Honduras

Ranking global 2026: dos ciudades de Honduras lideran la lista de las más peligrosas del planeta

Esta clasificación adquiere especial relevancia considerando que, aunque algunos indicadores oficiales registraron descensos durante 2025, la percepción ciudadana de inseguridad y la frecuencia de homicidios múltiples y masacres continuaron marcando la vida urbana con intensidad

Guardar
Los altos índices de violencia
Los altos índices de violencia en Honduras reflejan una realidad que no puede normalizarse. Detrás de cada cifra hay vidas, familias y comunidades que exigen justicia, prevención y un compromiso real por la paz.

La inclusión de San Pedro Sula y Tegucigalpa entre las primeras posiciones del ranking mundial de ciudades más peligrosas de 2026 refleja, según el informe de Global Statistics, el persistente peso de la violencia estructural y la acción de grupos criminales que desbordan los esfuerzos institucionales en Honduras.

El informe de Global Statistics atribuye los primeros puestos a San Pedro Sula —en el primer lugar— y Tegucigalpa —en el tercero— tras analizar tasas de homicidios, frecuencia de delitos violentos, percepción social y presencia del crimen organizado en 40 ciudades del mundo.

Los datos recogidos de 2025, citados también por fuentes nacionales, constatan que Honduras acumuló 1.641 homicidios ese año, cifra que representa una disminución del 14% respecto a 2024 cuando se documentaron 1.911 casos.

Al examinar los datos por municipio, el contraste resulta contundente: San Pedro Sula y el Distrito Central —donde se ubica Tegucigalpa— sumaron en conjunto más de un tercio de todos los homicidios de los 25 municipios con mayor incidencia criminal.

Entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2025, en los 25 municipios más afectados, se reportaron 745 homicidios —116 ocurridos en San Pedro Sula y 139 en el Distrito Central—, evidenciando el carácter focalizado de la violencia extrema.

Honduras acumuló 1.641 homicidios en
Honduras acumuló 1.641 homicidios en 2025, lo que representa un descenso del 14% respecto al año anterior, pero aún persisten altos niveles de inseguridad.

La violencia masiva se acentuó en este período: en los primeros seis meses de 2025 ocurrieron 18 masacres en distintas regiones del país, con un saldo de 64 víctimas mortales, superando los 49 homicidios múltiples contabilizados entre enero y junio de 2024.

Informes de observatorios de violencia, divulgados en medios locales, destacaron que en ciertos periodos se duplicó el número de homicidios múltiples en comparación con el año anterior, una situación que contribuye a agravar el sentimiento de vulnerabilidad colectiva.

A la base de este fenómeno, Global Statistics señala la interacción de varios factores: altos índices de homicidios por cada 100.000 habitantes, delitos como robos armados y secuestros, percepciones ciudadanas negativas y una fuerte presencia de grupos criminales organizados.

En San Pedro Sula, la prolífica actividad del crimen organizado, maras y pandillas sigue condicionando la vida social y económica local. La ciudad soporta una carga de violencia que, a pesar de los esfuerzos oficiales, la mantiene en la cima de los rankings internacionales de peligrosidad.

Tegucigalpa, aunque experimentó ciertos descensos en sus estadísticas, enfrenta retos análogos: la persistencia de la extorsión en sectores comerciales, episodios de violencia masiva y la continuidad de la criminalidad organizada nutren una sensación de inseguridad que las cifras oficiales no logran disipar.

El informe revela una brecha entre la reducción porcentual de homicidios y la percepción ciudadana: muchos habitantes continúan sintiéndose inseguros, en especial en los barrios periféricos, según datos de encuestas reseñadas por Global Statistics.

Policías y militares hondureños vigilan
Policías y militares hondureños vigilan una casa donde fueron asesinadas dos personas, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

El caso de Honduras se inserta en una tendencia continental identificada en el análisis internacional: numerosos centros urbanos de América Latina han ocupado puestos destacados en los listados globales de violencia en los últimos años.

Los especialistas, citados en el informe, vinculan esta realidad a una combinación de desigualdad social, debilidad institucional y la expansión territorial de los grupos criminales.

Para Global Statistics, la reiterada aparición de dos ciudades hondureñas en el podio mundial evidencia un desafío de fondo: la necesidad de intervenciones integrales que aborden tanto la prevención como la represión y la rehabilitación social.

El organismo enfatiza que la colaboración entre el gobierno central, autoridades locales, la sociedad civil y el apoyo internacional resulta imprescindible ante un panorama donde “las cifras de 2025 sobre homicidios, masacres y otros actos violentos no solo sirven como datos fríos, sino como un recordatorio del impacto humano y social que la violencia tiene en las comunidades, sus familias y el desarrollo urbano”.

Esta radiografía de violencia obliga a mirar más allá de los guarismos anuales, poniendo el foco en la seguridad ciudadana y los retos de gobernanza a nivel local y nacional.

Temas Relacionados

ViolenciaHondurasRanking MundialGlobal StisticsinseguridadmuerteshomiciosmasacresSan Pedro SulaTegucigalpaciudadania

Últimas Noticias

128,618 salvadoreños solicitaron asilo en el extranjero durante 2025

El más reciente análisis migratorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, referente en estudios sociales, pone en relieve que la migración salvadoreña continúa siendo una realidad, marcada por altos niveles de irregularidad y contextos regionales restrictivos

128,618 salvadoreños solicitaron asilo en

Policía costarricense y DEA decomisan más de tres toneladas de marihuana en el Pacífico Sur

6.452 paquetes de 550 gramos cada uno, fueron incautados por autoridades nacionales e internacionales

Policía costarricense y DEA decomisan

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo

El país avanza en la modernización de espacios turísticos y deportivos para albergar una de las competencias de triatlón más exigentes, mientras autoridades destacan el impacto en turismo y economía local

El Salvador se prepara para

Marino panameño Javier Olmedo Núñez llegó a Panamá tras ser liberado en Venezuela

El ciudadano panameño arribó al aeropuerto de Tocumen al mediodía, tras la confirmación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores

Marino panameño Javier Olmedo Núñez

El acceso móvil impulsa la adopción de servicios financieros digitales en El Salvador

La Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera del Banco Central de Reserva (BCR) destaca la incorporación de soluciones virtuales en la vida cotidiana, aunque una parte de la sociedad sigue mostrando reservas frente a las plataformas fintech y a su funcionamiento

El acceso móvil impulsa la

TECNO

Cuatro tendencias que marcarán 2026

Cuatro tendencias que marcarán 2026 en tecnología: si estudias o trabajas en STEM estarás beneficiado

GTA Online llega con descuentos y regalos en enero y febrero 2026

La inteligencia artificial entra en su fase clave: crecimiento económico, confianza y responsabilidad

Forza Horizon 6 tiene nueva portada con Toyota Gazoo Racing GR GT

Si usas Apple Pay cuidado, estas son las estafas más comunes y señales de peligro

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Rob Halford reveló cómo el

Rob Halford reveló cómo el alcohol marcó su carrera en Judas Priest: “Me di cuenta de que beber no me iba a cambiar”

“El éxito no lo arregla todo”: Martin Freeman habló de su lucha silenciosa contra la ansiedad

Roma despide a Valentino Garavani rodeado de celebridades en la Basílica de Santa Maria degli Angeli

“Gritarle a los arbustos”: la curiosa rutina de Gwyneth Paltrow para lidiar con la ansiedad

¿El próximo James Bond? Tom Blyth explicó por qué interpretar al agente 007 lo seduce y alimentó las especulaciones

MUNDO

Ucrania y Rusia cerraron en

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a la “flota en la sombra” de Irán por la represión a los manifestantes

Kiev bajo presión: los ataques rusos dejan la ciudad sin servicios esenciales

El mural secreto de Leonardo será exhibido mientras lo restauran en Milán

Así fue el abordaje de las fuerzas de seguridad de Francia a un petrolero de la flota fantasma al servicio de Putin