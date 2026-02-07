Donald Trump recibe a Tito Asfura en Mar -a- Lago para profundizar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Honduras

Asfura es recibido por Trump en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump recibirá hoy a Tito Asfura en su residencia de Mar -a- Lago para profundizar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Honduras.

Cuando la carrera presidencial de Asfura corría peligro por las acechanzas del régimen de Xiomara Castro, Trump posteó en su red social Truth un mensaje político que condicionó los planes oficialistas de cometer fraude para coronar al candidato Salvador Nasralla.

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional“, posteó el líder republicano cuando se acercaban los comicios.

La movida política de Trump tuvo efecto. Y tras una complejo conteo electoral, a Castro y Nasralla no le quedó otro camino que consentir en silencio la derrota en las urnas.

En una ceremonia en el congreso el político de 67 años, asumió la presidencia de Honduras

Asfura en la presidencia implica un retroceso en la influencia geopolítica de China, Rusia, Irán y Cuba, que se movían sin límites diplomáticos durante la administración Castro.

Estados Unidos asume al régimen chino como su principal enemigo global, y el nuevo gobierno de Honduras también considera a Beijing como una hipótesis de conflicto regional.

Este alineamiento geopolítico de Asfura explica la reunión a puertas cerradas que mantendrá hoy con Trump en Mar -a-Lago. Un hecho inédito para la historia contemporánea de Honduras.

¿Cómo cree que será su relación con los regímenes dictatoriales en Venezuela, Cuba y Nicaragua?-, le preguntó Infobae a Asfura.

-Nuestra ideología respeta a la democracia, la inversión privada, la propiedad y los derechos humanos. No comparto nada con los tres regímenes que usted mencionó. Nuestro mayor socio comercial son los Estados Unidos, y yo buscaré hacer que esas relaciones sean más fuertes y más grandes cada día.

Tito Asfura y Marco Rubio, secretario de Estado, durante un encuentro oficial en Washington, (Estados Unidos)

El Pentágono tiene una base aérea estratégica en Tegucigalpa, y la decisión de Asfura es extender su permanencia en territorio hondureño. La base es clave para monitorear la actividades de China en Centroamérica.

Además, Asfura considera indispensable profundizar la cooperación con la Casa Blanca para reprimir los delitos trasnacionales y las eventuales actividades ilícitas de células dormidas de Hezbollah, que se financian con los carteles de la droga.

Trump dictó su propia Estrategia de Seguridad Nacional que actualiza la denominada Doctrina Monroe, desplegada por Estados Unidos en 1823. Esta doctrina establece que “América es para los Americanos”, ante la ofensiva militar que -entonces- protagonizaban ciertos imperios europeos.

El presidente de los Estados Unidos estableció un Corolario Trump a la Doctrina Monroe, que advierte a las potencias extranjeras acerca de sus ambiciones geopolíticas en la región.

La referencia implícita es hacia China, que tiene una fuerte alianza con Brasil y negocios millonarios con la dictadura de Venezuela.

Asfura conoce la profundidad de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, y al respecto dialogó con Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra de Estados Unidos-, en su última visita a DC.

Tito Asfura y Howard Lutnick durante la reunión en la Secretario de Comercio, (Washington, Estados Unidos)

Durante su gira relámpago por Washington, Asfura también desplegó una agenda económica y financiera para lograr que Honduras acceda al crédito internacional y a las inversiones de compañías de Estados Unidos.

“La idea es mejorar nuestras finanzas, y la parte comercial ya que el sesenta por ciento de nuestra producción nacional son exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos que trabajar en conjunto con este país, ya que tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el veintisiete por ciento del PIB de Honduras. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos, y sus familias en Honduras”, señaló Asfura a Infobae.

En este contexto, no se descarta que Trump y el presidente de Honduras también aborden la agenda económica bilateral.

El cónclave entre Trump y Asfura está previsto para las 15.30, hora de Miami.