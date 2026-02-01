Honduras

Honduras: Empate técnico entre candidatos obliga a realizar nuevos comicios en Guanaja

Las autoridades establecieron que un nuevo proceso de votación en el municipio será necesario tras el empate entre los dos aspirantes a la alcaldía, según confirmaron los resultados oficiales del recuento jurisdiccional

El Tribunal de Justicia Electoral
El Tribunal de Justicia Electoral de Honduras ordena repetir las elecciones municipales en Guanaja por empate técnico entre candidatos. (Cortesía: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica)

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras ordenó la repetición de las elecciones municipales en el municipio de Guanaja, ubicado en el departamento de Islas de la Bahía, tras confirmarse un empate técnico entre los dos candidatos principales a la alcaldía.

Esta decisión, anunciada en los días posteriores a la conclusión formal de las elecciones generales del país el 28 de noviembre de 2025, dejó en suspensión la definición de la nueva autoridad local.

La situación en Guanaja se ha presentado bajo el telón de fondo de reformas recientes al sistema electoral hondureño, ideadas para eliminar ambigüedades jurídicas y robustecer la transparencia en procesos altamente disputados.

Las reformas respondieron a una tendencia de crecientes desafíos en la integridad electoral, motivados por antecedentes en otros municipios, como la repetición de elecciones en Trujillo, que han puesto a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar la representatividad democrática.

Pese a ello, el empate entre Rollin Dion Kelly Hurlston del Partido Nacional de Honduras y Sheray Borden del Partido Liberal de Honduras marcó un escenario singular para el país.

Tensión institucional y credibilidad electoral

La repetición de los comicios en Guanaja tomó forma en un clima de desconfianza hacia las autoridades electorales nacionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentó críticas intensas durante las elecciones generales de 2025 ante denuncias sobre irregularidades en diversas mesas, retrasos en la difusión de los resultados y cuestionamientos reiterados a la transparencia del recuento de votos.

Estas circunstancias incrementaron la presión sobre el trabajo del TJE, encargado esta vez de ofrecer garantías excepcionales de imparcialidad y fiabilidad en un proceso local que será observado con atención nacional.

Nuevos plazos y participación ciudadana

La magistratura electoral fijó un plazo máximo de 20 días a partir de la notificación oficial para que los habitantes de Guanaja regresen a las urnas y definan finalmente a su autoridad municipal.

Durante este periodo, las autoridades han destacado la necesidad de una vigilancia activa y participación masiva por parte de la ciudadanía, con el fin de restaurar la confianza pública y asegurar que la voluntad popular se refleje plenamente en el resultado.

Los habitantes de Guanaja tendrán
Los habitantes de Guanaja tendrán 20 días para regresar a las urnas y definir a su próxima autoridad municipal, según el plazo oficial. (Cortesía: Redes sociales)

El presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, indicó que la determinación de convocar a nuevos comicios responde al propósito de que la “voluntad de los votantes se refleje de forma clara en los resultados”.

De acuerdo con el medio de comunicación HCH, la isla solamente cuenta con un total de seis centros de votación, lo que limita las opciones para que los habitantes puedan acudir a las urnas. Esta cantidad reducida de recintos refleja la dimensión del municipio y condiciona la logística electoral en la zona.

El alcalde de Guanaja rechaza repetir las elecciones

El alcalde de Guanaja, Dion Kelly, expresó su rechazo total a la posibilidad de repetir las elecciones en el municipio.

La posición del edil surge luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) determinara la existencia de un empate técnico entre Kelly y el candidato del Partido Liberal, Sheray Borden, tras registrarse una diferencia de apenas tres votos entre ambos aspirantes.

“Que no vamos a ningún reconteo. Están muy equivocados. Que hagan su trabajo, que hagan lo que tienen que hacer. Cada quien que se ponga de acuerdo y haga lo necesario para que esto se arregle. Esto nunca se vio en Guanaja es la primera vez”, comentó el funcionario durante una entrevista.

Diversos sectores afines al nacionalismo se han manifestado en las calles en desacuerdo con la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de convocar a nuevas elecciones.

Mientras tanto, representantes del Partido Liberal mantienen su posición y avanzan en los preparativos para la jornada electoral en las 20 mesas designadas. El clima en la isla se caracteriza por la incertidumbre, reflejando las tensiones entre las distintas fuerzas políticas

