Historias

Tiene 13 años, pasó por 23 cirugías y escaló una montaña tras operarse ambos pies: la historia de superación que conmueve al Reino Unido

Lewis Connett, oriundo de Halifax, pasó por múltiples intervenciones quirúrgicas por una condición genética que afecta el cráneo, las manos y los pies, y convirtió cada cirugía en una oportunidad para retribuir al centro médico que lo acompaña desde su nacimiento

Un niño con anteojos y chaqueta negra sostiene una tela blanca sobre un terreno de piedras, con niebla y personas al fondo
El joven de Halifax superó 23 cirugías por un síndrome genético que afectó su cráneo y extremidades (TeamLewisChallenges)
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Lewis Connett, un joven británico de 13 años, nació con síndrome de Apert, una afección genética que fusionó sus huesos al nacer y lo sometió a 23 cirugías a lo largo de su corta vida. Aun así, el adolescente escaló montañas, practica deportes y lideró una campaña que reunió más de £ 81.000 (unos USD 107.900) para el hospital que lo atiende desde bebé.

Según informó Mirror, el adolescente es oriundo de Halifax, en West Yorkshire, Reino Unido, y fue diagnosticado con esa condición causada por una mutación en el gen del receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR2). Esa alteración compromete el desarrollo del cráneo, los huesos faciales y los miembros: sus manos y pies nacieron con los dedos soldados entre sí, y diversas estructuras óseas estaban unidas desde el nacimiento, lo que hizo inevitable una larga cadena de intervenciones quirúrgicas.

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La primera cirugía fue en el cráneo, la más delicada de todas

Su madre, Donna Connett, de 51 años, declaró al medio británico que jamás había escuchado hablar de esa enfermedad antes del diagnóstico. “Afecta sus manos, sus pies y causó que estuvieran palmeados. También compromete el cráneo, y muchos de sus huesos estaban adheridos al nacer, por eso tuvo que pasar por todas esas cirugías”, explicó.

Un grupo de adultos y niños con ropa deportiva y medallas posa de pie y en cuclillas sobre la arena de una playa frente a un acantilado
Los padres y el hermano mayor del menor impulsaron Team Lewis Challenges para agradecer la atención recibida en Alder Hey, mediante actividades como ventas de tortas, eventos deportivos (TeamLewisChallenges)

Desde bebé, el chico es atendido en el Hospital Infantil Alder Hey, en Liverpool. La primera intervención fue en el cráneo y estuvo seguida de otras 22 operaciones a lo largo de los años. Actualmente, aguarda la fecha de su próxima cirugía: una reparación del paladar hendido, que será la número 24.

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La familia transformó el diagnóstico en una causa solidaria desde el primer día

Lejos de quedar paralizados, los Connett tomaron una decisión temprana: retribuir al hospital que los acompañó. Donna, su esposo y el hermano mayor de Lewis, Hayden, crearon Team Lewis Challenges, una campaña de donaciones en la plataforma digital JustGiving que, en 13 años, acumuló esa cifra para Alder Hey. La nueva meta es alcanzar las £ 100.000 (unos USD 133.250).

Los fondos aportaron a investigación craniofacial, decoraciones navideñas para el hospital y un iPad utilizado como herramienta de distracción en la unidad de quemados pediátricos. Según el medio, el adolescente participó en cada iniciativa: noches benéficas, ventas de tortas, partidos de críquet y una caminata de 43 millas durante el receso escolar de verano, que completó recorriendo diferentes estadios deportivos.

Un niño con anteojos y traje sostiene una placa con el texto WellChild Awards junto a seis personas frente a un fondo violeta
Los British Citizen Youth Awards distinguieron este año al menor, quien dijo que aún no asimila el reconocimiento ni la suma obtenida con las iniciativas de recaudación de su familia (TeamLewisChallenges)

Escaló el monte Snowdon meses después de ser operado de ambos pies

El punto más destacado de su trayectoria fue la ascensión al monte Snowdon, la cima más alta de Gales, realizada meses después de una cirugía en los dos pies. “Para alguien que no puede caminar mucho y que los tiene doloridos, lo hizo de manera increíble. Había pasado muy poco tiempo desde esa operación, pero lo logró”, señaló Donna al Mirror.

Fuera de los desafíos solidarios, el adolescente juega al fútbol y recientemente comenzó a practicar tenis de mesa, además del críquet. Su familia subraya que ninguna de sus condiciones médicas determina quién es. “Es determinado, divertido y valiente. Lo vemos simplemente como Lewis”, afirmó su madre.

Ese espíritu le valió una distinción en los British Citizen Youth Awards de este año, galardón que reconoce a jóvenes con contribuciones extraordinarias a sus comunidades. El propio ganador reconoció al medio que todavía le cuesta asimilarlo: “Se siente muy bien y es un privilegio ver la cantidad de dinero que recaudamos. Todavía no puedo creer que haya hecho todo eso.”

Para la familia, Alder Hey es mucho más que un centro médico. Donna describió el trato del personal como una fuente permanente de contención: “Su amabilidad brilla en todo momento. Te hacen sentir parte de una gran familia, y creo que eso es justo lo que necesitás cuando estás internado.”

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