de los cambios más relevantes será la incorporación de un sistema de pago electrónico mediante tarjetas recargables. Zelaya explicó que los usuarios ya no tendrán que portar dinero en efectivo, lo que contribuirá a reducir los robos dentro de las unidades. Las tarjetas podrán recargarse en agentes autorizados, y los pasajeros tendrán acceso a una aplicación móvil gratuita para consultar saldo, historial, rutas, paradas cercanas y tiempos de llegada. De este modo, la tecnología busca ofrecer mayor seguridad y comodidad en la experiencia diaria de los usuarios.

Cada autobús estará equipado con un sistema de cámaras de vigilancia, conteo automático de pasajeros, botones de pánico y una tableta para el conductor. Esta tablet permitirá visualizar rutas, horarios y paradas, además de un monitoreo constante mediante GPS. El sistema electrónico de recaudo y la vigilancia en tiempo real serán supervisados desde un centro de control, lo que permitirá una mejor gestión y respuesta ante incidentes.

El sistema de transporte de Tegucigalpa cambiará radicalmente con la llegada de unidades equipadas con tablets, cámaras y pago electrónico.

El proyecto integra varios elementos tecnológicos de última generación: el Sistema de Información al Usuario (SIU), el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), el sistema de videovigilancia, el recaudo electrónico y el Centro de Monitoreo y Control. Fernando Cobo, fundador y CEO de BusaE, empresa especializada en soluciones SAE y encargada de la parte tecnológica, explicó que la aplicación asociada permitirá a los usuarios recargar sus tarjetas y consultar información relevante del servicio en tiempo real. Además, tanto los consorcios de transporte como las autoridades podrán monitorear el cumplimiento de rutas y objetivos, optimizando la operación y el control del sistema.

Cobo destacó que estas herramientas ya se implementan en países como Guatemala, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile y Perú, y se espera que el modelo funcione en Tegucigalpa durante la próxima década. “Las empresas mejoran el control de sus servicios, incrementan la seguridad de los pasajeros y reducen costos porque todo estará controlado”, afirmó el directivo.

La visión de los transportistas y el reto de la tarifa

Wilmer Cálix, dirigente del transporte, señaló que la modernización ha sido un anhelo largamente esperado. “Es un sueño llegar a la modernidad y poder mejorar el servicio de transporte público del país”, expresó. Si bien el sector ve con buenos ojos la introducción de tecnologías, Cálix subrayó la importancia de que el gobierno busque soluciones para evitar que las nuevas tarifas perjudiquen a los usuarios más vulnerables. Recordó que las concesiones vigentes exigen que los transportistas sean quienes aporten las unidades, por lo que cualquier ajuste debe considerar la realidad económica de los operadores y la población.

El alcalde Zelaya enfatizó que el éxito del nuevo sistema dependerá del trabajo conjunto con transportistas, la Policía, la Secretaría de Seguridad y los usuarios. El objetivo es que el sistema comience a operar en 2027, año en que se espera ver las primeras unidades funcionando bajo este esquema tecnológico.

Un paso hacia la movilidad inteligente

La modernización del transporte público en Tegucigalpa representa un paso importante hacia la movilidad inteligente en la región. El uso de tecnología para el recaudo, la vigilancia y la gestión de flotas promete elevar los estándares de seguridad, transparencia y eficiencia del servicio. Si se cumplen los plazos y se ejecuta conforme a lo anunciado, la capital hondureña podría convertirse en un referente regional en materia de transporte urbano, beneficiando a miles de ciudadanos que cada día dependen de este sistema para su movilidad.

